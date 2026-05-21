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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Pep Guardiola transformou o Manchester City em uma potência europeia - mas a contratação de Enzo Maresca corre o risco de arruinar a promissora reconstrução do lendário técnico

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O que antes era impensável está prestes a se tornar realidade para o Manchester City, já que Pep Guardiola se prepara para encerrar uma década brilhante no Etihad Stadium. Espera-se que o aclamado técnico deixe o cargo no final da temporada, encerrando uma era revolucionária tanto para o City quanto para o futebol inglês como um todo. É uma tarefa impossível de ser sucedida, mas o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, está à espera nas alas.

A disputa pela sucessão parece ser uma corrida sem concorrentes; Maresca é, há muito tempo, o único candidato em vista para substituir Guardiola, agora que este retorna ao clube onde deu os primeiros passos. No entanto, trata-se de uma nomeação que dividirá opiniões, dado o calibre do técnico cujo lugar ele terá de ocupar.

Apoiado pelos recursos financeiros ilimitados do xeque Mansour e do Abu Dhabi Group, Guardiola trouxe um sucesso sem precedentes ao Etihad — conquistando pelo menos um título em todas as suas 10 temporadas no comando, com exceção de uma, incluindo a primeira Liga dos Campeões da história do clube em 2023, e alcançando a marca impressionante de 17 troféus importantes ao derrotar o Chelsea na final da FA Cup no sábado.

Ele é simplesmente insubstituível, tornando a tarefa que Maresca tem pela frente nada invejável, já que ele faz um retorno sensacional ao clube onde sua carreira de treinador começou.

  • Pep Guardiola Champions League trophy Manchester City 2023Getty

    Uma década brilhante

    Técnicos que permanecem por muito tempo no cargo são uma raridade na era moderna, em que a contratação e a demissão, numa busca contraditória pelo sucesso sustentável, estão na moda — mas Guardiola construiu uma dinastia no Etihad Stadium ao longo de uma década brilhante no clube, e ele partirá nos seus próprios termos.

    Após um início pouco auspicioso que resultou em um terceiro lugar na Premier League em 2016-17, cerca de 15 pontos atrás do campeão Chelsea, seu time do City passou a dominar a primeira divisão inglesa. Além disso, ele agora tem oito títulos nacionais em sua coleção de troféus.

    Contando com um núcleo de jogadores de classe mundial ao longo dos anos, incluindo nomes como Vincent Kompany, David Silva, Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri e Erling Haaland, os Cityzens conquistaram o título em 2018 e 2019, antes de uma sequência sem precedentes de quatro títulos consecutivos entre 2021 e 2024.

    O momento de coroação de sua gestão, porém, sem dúvida chegou em 2023, quando o clube conquistou sua primeira Copa da Europa após derrotar a Inter na final em Istambul, coroando uma campanha dourada para o time avassalador de Guardiola, que completou uma tríplice coroa notável.

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    Insubstituível

    Antes de analisarmos a chegada de Maresca, vale a pena destacar que substituir Guardiola é uma tarefa nada invejável para os dirigentes do City; na verdade, é quase impossível. O técnico catalão tem sido universalmente aclamado como um “gênio” desde que a notícia de sua saída iminente veio a público na segunda-feira, e com razão — nunca haverá outro treinador como ele.

    Inspirado por seu mentor, a lenda holandesa Johan Cruyff, a inovação e a intensidade de Guardiola são inigualáveis no futebol moderno, e ele deixará uma marca indelével no City e no futebol inglês, onde suas táticas e vários estilos de jogo baseados na posse de bola foram copiados e replicados repetidamente em todos os níveis — do tiki-taka aos laterais invertidos, falsos nove e meio-campos compactos.

    Maresca é, é claro, um dos muitos discípulos de Pep — assim como o técnico do Arsenal, vencedor da Premier League, Mikel Arteta, além de inúmeros outros em todo o mundo. O alcance de sua influência é realmente imensurável.

