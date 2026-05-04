Pep Guardiola toma uma decisão sobre o seu futuro no Manchester City

Pep Guardiola parece não estar pronto para deixar a Premier League por enquanto. Embora nos últimos meses tenha havido muitas especulações sobre uma possível saída do técnico de sucesso, tudo indica agora que ele vai renovar sua contrato com o Manchester City.

O técnico do City está prestes a completar dez anos no comando do clube, um período que rendeu um sucesso sem precedentes. Guardiola deu a entender, nas entrelinhas, que ainda estaria à frente do time na temporada 2026/27. De acordo com o The Guardian, o City apontou Enzo Maresca como um dos principais candidatos para sucedê-lo como técnico principal.

Guardiola falou com entusiasmo sobre seu trabalho no Etihad Stadium, e o técnico também elogiou a estabilidade dentro do clube. “Eu não teria aguentado dez anos aqui, mesmo com todos os títulos, se não tivesse trabalhado com essas pessoas”, admitiu Guardiola.

O técnico acrescentou: “Acho ótimo quando Ilkay Gündogan volta e diz: No City, tudo é tão bem organizado. É por isso que jogamos consistentemente na Liga dos Campeões há doze, treze, quatorze anos. Sempre disputamos os títulos, porque somos consistentes em táticas, sistemas, jogadores e técnicos.”

Depois de ter conquistado a Carabao Cup no início desta temporada, o Manchester City ainda está na briga com o Arsenal pelo título nacional. No final deste mês, a equipe se prepara para a final da FA Cup contra o Chelsea.

Guardiola admitiu que considera a busca pelo triplo menos estressante do que na temporada passada, quando o City teve que lutar para se classificar para a Liga dos Campeões. “Nas horas que antecedem o jogo, sinto a pressão, mas entre uma partida e outra estou mais tranquilo. Na temporada passada, ficava 24 horas por dia preocupado com o que aconteceria com o clube se não nos classificássemos para a Liga dos Campeões”, disse Guardiola.