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Pep Guardiola x Carlo Ancelotti: ex-jogador do Bayern destaca a maior diferença entre os dois treinadores lendários e sugere um destino surpreendente para o técnico que está deixando o Manchester City
Costa compara Guardiola e Ancelotti após a passagem pelo Bayern
Costa refletiu sobre as abordagens contrastantes de Guardiola e Ancelotti depois de ter jogado sob o comando de ambos no Bayern de Munique. O ponta brasileiro passou duas temporadas trabalhando com Guardiola antes de Ancelotti substituir o espanhol na Baviera. O ponta explicou que os dois treinadores alcançaram o sucesso de maneiras muito diferentes.
- AFP
Obsessão tática x gestão de pessoas
Costa acredita que, enquanto Guardiola se concentrava fortemente nos detalhes táticos e na preparação constante, Ancelotti se destacava por sua capacidade de lidar com os jogadores e manter relações sólidas dentro do elenco.
“Guardiola e Ancelotti são diferentes porque um vive para a tática e estuda tudo até o menor detalhe, enquanto o outro tem habilidades extraordinárias de gestão de pessoas”, disse Costa à diretta.
Um destino internacional surpreendente
Com as especulações em torno do futuro de Guardiola no City, Costa acredita que há uma função na seleção que representaria um fascinante “ponto de virada” para o técnico. Ele sugeriu que a seleção italiana deveria recorrer ao catalão para revitalizar seu desempenho.
“Se a seleção italiana o contratasse, seria um ponto de virada maravilhoso”, comentou Costa. “Para mim, Pep é o melhor técnico de todos os tempos, embora comandar uma seleção seja diferente de comandar um clube, porque você não tem muito tempo para transmitir sua identidade tática.”
- AFP
E agora?
Tanto Guardiola quanto Ancelotti têm suas próprias prioridades neste verão. O técnico espanhol comandará o City contra o Aston Villa na última partida da equipe na Premier League nesta temporada, já que seu time foi derrotado pelo Arsenal na disputa pelo título. Depois disso, há relatos de que ele deixará o cargo, com Enzo Maresca apontado como seu substituto.
Enquanto isso, Ancelotti buscará levar o Brasil a uma boa campanha na Copa do Mundo de 2026. A convocação da Seleção já foi anunciada, e a equipe enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C, na América do Norte.