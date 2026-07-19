Antonio Conte, convidado de peso do programa “Timesquare” da DAZN para a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, foi protagonista de um momento engraçado e curioso com Ciro Ferrara. O ex-técnico da Juventus e do Napoli relembrou como foi sua relação com aquele que, primeiro como jogador, foi seu adversário e, depois, seu companheiro de equipe na Juventus.
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Pequena troca de farpas na DAZN entre Conte e Ferrara: “Que rivalidade nos confrontos entre Juventus e Napoli. Quando Ciro chegou a Turim, ele me disse: ‘Eu realmente tinha nojo de você’”
DE RIVAIS A COMPANHEIROS
“Com o Ciro, a relação não foi exatamente idílica no começo, já que ele era o capitão do Napoli e eu era o capitão da Juventus. Quando ele chegou a Turim, me disse: ‘Eu te detestava’, ele disse exatamente isso: ‘Eu te detestava mesmo’. Então, eram brigas de verdade em campo. Havia o máximo respeito, mas quando você representa o Napoli e o outro, a Juventus, havia mesmo uma grande rivalidade”, contou Antonio Conte.
A REPETIÇÃO DE FERRARA
Esta, por sua vez, foi a resposta divertida e bem-humorada de Ciro Ferrara: “Quando cheguei a Turim, a primeira coisa que fiz e disse foi: ‘Deixa eu ser esperto’. Eu o abracei e disse: ‘Anto’, vamos deixar essas histórias de lado, por favor. Agora somos companheiros de time”.
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