Pep Guardiola tenta “descobrir a vida” após deixar o Manchester City, e o técnico admite que não “sente” vontade de voltar ao futebol

Em uma entrevista recente à plataforma OKX, Guardiola falou abertamente sobre os motivos pessoais por trás de sua decisão de se afastar da pressão do cargo de técnico, em prol de seu próprio bem-estar emocional.

“Do ponto de vista mental, não sinto falta de absolutamente nada. Comecei a treinar aos 37 anos, e toda a minha vida esteve ligada ao futebol. Agora, quero tentar descobrir a vida, ser feliz fazendo outras coisas que não tenham nada a ver com futebol”, explicou Guardiola.

“Amo meu trabalho, mas chega um momento em que você sente que precisa parar. Talvez um dia eu acorde e diga: ‘Pronto, quero voltar a treinar’. Mas esse sentimento tem que vir de dentro, e hoje, simplesmente não o sinto.”