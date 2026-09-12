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Pep Guardiola vai comandar Mohamed Salah? Agente quebra o silêncio sobre os chocantes vínculos com o Trabzonspor e o futuro de técnico da lenda do Manchester City
Guardiola rejeita lucrativa mudança para a Turquia
Relatos recentes sugeriram que o Trabzonspor havia apresentado uma impressionante oferta salarial de € 13 milhões para tentar Guardiola a ir para a Super Lig. A mudança faria com que o icônico técnico espanhol se juntasse a Salah, após a transferência de grande repercussão do atacante egípcio para o gigante turco.
No entanto, a possibilidade de Guardiola assumir o comando do heptacampeão da Super Lig foi categoricamente descartada. Seus representantes foram procurados para esclarecer seu futuro imediato, dissipando rapidamente os rumores sensacionalistas que circulavam na mídia turca.
Guardiola está atualmente em uma pausa no futebol após encerrar sua era repleta de títulos no Manchester City na última temporada. Durante seu tempo na Inglaterra, ele transformou o Manchester City em uma força dominante.
- Getty Images Sport
Agente dá atualização definitiva sobre o futuro do treinador
De acordo com o AS, o agente de Guardiola deu uma atualização claríssima sobre os planos imediatos de seu cliente. O representante afirmou: "Pep não vai treinar nenhum clube ou seleção nesta temporada."
Essa confirmação significa que os torcedores terão de esperar para ver se Guardiola algum dia comandará Salah, um jogador com quem ele travou frequentes batalhas em corridas épicas pelo título. Quando ambos deixaram o futebol inglês na temporada passada, o espanhol gravou uma mensagem em vídeo expressando sua profunda admiração pelo ponta.
"Ele era uma dor de cabeça. Salah, [Andrew] Robertson, todos esses jogadores merecem meu enorme respeito", disse o ex-técnico do Manchester City. Ele reconheceu as dificuldades táticas que o Liverpool impunha, acrescentando: "Acho que, pela forma como nós jogávamos, o [Manchester] City, era perfeito para eles. Espaço às costas e cruzamentos incríveis com [Trent] Alexander-Arnold, com Robertson."
A busca do Trabzonspor por um treinador continua em meio à fase irregular
A suposta investida do Trabzonspor por Guardiola ressalta seu crescente poder econômico após a chegada de Salah. O clube está desesperado para quebrar o domínio de ferro do Galatasaray no futebol turco, enquanto o gigante de Istambul busca um histórico quinto título consecutivo da liga.
Apesar do brilhante início individual de Salah, com quatro gols e uma assistência em suas três primeiras partidas domésticas, tem sido um período turbulento no Papara Park. Uma humilhante derrota por 5 a 0 no placar agregado para o Ferencvaros nas eliminatórias da Liga Europa desencadeou o caos nos bastidores.
O ex-técnico Fatih Tekke inicialmente tentou se demitir após a goleada por 4 a 0 sofrida no jogo de ida. Embora a diretoria tenha recusado sua saída, uma derrota doméstica subsequente por 2 a 1 para o recém-promovido Amed se mostrou a gota d'água. Essa derrota, na qual Salah abriu o placar, levou à saída de Tekke e deixou o cargo de técnico vago.
- Anadolu Agency
Confrontos cruciais da Süper Lig pela frente
O técnico interino Huseyin Cimsir seguirá no comando da equipe enquanto continua a busca por um treinador efetivo. Depois de levar o time a uma demolição recorde por 5 a 0 sobre o Genclirbirligi na semana passada, Cimsir enfrenta outro teste contra o Konyaspor no sábado. Uma vitória pode levar o Trabzonspor, quarto colocado, à segunda posição.
Além do jogo desta noite, um enorme confronto se aproxima. Salah e seus companheiros de equipe se preparam para um grande duelo em casa contra o atual campeão Galatasaray no próximo sábado, uma partida que colocará seriamente à prova suas credenciais na briga pelo título da Super Lig.
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