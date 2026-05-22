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Pep Guardiola vai treinar Cristiano Ronaldo?! Jorge Jesus afirma que o técnico do Manchester City deveria se sentir “orgulhoso” de substituí-lo no Al-Nassr, ao confirmar sua saída após o sucesso na Liga Profissional da Arábia Saudita
Jesus se pronuncia sobre os rumores envolvendo Guardiola após sua saída do Al-Nassr
Jesus confirmou que vai deixar o Al-Nassr após a conquista do título da Liga Profissional da Arábia Saudita nesta semana. Sua saída ocorre em meio a especulações crescentes que ligam o técnico do City, Guardiola, a uma possível transferência surpreendente para a Arábia Saudita. O técnico português abordou os rumores diretamente durante uma entrevista à Sport TV.
- AFP
Jesus explica sua posição sobre Guardiola e Ronaldo
Quando questionado se se sentiria orgulhoso caso Guardiola fosse seu sucessor no Al-Nassr, Jesus rejeitou a sugestão e insistiu que o sentimento deveria ser o contrário. Jesus também explicou por que decidiu não renovar seu contrato, apesar de ter conquistado sucesso no campeonato nacional.
“Orgulho [por ser substituído por Guardiola]? Não... por quê? É ele quem deveria se orgulhar de me substituir, não eu por ele”, disse Jesus.
“Quando aceitei este desafio, quando Cristiano Ronaldo e [José] Semedo me convidaram, eu sabia que seria o desafio mais difícil da minha carreira de treinador. Para ganhar este campeonato, tivemos que ser muito melhores do que nossos adversários. Como eu disse ao Cris: ‘Vou te ajudar a ser campeão e depois vou seguir com a minha vida’.”
O papel fundamental de Ronaldo na chegada de Jesus
Jesus também revelou que Ronaldo teve um papel decisivo para convencê-lo a se juntar ao Al-Nassr. Ele afirmou que só aceitou um contrato de um ano devido às exigências físicas e mentais de treinar na Arábia Saudita.
Ele disse: “Quando conversei com Cristiano Ronaldo, inicialmente eles me convidaram para assinar um contrato de dois anos, mas eu só queria fazer um ano. É o que sempre faço nos clubes em que estou. Foi um campeonato muito difícil, você tem que tomar decisões, muitas vezes arriscando o corpo, e é muito cansativo. Foi um ano maravilhoso, tenho que aproveitá-lo em outro lugar.
“Ele tem uma paixão enorme pelo futebol. Eu disse a ele: ‘Só aceito este projeto por causa de você, caso contrário, eu não viria. Vamos ganhar os dois e você vai sair daqui com um título.’ Foi isso que aconteceu.”
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Jesus pondera o próximo passo após o sucesso na Arábia Saudita
Espera-se agora que Jesus decida qual será seu próximo destino nas próximas semanas, após encerrar sua passagem pelo Al-Nassr em alta. O interesse da Turquia parece sério, com o Fenerbahçe, time que ele treinou de 2022 a 2023, entre os clubes associados ao experiente técnico.
Enquanto isso, as especulações sobre o futuro de Guardiola devem continuar após os comentários de Jesus, já que o técnico catalão deve deixar o cargo no City após o término da temporada.