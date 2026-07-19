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Antonio Conte Italian Super Cup 2013 JuventusGetty Images

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Pequena troca de farpas na DAZN entre Conte e Ferrara: “Que rivalidade nos confrontos entre Juventus e Napoli. Quando Ciro chegou a Turim, ele me disse: ‘Eu realmente tinha nojo de você’”

Campeonato Italiano
Juventus
Napoli
A. Conte

Momento engraçado na DAZN, na véspera da final da Copa do Mundo

Antonio Conte, convidado de peso do programa “Timesquare” da DAZN para a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, foi protagonista de um momento engraçado e curioso com Ciro Ferrara. O ex-técnico da Juventus e do Napoli relembrou como foi sua relação com aquele que, primeiro como jogador, foi seu adversário e, depois, seu companheiro de equipe na Juventus.

  • DE RIVAIS A COMPANHEIROS

    Com o Ciro, a relação não foi exatamente idílica no começo, já que ele era o capitão do Napoli e eu era o capitão da Juventus. Quando ele chegou a Turim, me disse: ‘Eu te detestava’, ele disse exatamente isso: ‘Eu te detestava mesmo’. Então, eram brigas de verdade em campo. Havia o máximo respeito, mas quando você representa o Napoli e o outro, a Juventus, havia mesmo uma grande rivalidade”, contou Antonio Conte.

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  • A REPETIÇÃO DE FERRARA

    Esta, por sua vez, foi a resposta divertida e bem-humorada de Ciro Ferrara: “Quando cheguei a Turim, a primeira coisa que fiz e disse foi: ‘Deixa eu ser esperto’. Eu o abracei e disse: ‘Anto’, vamos deixar essas histórias de lado, por favor. Agora somos companheiros de time”.

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