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Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Pep Guardiola tenta “descobrir a vida” após deixar o Manchester City, e o técnico admite que não “sente” vontade de voltar ao futebol

P. Guardiola
Manchester City
Premier League

Pep Guardiola revelou que, no momento, não sente vontade de voltar a treinar times de futebol após sua saída do Manchester City. O técnico catalão de 55 anos explicou que está se dedicando à reflexão pessoal e à vida familiar, após passar quase duas décadas sob a intensa pressão do trabalho como técnico de alto nível.

  • Guardiola decide tirar um período de afastamento da carreira de técnico

    Guardiola insistiu que não sente nenhuma saudade do futebol depois de decidir encerrar sua passagem pelo Etihad Stadium. O técnico catalão optou por se afastar do banco de reservas após dez temporadas de grande sucesso com o gigante da Premier League. O treinador optou por essa mudança para proteger seu bem-estar mental e buscar uma nova felicidade fora da rotina implacável do futebol que o tornou famoso.

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  • GuardiolaGetty Images

    Técnico catalão explica ausência

    Em uma entrevista recente à plataforma OKX, Guardiola falou abertamente sobre os motivos pessoais por trás de sua decisão de se afastar da pressão do cargo de técnico, em prol de seu próprio bem-estar emocional.

    “Do ponto de vista mental, não sinto falta de absolutamente nada. Comecei a treinar aos 37 anos, e toda a minha vida esteve ligada ao futebol. Agora, quero tentar descobrir a vida, ser feliz fazendo outras coisas que não tenham nada a ver com futebol”, explicou Guardiola.

    “Amo meu trabalho, mas chega um momento em que você sente que precisa parar. Talvez um dia eu acorde e diga: ‘Pronto, quero voltar a treinar’. Mas esse sentimento tem que vir de dentro, e hoje, simplesmente não o sinto.”

  • Os valores familiares têm prioridade

    A decisão de se afastar temporariamente foi fortemente motivada por um grande desejo de se dedicar totalmente à família e refletir sobre o que resta da jornada da vida. Ele continuou: “Estou tentando descobrir como será minha vida. Decidi parar porque quero cuidar um pouco mais de mim mesmo. Quero passar mais tempo com meus filhos e com meu pai, que tem 95 anos e ainda está conosco. Cheguei aos 56 anos, não sou mais jovem, e a maneira como você vê as coisas também muda. Ainda estou me adaptando a essa nova fase, mas está indo muito bem.”

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  • Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

    Os horizontes futuros continuam abertos

    Embora reconheça a felicidade que sente atualmente em sua nova vida, Guardiola não descartou totalmente um futuro retorno ao futebol. “Comecei a treinar aos 37 anos e hoje tenho 56. Preciso fazer coisas novas. No momento, me sinto muito feliz.”

    Sobre um possível retorno ao City, Guardiola acrescentou: “Um dia, é claro, voltarei ao Etihad Stadium. Mas, no momento, quero ficar nos bastidores. Se precisarem de mim, estarei lá”, explicou.

    Para concluir, ele também prestou uma homenagem especial a Jurgen Klopp, afirmando: “Ele foi o maior rival da minha carreira. Era capaz de mudar seu esquema tático a cada vinte minutos. Ele costumava me deixar louco.”

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