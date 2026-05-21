Pep Guardiola transformou o Manchester City em uma potência europeia - mas a contratação de Enzo Maresca corre o risco de arruinar a promissora reconstrução do lendário técnico

A disputa pela sucessão parece ser uma corrida sem concorrentes; Maresca é, há muito tempo, o único candidato em vista para substituir Guardiola, agora que este retorna ao clube onde deu os primeiros passos. No entanto, trata-se de uma nomeação que dividirá opiniões, dado o calibre do técnico cujo lugar ele terá de ocupar.

Apoiado pelos recursos financeiros ilimitados do xeque Mansour e do Abu Dhabi Group, Guardiola trouxe um sucesso sem precedentes ao Etihad — conquistando pelo menos um título em todas as suas 10 temporadas no comando, com exceção de uma, incluindo a primeira Liga dos Campeões da história do clube em 2023, e alcançando a marca impressionante de 17 troféus importantes ao derrotar o Chelsea na final da FA Cup no sábado.

Ele é simplesmente insubstituível, tornando a tarefa que Maresca tem pela frente nada invejável, já que ele faz um retorno sensacional ao clube onde sua carreira de treinador começou.