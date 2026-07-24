Pep Guardiola se pronuncia sobre a oferta para assumir a seleção italiana após se reunir com Paolo Maldini

Além de seu desejo de fazer uma pausa, Guardiola nutria dúvidas quanto à natureza do trabalho de treinador da seleção, que depende fortemente da observação remota, em vez da atividade diária à beira do campo.

Ele reiterou sua ética profissional de exigir dedicação total em todas as funções, ao mesmo tempo em que reconheceu sua relação próxima e profundo respeito por Maldini, que lhe apresentou um projeto de longo prazo. Conforme citado pela Gazzetta, o técnico de 55 anos afirmou: “Obrigado, sinto-me honrado, mas, neste momento, não me sinto à altura.”

Ao aprofundar ainda mais sobre os padrões exigentes que estabelece para si mesmo, o ex-técnico do City acrescentou: “Se eu fizer isso, farei a 100%.”