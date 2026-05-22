Pep Guardiola vai ganhar uma estátua! O Manchester City confirma o plano de homenagear o técnico que está de saída com uma arquibancada que levará seu nome

Durante a coletiva de imprensa, Guardiola admitiu ter ficado emocionado com o gesto do clube, agora que se prepara para deixar Manchester após uma década de enorme sucesso no comando.

“Khaldoon [Al Mubarak] me ligou esta manhã para dizer que o clube tomou essa decisão”, disse Guardiola. “Não tenho palavras. Gosto da sensação de que minha vibração ou minha energia permanecerão lá para sempre. Então, gosto dessa sensação.”

O proprietário do clube, Sheikh Mansour, também elogiou a influência de Guardiola dentro e fora de campo, insistindo que seu legado vai além dos troféus conquistados durante sua gestão.

“Eu disse há muito tempo que o Manchester City deveria ter as melhores pessoas à sua disposição, tanto dentro quanto fora de campo. Por dez anos, Pep foi a personificação dessa ambição”, explicou Mansour no site oficial do clube. “Ele deixou uma marca indelével no DNA do clube. Uma marca que vem mais da forma como ele venceu do que dos muitos troféus que conquistou. Ele tem a gratidão eterna minha e de toda a família do City, uma família da qual ele sempre fará parte.”