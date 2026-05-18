Pep Guardiola vai DEIXAR o Manchester City neste verão! O lendário técnico deixará o cargo após a decisão do título da Premier League, e Enzo Maresca deve assumir o seu lugar

O panorama do futebol inglês está prestes a sofrer uma mudança radical, com Guardiola se preparando para deixar o cargo no City. Após dez anos no comando, o homem que redefiniu a Premier League deixará o cargo após o último confronto do campeonato, no domingo, contra o Aston Villa, encerrando um reinado que viu o clube do Etihad alcançar o auge absoluto do futebol mundial.

De acordo com o Daily Mail, Guardiola encerrará sua passagem pelo Etihad, período em que conquistou 20 troféus e consolidou o City como um dos principais clubes do mundo.

O técnico de 55 anos levou o City a seis títulos da liga, incluindo quatro consecutivos sem precedentes, e conduziu o clube à sua primeira conquista da Liga dos Campeões.