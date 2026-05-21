Pep Guardiola x Carlo Ancelotti: ex-jogador do Bayern destaca a maior diferença entre os dois treinadores lendários e sugere um destino surpreendente para o técnico que está deixando o Manchester City

Costa acredita que, enquanto Guardiola se concentrava fortemente nos detalhes táticos e na preparação constante, Ancelotti se destacava por sua capacidade de lidar com os jogadores e manter relações sólidas dentro do elenco.

“Guardiola e Ancelotti são diferentes porque um vive para a tática e estuda tudo até o menor detalhe, enquanto o outro tem habilidades extraordinárias de gestão de pessoas”, disse Costa à diretta.