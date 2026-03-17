Pep Guardiola ultrapassa Sir Alex Ferguson após a eliminação do Manchester City da Liga dos Campeões com a derrota para o Real Madrid — mas será que ele consegue alcançar Carlo Ancelotti?

Apesar da eliminação devastadora, a segunda partida marcou uma conquista pessoal monumental para o técnico catalão. Foi seu 191º jogo no banco de reservas na principal competição europeia, ultrapassando oficialmente o lendário técnico do Manchester United, Sir Alex Ferguson.

Ele havia igualado a marca de 190 jogos do icônico escocês durante a desastrosa partida de ida na Espanha. Sua notável longevidade na competição reflete sua excelência sustentada ao longo de passagens de grande sucesso pelo Barcelona, Bayern de Munique e seu clube atual, onde ele tem chegado consistentemente às fases finais da competição na última década.