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Pep Guardiola, Cristiano RonaldoGetty
Yosua Arya

Traduzido por

Pep Guardiola vai treinar Cristiano Ronaldo?! Jorge Jesus afirma que o técnico do Manchester City deveria se sentir “orgulhoso” de substituí-lo no Al-Nassr, ao confirmar sua saída após o sucesso na Liga Profissional da Arábia Saudita

P. Guardiola
C. Ronaldo
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Manchester City
Premier League
J. Jesus

Jorge Jesus confirmou sua saída do Al-Nassr após conquistar o título da Liga Profissional da Arábia Saudita e insistiu que Pep Guardiola deveria se sentir “orgulhoso” por substituí-lo, em meio a rumores que ligam o técnico do Manchester City ao clube. O treinador português também falou abertamente sobre o papel de Cristiano Ronaldo em sua transferência para a Arábia Saudita.

  • Jesus se pronuncia sobre os rumores envolvendo Guardiola após sua saída do Al-Nassr

    Jesus confirmou que vai deixar o Al-Nassr após a conquista do título da Liga Profissional da Arábia Saudita nesta semana. Sua saída ocorre em meio a especulações crescentes que ligam o técnico do City, Guardiola, a uma possível transferência surpreendente para a Arábia Saudita. O técnico português abordou os rumores diretamente durante uma entrevista à Sport TV.

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  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    Jesus explica sua posição sobre Guardiola e Ronaldo

    Quando questionado se se sentiria orgulhoso caso Guardiola fosse seu sucessor no Al-Nassr, Jesus rejeitou a sugestão e insistiu que o sentimento deveria ser o contrário. Jesus também explicou por que decidiu não renovar seu contrato, apesar de ter conquistado sucesso no campeonato nacional.

    “Orgulho [por ser substituído por Guardiola]? Não... por quê? É ele quem deveria se orgulhar de me substituir, não eu por ele”, disse Jesus.

    “Quando aceitei este desafio, quando Cristiano Ronaldo e [José] Semedo me convidaram, eu sabia que seria o desafio mais difícil da minha carreira de treinador. Para ganhar este campeonato, tivemos que ser muito melhores do que nossos adversários. Como eu disse ao Cris: ‘Vou te ajudar a ser campeão e depois vou seguir com a minha vida’.”

  • O papel fundamental de Ronaldo na chegada de Jesus

    Jesus também revelou que Ronaldo teve um papel decisivo para convencê-lo a se juntar ao Al-Nassr. Ele afirmou que só aceitou um contrato de um ano devido às exigências físicas e mentais de treinar na Arábia Saudita.

    Ele disse: “Quando conversei com Cristiano Ronaldo, inicialmente eles me convidaram para assinar um contrato de dois anos, mas eu só queria fazer um ano. É o que sempre faço nos clubes em que estou. Foi um campeonato muito difícil, você tem que tomar decisões, muitas vezes arriscando o corpo, e é muito cansativo. Foi um ano maravilhoso, tenho que aproveitá-lo em outro lugar.

    “Ele tem uma paixão enorme pelo futebol. Eu disse a ele: ‘Só aceito este projeto por causa de você, caso contrário, eu não viria. Vamos ganhar os dois e você vai sair daqui com um título.’ Foi isso que aconteceu.”

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Jesus pondera o próximo passo após o sucesso na Arábia Saudita

    Espera-se agora que Jesus decida qual será seu próximo destino nas próximas semanas, após encerrar sua passagem pelo Al-Nassr em alta. O interesse da Turquia parece sério, com o Fenerbahçe, time que ele treinou de 2022 a 2023, entre os clubes associados ao experiente técnico.

    Enquanto isso, as especulações sobre o futuro de Guardiola devem continuar após os comentários de Jesus, já que o técnico catalão deve deixar o cargo no City após o término da temporada.

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