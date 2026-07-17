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Pep Guardiola tenta “descobrir a vida” após deixar o Manchester City, e o técnico admite que não “sente” vontade de voltar ao futebol
Guardiola decide tirar um período de afastamento da carreira de técnico
Guardiola insistiu que não sente nenhuma saudade do futebol depois de decidir encerrar sua passagem pelo Etihad Stadium. O técnico catalão optou por se afastar do banco de reservas após dez temporadas de grande sucesso com o gigante da Premier League. O treinador optou por essa mudança para proteger seu bem-estar mental e buscar uma nova felicidade fora da rotina implacável do futebol que o tornou famoso.
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Técnico catalão explica ausência
Em uma entrevista recente à plataforma OKX, Guardiola falou abertamente sobre os motivos pessoais por trás de sua decisão de se afastar da pressão do cargo de técnico, em prol de seu próprio bem-estar emocional.
“Do ponto de vista mental, não sinto falta de absolutamente nada. Comecei a treinar aos 37 anos, e toda a minha vida esteve ligada ao futebol. Agora, quero tentar descobrir a vida, ser feliz fazendo outras coisas que não tenham nada a ver com futebol”, explicou Guardiola.
“Amo meu trabalho, mas chega um momento em que você sente que precisa parar. Talvez um dia eu acorde e diga: ‘Pronto, quero voltar a treinar’. Mas esse sentimento tem que vir de dentro, e hoje, simplesmente não o sinto.”
Os valores familiares têm prioridade
A decisão de se afastar temporariamente foi fortemente motivada por um grande desejo de se dedicar totalmente à família e refletir sobre o que resta da jornada da vida. Ele continuou: “Estou tentando descobrir como será minha vida. Decidi parar porque quero cuidar um pouco mais de mim mesmo. Quero passar mais tempo com meus filhos e com meu pai, que tem 95 anos e ainda está conosco. Cheguei aos 56 anos, não sou mais jovem, e a maneira como você vê as coisas também muda. Ainda estou me adaptando a essa nova fase, mas está indo muito bem.”
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Os horizontes futuros continuam abertos
Embora reconheça a felicidade que sente atualmente em sua nova vida, Guardiola não descartou totalmente um futuro retorno ao futebol. “Comecei a treinar aos 37 anos e hoje tenho 56. Preciso fazer coisas novas. No momento, me sinto muito feliz.”
Sobre um possível retorno ao City, Guardiola acrescentou: “Um dia, é claro, voltarei ao Etihad Stadium. Mas, no momento, quero ficar nos bastidores. Se precisarem de mim, estarei lá”, explicou.
Para concluir, ele também prestou uma homenagem especial a Jurgen Klopp, afirmando: “Ele foi o maior rival da minha carreira. Era capaz de mudar seu esquema tático a cada vinte minutos. Ele costumava me deixar louco.”
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