Em uma importante reformulação no coração do futebol alemão, Mertesacker foi nomeado o novo diretor esportivo da DFB. O ex-capitão do Arsenal, que recebeu amplos elogios por seu trabalho à frente da base dos Gunners nos últimos anos, assumirá oficialmente o cargo em janeiro de 2027. Sua nomeação ocorre em um momento de grande entusiasmo para a seleção nacional, coincidindo com o anúncio histórico de Klopp como novo técnico da DFB.

Mertesacker sucederá a Andreas Rettig, que está deixando o cargo, e terá a missão de supervisionar as seleções nacionais e a Academia da DFB. O jogador de 41 anos usou as redes sociais para expressar sua empolgação e gratidão em relação à nomeação. Descrevendo a mudança como uma espécie de volta ao lar, Mertesacker enfatizou que a seleção nacional continua ocupando um lugar especial em seu coração após uma década de atuação como jogador. Espera-se que ele se afaste de suas atuais funções na mídia com a ZDF após o próximo confronto da Liga das Nações contra a Sérvia, em Munique.