    E ainda nem falamos dos troféus. Guardiola tornou a vitória um hábito tão comum que consideramos natural que o City conquiste um título no final de cada temporada; o time não deixou de fazê-lo desde a primeira campanha do técnico. Esse nível de sucesso consistente será extremamente difícil de ser reproduzido.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Plataforma para o sucesso

    Guardiola, no entanto, tem vindo a preparar o terreno para um eventual sucesso futuro, independentemente de quem venha a substituí-lo. Nas últimas janelas de transferências, ele supervisionou uma renovação gradual de um elenco que começava a dar sinais de desgaste na temporada 2024-25, com um novo núcleo mais jovem pronto para levar o clube adiante.

    Os veteranos De Bruyne, Ederson, Kyle Walker e Ilkay Gundogan foram dispensados, sendo substituídos por nomes como Rayan Cherki, Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov e Tijjani Reijnders — todos ainda longe de atingir o auge de suas carreiras.

    Nesta temporada, as contratações do City em janeiro foram particularmente impressionantes, com as aquisições astutas de Antoine Semenyo e Marc Guehi parecendo que jogam pelo clube há anos, ao mesmo tempo em que ajudaram a equipe a pressionar o Arsenal até o fim naquilo que antes parecia uma disputa pelo título já perdida há muito tempo.

    Da base, Nico O'Reilly tem sido indiscutivelmente a revelação da Premier League na temporada 2025-26 e parece destinado a se tornar um dos melhores laterais-meio do momento, moldado à imagem de um jogador de Guardiola: extremamente atlético e versátil, com apenas 21 anos.

  • FBL-EUR-C1-MANCHESTER CITY-TRAININGAFP

    Conexão com a cidade

    Maresca tem, portanto, muito com que trabalhar, e o italiano será um rosto familiar para muitos membros do elenco, graças ao tempo que passou no clube trabalhando sob o comando de Guardiola em várias categorias. O ex-meio-campista da Juventus e do Sevilla deu os primeiros passos como técnico na base, levando a equipe Sub-23 do City ao título da Premier League 2 na temporada 2020-21, durante a era da Covid.

    Após uma breve e malsucedida passagem como técnico do Parma em seu país natal, ele retornou ao Etihad Campus em junho de 2022 para atuar como um dos assistentes técnicos da equipe principal de Guardiola, onde aprendeu de perto com sua maior inspiração.

    Foi, é claro, na temporada seguinte, 2022-23, que o City conquistou seu histórico triplo, com Maresca vendo sua reputação crescer como membro da comissão técnica de Pep. O Leicester City, recém-rebaixado, o chamou naquele verão e, após conquistar o título da Championship com os Foxes, o Chelsea apostou nele um ano depois.

  • Pep Guardiola Enzo Maresca Manchester CityGetty Images

    "Tornei-me treinador por causa do Pep"

    Mesmo durante o período em que esteve no comando do Chelsea, rival do City no campeonato nacional, Maresca falava de Guardiola em termos elogiosos, e vice-versa, chamando-o de “gênio” e revelando que seu colega de profissão havia, na verdade, inspirado sua carreira de treinador.

    “Decidi ser técnico por causa da equipe do Pep, o Barcelona, há anos”, admitiu ele no ano passado. “Não acho que ninguém possa ser comparado – essa é minha opinião pessoal – àquele Barcelona e ao Pep. Porque acho que eles mudaram o futebol na Espanha, onde todos os clubes tentavam jogar daquela maneira.

    “E então o Pep foi para a Alemanha e todos tentavam jogar daquela maneira na Alemanha. Acho que o Pep chegou à Inglaterra e muitos clubes tentaram fazer algo semelhante, e também a Inglaterra em termos da seleção nacional. Portanto, não acho que alguém possa ser comparado ao Pep, porque acho que nos últimos 20, 25 anos ele mudou o futebol.”

    Guardiola também elogiou muito seu ex-colega. “Um dos melhores treinadores do mundo, Enzo Maresca, eu o conheço muito bem, mas o trabalho que ele fez no Chelsea não recebe o devido reconhecimento”, disse ele no início desta temporada. “Ganhar o Mundial de Clubes, a Conference League, a classificação para a Liga dos Campeões em um campeonato tão difícil com um time jovem. É excepcional.”

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Não há outra opção?

    No entanto, os torcedores do City podem muito bem questionar por que o plano de sucessão do clube parece uma corrida com um único candidato, apesar do apoio de Guardiola e da relação anterior de Maresca com o clube. Eles certamente têm recursos financeiros para substituir um técnico de elite por outro, e nomes como Xabi Alonso, Andoni Iraola e Xavi poderiam ter sido opções mais empolgantes, embora o primeiro tenha acabado de assumir o comando do Chelsea.

