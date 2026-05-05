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Pep Guardiola, visivelmente irritado, responde com sarcasmo à chocante entrada de Michael Keane sobre Jeremy Doku no empate do Manchester City com o Everton
Polêmica na Hill Dickinson
Em uma partida marcada por grande intensidade física, o City abriu o placar com um gol espetacular de Doku, mas uma falha defensiva no segundo tempo permitiu que o Everton virasse o jogo e chegasse a uma vantagem de 3 a 1. Pouco antes do intervalo, Doku foi vítima de uma entrada imprudente de Keane, que deixou o ponta precisando de cuidados médicos intensivos. Apesar dos protestos furiosos da comissão técnica do City, o árbitro Michael Oliver mostrou apenas um cartão amarelo ao experiente zagueiro.
"Não é da minha conta"
A frustração de Guardiola ficou evidente após o apito final, especialmente em relação à falta de um cartão vermelho para Keane. Quando questionado pela Sky Sports sobre o que achava da entrada, Guardiola deu uma resposta sarcástica, como de costume: “Tudo bem. Os seus comentaristas podem dizer isso.” Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, ele continuou: “O que posso dizer? Cartão amarelo. 50 segundos, Doku fora, esperando para voltar.” Sobre se a falta merecia expulsão, ele simplesmente acrescentou: “Não é da minha conta.”
Preocupações com a proteção dos jogadores
O tom incisivo dos comentários de Guardiola provavelmente reflete uma preocupação mais profunda em relação à proteção de seus principais jogadores criativos, especialmente com a final da FA Cup contra o Chelsea se aproximando. A capacidade de Doku de permanecer em campo e marcar o gol de empate aos 97 minutos, o terceiro gol mais tardio do City já registrado, demonstrou imensa resiliência. No entanto, o City já perdeu 12 pontos em partidas em que estava na frente no placar desde o início do ano, uma tendência preocupante na sua busca pelo Arsenal de Mikel Arteta.
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Uma disputa acirrada pelo título
O City enfrenta agora uma agenda exaustiva de cinco jogos em apenas 18 dias, começando com um confronto em casa contra o Brentford neste sábado. Guardiola deve priorizar a recuperação dos jogadores para garantir que o elenco consiga superar esse desafio e diminuir a diferença para o Arsenal, que pode garantir o título se vencer todos os jogos que ainda lhe restam. Com cada ponto agora sendo vital, o City não pode se dar ao luxo de cometer mais erros defensivos ou sofrer lesões em jogadores criativos como Doku se quiser manter sua corrida pelo título.