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Pep Guardiola se pronuncia sobre a oferta para assumir a seleção italiana após se reunir com Paolo Maldini
Guardiola rejeita proposta da Itália
Guardiola recusou oficialmente uma oferta da Federação Italiana de Futebol (FIGC) para treinar a seleção nacional, após conversas diretas com o recém-nomeado diretor técnico Maldini. O técnico catalão considerou seriamente a proposta depois de decidir deixar o City, ao final de uma trajetória de dez anos repleta de conquistas. No fim das contas, Guardiola decidiu honrar seu plano inicial de tirar um período sabático do cargo de técnico para passar mais tempo com a família.
- News Images
"Não estou com disposição para isso"
Além de seu desejo de fazer uma pausa, Guardiola nutria dúvidas quanto à natureza do trabalho de treinador da seleção, que depende fortemente da observação remota, em vez da atividade diária à beira do campo.
Ele reiterou sua ética profissional de exigir dedicação total em todas as funções, ao mesmo tempo em que reconheceu sua relação próxima e profundo respeito por Maldini, que lhe apresentou um projeto de longo prazo. Conforme citado pela Gazzetta, o técnico de 55 anos afirmou: “Obrigado, sinto-me honrado, mas, neste momento, não me sinto à altura.”
Ao aprofundar ainda mais sobre os padrões exigentes que estabelece para si mesmo, o ex-técnico do City acrescentou: “Se eu fizer isso, farei a 100%.”
A FIGC tem como meta uma visão de longo prazo
Maldini, ao lado do assessor Leonardo, havia apresentado um ambicioso projeto de oito a dez anos com o objetivo de reconstruir os alicerces do futebol italiano. Como os termos financeiros não foram discutidos devido à sua recusa educada, a FIGC imediatamente passou a considerar planos alternativos. A Gazzetta informa que o lendário jogador italiano Andrea Pirlo surgiu agora como o principal candidato considerado ideal para introduzir uma nova estrutura tática para a Azzurra.
- ZUMA Press Wire
A Azzurri busca uma nomeação rápida
A FIGC precisa agir rapidamente para finalizar a contratação de Pirlo antes do início da Liga das Nações, daqui a oito semanas. O novo técnico enfrenta a difícil tarefa de estabelecer uma identidade tática própria antes das eliminatórias para a Euro 2028 e da Copa do Mundo de 2030. Enquanto isso, Guardiola aproveitará seu período sabático enquanto aguarda a oportunidade certa, caso decida voltar a treinar um clube no futuro.
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