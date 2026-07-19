Pequena troca de farpas na DAZN entre Conte e Ferrara: “Que rivalidade nos confrontos entre Juventus e Napoli. Quando Ciro chegou a Turim, ele me disse: ‘Eu realmente tinha nojo de você’”

“Com o Ciro, a relação não foi exatamente idílica no começo, já que ele era o capitão do Napoli e eu era o capitão da Juventus. Quando ele chegou a Turim, me disse: ‘Eu te detestava’, ele disse exatamente isso: ‘Eu te detestava mesmo’. Então, eram brigas de verdade em campo. Havia o máximo respeito, mas quando você representa o Napoli e o outro, a Juventus, havia mesmo uma grande rivalidade”, contou Antonio Conte.