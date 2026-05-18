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Pep Guardiola vai DEIXAR o Manchester City neste verão! O lendário técnico deixará o cargo após a decisão do título da Premier League, e Enzo Maresca deve assumir o seu lugar
Uma década de domínio chega ao fim
O panorama do futebol inglês está prestes a sofrer uma mudança radical, com Guardiola se preparando para deixar o cargo no City. Após dez anos no comando, o homem que redefiniu a Premier League deixará o cargo após o último confronto do campeonato, no domingo, contra o Aston Villa, encerrando um reinado que viu o clube do Etihad alcançar o auge absoluto do futebol mundial.
De acordo com o Daily Mail, Guardiola encerrará sua passagem pelo Etihad, período em que conquistou 20 troféus e consolidou o City como um dos principais clubes do mundo.
O técnico de 55 anos levou o City a seis títulos da liga, incluindo quatro consecutivos sem precedentes, e conduziu o clube à sua primeira conquista da Liga dos Campeões.
- AFP
Patrocinadores são informados à medida que o anúncio se aproxima
O City já está se preparando para as consequências da saída, com relatos indicando que a diretoria do clube já iniciou o processo de notificação das principais partes interessadas.
Acredita-se que o City tenha começado a informar seus patrocinadores de que o anúncio é iminente. A notícia também já era um segredo aberto entre algumas pessoas próximas a Guardiola há várias semanas.
O momento da saída foi escolhido para permitir uma grande despedida. Espera-se que a notícia seja confirmada em algum momento do domingo, a tempo de o impacto impressionante de Guardiola no futebol inglês ser celebrado em um desfile de ônibus aberto na segunda-feira.
Diz-se que a preparação para o desfile começará no Northern Quarter, em Manchester, às 16h, antes de terminar em frente à recepção da arquibancada Colin Bell, no Etihad Stadium, uma hora depois.
Possíveis sucessores e um papel futuro
Embora a busca por um substituto já tenha começado a todo vapor, existe a possibilidade de que a ligação de Guardiola com o City Football Group não seja totalmente rompida.
Ele tem mais um ano de contrato, ao qual tem continuado a fazer referência, e é possível que permaneça no clube em alguma função. No entanto, seus dias no banco de reservas estão contados, já que ele busca um novo desafio ou um período de descanso.
O site The Athletic informa que o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, provavelmente será o candidato escolhido pela diretoria do City. Maresca deixou o Chelsea em janeiro após, segundo relatos, ter informado ao clube que havia mantido conversas com o City sobre a substituição de Guardiola.
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Uma última caçada ao troféu
A última semana de Guardiola como técnico do City pode acabar sendo a mais vitoriosa, já que o clube continua na briga por uma histórica dobradinha para coroar sua gestão.
O City venceu o Chelsea por 1 a 0 em Wembley e conquistou a FA Cup no sábado, e ainda disputa com o Arsenal o título da Premier League. O lendário técnico está desesperado para garantir mais um título antes que sua saída seja oficializada. O City enfrenta o Bournemouth no Vitality Stadium na noite de terça-feira, antes do último jogo contra o Aston Villa no Etihad, no domingo.