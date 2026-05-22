Pep Guardiola vai treinar Cristiano Ronaldo?! Jorge Jesus afirma que o técnico do Manchester City deveria se sentir “orgulhoso” de substituí-lo no Al-Nassr, ao confirmar sua saída após o sucesso na Liga Profissional da Arábia Saudita

Quando questionado se se sentiria orgulhoso caso Guardiola fosse seu sucessor no Al-Nassr, Jesus rejeitou a sugestão e insistiu que o sentimento deveria ser o contrário. Jesus também explicou por que decidiu não renovar seu contrato, apesar de ter conquistado sucesso no campeonato nacional.

“Orgulho [por ser substituído por Guardiola]? Não... por quê? É ele quem deveria se orgulhar de me substituir, não eu por ele”, disse Jesus.

“Quando aceitei este desafio, quando Cristiano Ronaldo e [José] Semedo me convidaram, eu sabia que seria o desafio mais difícil da minha carreira de treinador. Para ganhar este campeonato, tivemos que ser muito melhores do que nossos adversários. Como eu disse ao Cris: ‘Vou te ajudar a ser campeão e depois vou seguir com a minha vida’.”