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Doku-Keane-GuardiolaGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traduzido por

Pep Guardiola, visivelmente irritado, responde com sarcasmo à chocante entrada de Michael Keane sobre Jeremy Doku no empate do Manchester City com o Everton

J. Doku
P. Guardiola
M. Keane
Manchester City
Everton
Premier League
Everton x Manchester City

Pep Guardiola mostrou-se sarcástico após o dramático empate de 3 a 3 do Manchester City com o Everton, ao comentar sobre uma entrada polêmica de Michael Keane em Jeremy Doku, que rendeu ao zagueiro apenas um cartão amarelo. A frustração do técnico catalão ficou evidente, já que o resultado deixa os candidatos ao título cinco pontos atrás do líder Arsenal.

  • Polêmica na Hill Dickinson

    Em uma partida marcada por grande intensidade física, o City abriu o placar com um gol espetacular de Doku, mas uma falha defensiva no segundo tempo permitiu que o Everton virasse o jogo e chegasse a uma vantagem de 3 a 1. Pouco antes do intervalo, Doku foi vítima de uma entrada imprudente de Keane, que deixou o ponta precisando de cuidados médicos intensivos. Apesar dos protestos furiosos da comissão técnica do City, o árbitro Michael Oliver mostrou apenas um cartão amarelo ao experiente zagueiro.


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  • "Não é da minha conta"

    A frustração de Guardiola ficou evidente após o apito final, especialmente em relação à falta de um cartão vermelho para Keane. Quando questionado pela Sky Sports sobre o que achava da entrada, Guardiola deu uma resposta sarcástica, como de costume: “Tudo bem. Os seus comentaristas podem dizer isso.” Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, ele continuou: “O que posso dizer? Cartão amarelo. 50 segundos, Doku fora, esperando para voltar.” Sobre se a falta merecia expulsão, ele simplesmente acrescentou: “Não é da minha conta.”



  • Preocupações com a proteção dos jogadores

    O tom incisivo dos comentários de Guardiola provavelmente reflete uma preocupação mais profunda em relação à proteção de seus principais jogadores criativos, especialmente com a final da FA Cup contra o Chelsea se aproximando. A capacidade de Doku de permanecer em campo e marcar o gol de empate aos 97 minutos, o terceiro gol mais tardio do City já registrado, demonstrou imensa resiliência. No entanto, o City já perdeu 12 pontos em partidas em que estava na frente no placar desde o início do ano, uma tendência preocupante na sua busca pelo Arsenal de Mikel Arteta.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma disputa acirrada pelo título

    O City enfrenta agora uma agenda exaustiva de cinco jogos em apenas 18 dias, começando com um confronto em casa contra o Brentford neste sábado. Guardiola deve priorizar a recuperação dos jogadores para garantir que o elenco consiga superar esse desafio e diminuir a diferença para o Arsenal, que pode garantir o título se vencer todos os jogos que ainda lhe restam. Com cada ponto agora sendo vital, o City não pode se dar ao luxo de cometer mais erros defensivos ou sofrer lesões em jogadores criativos como Doku se quiser manter sua corrida pelo título.

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