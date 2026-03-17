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Pep Guardiola ultrapassa Sir Alex Ferguson após a eliminação do Manchester City da Liga dos Campeões com a derrota para o Real Madrid — mas será que ele consegue alcançar Carlo Ancelotti?
O Real Madrid acaba com o sonho europeu do City
A trajetória do City na Liga dos Campeões terminou em um verdadeiro desastre, após uma goleada por 5 a 1 no placar agregado contra o Real Madrid. Após uma derrota esmagadora por 3 a 0 na primeira partida, em que Federico Valverde marcou um hat-trick espetacular, o jogo de volta rapidamente se transformou em um pesadelo. Bernardo Silva foi expulso por bloquear um chute de Vinicius Júnior com o braço, concedendo um pênalti aos 22 minutos que o brasileiro converteu, acabando com qualquer esperança remanescente. Erling Haaland descontou aos 41 minutos, mas Vinícius Junior destruiu as esperanças do City com um gol no final do tempo de acréscimo, selando a vitória por 2 a 1. O Real Madrid enfrentará agora o Bayern de Munique ou a Atalanta nas quartas de final. A equipe alemã detém uma vantagem confortável de 6 a 1 da primeira partida, tornando-se a grande favorita para avançar.
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Superando o recorde de Sir Alex Ferguson
Apesar da eliminação devastadora, a segunda partida marcou uma conquista pessoal monumental para o técnico catalão. Foi seu 191º jogo no banco de reservas na principal competição europeia, ultrapassando oficialmente o lendário técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson.
Ele havia igualado a marca de 190 jogos do icônico escocês durante a desastrosa partida de ida na Espanha. Sua notável longevidade na competição reflete sua excelência sustentada ao longo de passagens de grande sucesso pelo Barcelona, Bayern de Munique e seu clube atual, onde ele tem chegado consistentemente às fases finais da competição na última década.
Em busca de Ancelotti nos livros de história
Embora o técnico de 55 anos já tenha se distanciado de nomes como Arsène Wenger, que comandou 178 partidas, e José Mourinho, com 154, ele ainda tem uma grande diferença a superar para chegar ao topo. O detentor absoluto do recorde continua sendo Carlo Ancelotti, que comandou incríveis 218 partidas. O legado de Guardiola se baseia em sua impressionante coleção de troféus, tendo vencido o torneio três vezes. Esses três títulos o colocam em segundo lugar na lista de todos os tempos, ao lado de Bob Paisley e Zinedine Zidane, embora ele ainda esteja atrás de Ancelotti, que atualmente ostenta cinco vitórias históricas.
- AFP
O que vem por aí para o Manchester City?
A eliminação europeia dá continuidade a uma maldição de março para o clube de Manchester. Além da vitória na FA Cup sobre o Newcastle, o City tem tropeçado no campeonato nacional, empatando com o Nottingham Forest e o West Ham. Essa sequência negativa permitiu que o Arsenal assumisse o controle da disputa pelo título da Premier League, construindo uma vantagem confortável de nove pontos na liderança da tabela, embora os Gunners tenham disputado 31 partidas, contra 30 do City. Os jogadores de Guardiola precisam se recompor rapidamente para salvar a temporada, começando pela crucial final da Carabao Cup contra o Arsenal neste domingo, antes de enfrentar o Liverpool nas quartas de final da FA Cup em abril.
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