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Per Mertesacker fala sobre sua motivação após o ex-diretor da base do Arsenal assumir cargo importante na DFB, ao mesmo tempo em que Jürgen Klopp é nomeado
Um novo capítulo para a lenda alemã
Em uma importante reformulação no coração do futebol alemão, Mertesacker foi nomeado o novo diretor esportivo da DFB. O ex-capitão do Arsenal, que recebeu amplos elogios por seu trabalho à frente da base dos Gunners nos últimos anos, assumirá oficialmente o cargo em janeiro de 2027. Sua nomeação ocorre em um momento de grande entusiasmo para a seleção nacional, coincidindo com o anúncio histórico de Klopp como novo técnico da DFB.
Mertesacker sucederá a Andreas Rettig, que está deixando o cargo, e terá a missão de supervisionar as seleções nacionais e a Academia da DFB. O jogador de 41 anos usou as redes sociais para expressar sua empolgação e gratidão em relação à nomeação. Descrevendo a mudança como uma espécie de volta ao lar, Mertesacker enfatizou que a seleção nacional continua ocupando um lugar especial em seu coração após uma década de atuação como jogador. Espera-se que ele se afaste de suas atuais funções na mídia com a ZDF após o próximo confronto da Liga das Nações contra a Sérvia, em Munique.
Motivação comum para o sucesso nacional
O ex-zagueiro central explicou os motivos que o levaram a aceitar essa função de grande responsabilidade, destacando o desejo de formar a próxima geração de talentos alemães. No Instagram, Mertesacker escreveu: “O futebol alemão é e continua sendo uma questão de coração para milhões de pessoas. Ele une gerações e cria momentos que ficam para sempre. Se agora tenho a chance de assumir responsabilidades na DFB a partir de 2027, isso me enche de grande humildade. Desenvolver o futebol alemão e, especialmente, as categorias de base é uma tarefa enorme, e essa é exatamente a minha motivação. Obrigado pela confiança. Estou ansioso para conduzir o futebol alemão rumo ao futuro junto com muitas pessoas incríveis.”
Mertesacker também refletiu sobre a trajetória que o levou a essa posição de prestígio, destacando a consistência de sua carreira. Ele acrescentou: “Quando olho para trás, vejo acima de tudo continuidade: TSV Pattensen, Hannover 96, Werder Bremen, Arsenal de Londres — quatro clubes que me moldaram. E dez anos vestindo a camisa da seleção nacional com orgulho.” Sua vasta experiência tanto na Bundesliga quanto na Premier League, aliada ao seu recente sucesso administrativo no Arsenal, fez dele um candidato de destaque para os ambiciosos planos futuros da entidade.
Toni Kroos envia sua solidariedade
A notícia foi recebida com elogios de ex-companheiros de equipe, principalmente do maestro do meio-campo Toni Kroos. O lendário astro do Real Madrid, que jogou ao lado de Mertesacker em 31 partidas pela seleção nacional entre 2010 e 2014, não demorou a dar os parabéns. Juntos, os dois alcançaram o auge do esporte no Brasil, e Kroos está claramente confiante de que seu ex-colega é a pessoa certa para o cargo. Kroos se manifestou publicamente pelo Instagram para apoiar a decisão, escrevendo simplesmente: “Boa sorte, Altinho.”
Mertesacker traz uma vasta experiência para o cargo, tendo disputado 104 partidas pela seleção alemã. Sua distinta carreira internacional inclui participações em três Copas do Mundo — 2006, 2010 e 2014 —, culminando na conquista do troféu no Brasil. Ele também disputou dois Campeonatos Europeus, chegando à final da Euro 2008 e integrando o elenco da Euro 2012. No âmbito dos clubes, o ex-zagueiro teve sucesso contínuo, conquistando três Copas da Inglaterra com o Arsenal e um título da DFB-Pokal com o Werder Bremen.
- AFP
A era Klopp começa de verdade
Mertesacker chega em um momento crítico para o futebol alemão, já que a seleção busca se recuperar sob o comando de Klopp, que substituiu Julian Nagelsmann após uma campanha desastrosa na Copa do Mundo, que terminou com a eliminação nas oitavas de final contra o Paraguai. A eliminação precoce prolongou uma sequência desastrosa da Alemanha em grandes torneios, que sofreu eliminações na fase de grupos nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, uma derrota nas oitavas de final da Euro 2020 e uma eliminação nas quartas de final em casa na Euro 2024.
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