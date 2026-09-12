Relatos recentes sugeriram que o Trabzonspor havia apresentado uma impressionante oferta salarial de € 13 milhões para tentar Guardiola a ir para a Super Lig. A mudança faria com que o icônico técnico espanhol se juntasse a Salah, após a transferência de grande repercussão do atacante egípcio para o gigante turco.

No entanto, a possibilidade de Guardiola assumir o comando do heptacampeão da Super Lig foi categoricamente descartada. Seus representantes foram procurados para esclarecer seu futuro imediato, dissipando rapidamente os rumores sensacionalistas que circulavam na mídia turca.

Guardiola está atualmente em uma pausa no futebol após encerrar sua era repleta de títulos no Manchester City na última temporada. Durante seu tempo na Inglaterra, ele transformou o Manchester City em uma força dominante.