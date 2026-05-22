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Pep Guardiola vai ganhar uma estátua! O Manchester City confirma o plano de homenagear o técnico que está de saída com uma arquibancada que levará seu nome
Guardiola é homenageado no Etihad Stadium
O anúncio surge como uma homenagem à década de domínio do catalão no futebol inglês, durante a qual ele transformou o clube em uma potência global e conquistou uma série de títulos que redefiniu a era da Premier League. A arquibancada será inaugurada oficialmente durante a última partida de Guardiola no comando, contra o Aston Villa, no domingo.
O projeto de reforma, iniciado no final de 2023, adicionou mais de 7.000 lugares e aumentou a capacidade do estádio para mais de 61.000. O City também confirmou planos para encomendar uma estátua de Guardiola do lado de fora da arquibancada recém-batizada. O catalão se juntará às lendas do clube Vincent Kompany, David Silva e Sergio Aguero, tendo seu nome perpetuado no campus do Etihad.
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Guardiola e a diretoria do City prestam homenagem
Durante a coletiva de imprensa, Guardiola admitiu ter ficado emocionado com o gesto do clube, agora que se prepara para deixar Manchester após uma década de enorme sucesso no comando.
“Khaldoon [Al Mubarak] me ligou esta manhã para dizer que o clube tomou essa decisão”, disse Guardiola. “Não tenho palavras. Gosto da sensação de que minha vibração ou minha energia permanecerão lá para sempre. Então, gosto dessa sensação.”
O proprietário do clube, Sheikh Mansour, também elogiou a influência de Guardiola dentro e fora de campo, insistindo que seu legado vai além dos troféus conquistados durante sua gestão.
“Eu disse há muito tempo que o Manchester City deveria ter as melhores pessoas à sua disposição, tanto dentro quanto fora de campo. Por dez anos, Pep foi a personificação dessa ambição”, explicou Mansour no site oficial do clube. “Ele deixou uma marca indelével no DNA do clube. Uma marca que vem mais da forma como ele venceu do que dos muitos troféus que conquistou. Ele tem a gratidão eterna minha e de toda a família do City, uma família da qual ele sempre fará parte.”
O legado de Pep está garantido no Manchester City
A decisão destaca o impacto de Guardiola no City e no futebol inglês durante um dos períodos de maior sucesso da história do clube. A renomeação da arquibancada e a estátua têm como objetivo garantir que sua influência continue fazendo parte da identidade do clube muito tempo depois de sua saída. Al Mubarak descreveu a homenagem como um reconhecimento da contribuição duradoura de Guardiola tanto para o clube quanto para a própria cidade.
“A arquibancada Pep Guardiola e a estátua que ficará do lado de fora garantem, com razão, que o legado de Pep permanecerá para sempre entrelaçado na essência deste clube de futebol, da cidade de Manchester e do futebol inglês”, disse ele.
“A relação única que ele tem com nossos torcedores foi conquistada através da honestidade e da paixão de suas dez temporadas lutando para lhes trazer sucesso. A arquibancada Pep Guardiola é uma lembrança adequada e permanente dessa relação, do período de maior sucesso na história do nosso clube e do gênio único do futebol que está em seu centro.”
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Uma despedida emocionante aguarda Guardiola
O confronto deste domingo contra o Aston Villa marcará a última partida de Guardiola no comando e deve ser um momento emocionante no Etihad Stadium. A inauguração da arquibancada renomeada permitirá que os torcedores celebrem as conquistas do técnico uma última vez. O foco do City também se voltará para uma nova era após a saída de Guardiola, com o clube buscando dar continuidade ao trabalho iniciado durante seu reinado de uma década.