    Há outros dois discípulos de Guardiola que também estão fazendo um trabalho brilhante. É de se perguntar se os Cityzens consultaram a disponibilidade de Luis Enrique, já que ele busca conquistar uma segunda Liga dos Campeões consecutiva com o Paris Saint-Germain. Certamente não há muito mais a conquistar com o gigante francês, já que o time costuma conquistar o título da Ligue 1 com facilidade. No entanto, há relatos de que o espanhol poderia deixar o clube ao final de seu contrato, em 2027.

    Depois, há Kompany, o lendário ex-capitão do City que está levando o Bayern de Munique a praticar um dos melhores futebol da Europa. Seria uma surpresa se os gigantes da Premier League não tivessem pelo menos tentado trazê-lo de volta, embora tenha sido noticiado que Kompany está comprometido com o projeto de longo prazo na Baviera, tendo a conquista da Liga dos Campeões como principal objetivo.

    Dadas as opções disponíveis, então, Maresca provavelmente representa uma escolha segura, já que conhece bem o clube, e uma alternativa barata, embora o City ainda possa ter que pagar uma indenização ao Chelsea.


  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    Resultados mistos

    No entanto, ainda não se sabe se algum dos discípulos de Guardiola conseguirá chegar perto de repetir o sucesso que ele alcançou no Etihad. Maresca certamente não chega com a mesma reputação que seu futuro antecessor tinha quando foi nomeado em 2016, e também podem surgir dúvidas sobre seu estilo de jogo mais lento.

    A passagem do italiano pelo Chelsea foi tumultuada; o que parecia ser uma disputa genuína pelo título em sua primeira temporada no comando desmoronou ao longo de um inverno turbulento, com os Blues caindo da segunda posição — a apenas dois pontos do eventual campeão Liverpool — para terminar em quarto lugar, a 15 pontos da liderança.

    Ele, no entanto, conquistou aquele troféu tão importante. Como esperado, o Chelsea venceu a Conference League com facilidade, antes de surpreender praticamente a todos ao chegar até a final do Mundial de Clubes no verão passado, goleando o PSG em uma vitória inspirada por Cole Palmer na final.

    Esse resultado foi visto como extremamente significativo dentro das paredes de Stamford Bridge e por aqueles ligados ao clube, mas não foi o precursor de mais sucesso; Maresca foi demitido no dia de Ano Novo, com o clube em sétimo lugar na Premier League após uma sequência de uma vitória em sete jogos, em meio a rumores de que ele já havia mantido conversas sobre substituir Guardiola no City.

    Apesar de parecer um potencial técnico de longo prazo para o Chelsea, sua saída ocorreu principalmente devido a um rompimento em seu relacionamento com a diretoria do clube. Ele criticou seus chefes em uma coletiva de imprensa agora infame nas semanas que antecederam sua saída, supostamente como resultado da intromissão deles nos assuntos do time principal, falhas no mercado de transferências e o fato de Maresca achar que merecia um novo contrato após suas conquistas na temporada anterior.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAININGAFP

    Um novo começo

    Mas o Chelsea e o Man City são equipes muito diferentes hoje em dia, e longe do ambiente de trabalho notoriamente caótico de Stamford Bridge, Maresca pode muito bem ter espaço para se destacar. Ele certamente receberá apoio na janela de transferências e trará uma certa continuidade com sua abordagem tática baseada na posse de bola, que incorpora laterais invertidos — algo que ele certamente aprendeu com Guardiola.

    Um técnico sério e impassível em suas coletivas de imprensa, o treinador de 46 anos certamente não tem a mesma personalidade carismática diante do público que o catalão, e os torcedores do Chelsea nunca se afeiçoaram totalmente a ele da mesma forma que fizeram com Thomas Tuchel ou Antonio Conte. Mas Maresca demonstrou que possui a mesma intensidade, atenção aos detalhes, vontade de vencer e capacidade de promover união no vestiário.

    O conhecimento e a familiaridade de Maresca com o City e seus jogadores mais jovens também serão inestimáveis, à medida que ele inaugura uma nova era no Etihad.

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