Pep Guardiola, visivelmente irritado, responde com sarcasmo à chocante entrada de Michael Keane sobre Jeremy Doku no empate do Manchester City com o Everton

O City enfrenta agora uma agenda exaustiva de cinco jogos em apenas 18 dias, começando com um confronto em casa contra o Brentford neste sábado. Guardiola deve priorizar a recuperação dos jogadores para garantir que o elenco consiga superar esse desafio e diminuir a diferença para o Arsenal, que pode garantir o título se vencer todos os jogos que ainda lhe restam. Com cada ponto agora sendo vital, o City não pode se dar ao luxo de cometer mais erros defensivos ou sofrer lesões em jogadores criativos como Doku se quiser manter sua corrida pelo título.