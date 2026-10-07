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Pep Guardiola se prepara para retorno emocionante ao Manchester City durante duelo da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain após veredicto de culpa
Retorno emocionante para Guardiola
Segundo o Daily Mail, Guardiola está programado para comparecer ao jogo de quarta-feira pela Champions League contra o PSG, marcando seu primeiro retorno ao Etihad Stadium desde sua saída no verão.
Guardiola estará acompanhado nas tribunas pela diretoria do clube, incluindo o presidente Khaldoon Al Mubarak, enquanto o Manchester City lida com as consequências da decisão da comissão independente. O clube foi considerado culpado de inflar artificialmente as receitas comerciais em £ 830 milhões por meio de contratos fictícios. O Manchester City já apresentou recurso e segue negando qualquer irregularidade no caso.
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Guardiola apoia o clube
Guardiola publicou uma mensagem apaixonada nas redes sociais para defender o Manchester City imediatamente após o anúncio do veredicto. O ex-treinador, que passou 10 anos de muito sucesso no Etihad Stadium, deixou clara a sua posição.
Guardiola disse: "Quero que cada torcedor do Manchester City no mundo todo saiba que estou aqui, mais do que nunca. Estou, sempre estive e sempre estarei ao lado do meu clube, do meu dono, do meu presidente, de Ferran (Soriano), dos jogadores, da comissão, de Enzo (Maresca) e de vocês, nossos torcedores únicos. Deixe-me ser claro: vamos superar isso juntos. Amo todos vocês."
Acusações financeiras e laços fortes
O diretor-executivo do Manchester City, Ferran Soriano, já havia classificado os processos financeiros como uma teoria da conspiração orquestrada pela Premier League. Com o recurso oficialmente apresentado contra as sanções chocantes, ter Guardiola de volta representa um enorme impulso para a comissão e para o atual técnico, Enzo Maresca.
Maresca trabalhou como assistente de Guardiola durante a histórica campanha da Tríplice Coroa, e os dois mantêm uma relação próxima. Manel Estiarte, que trabalhou ao lado de Guardiola por anos, também deve comparecer ao próximo confronto contra o Paris Saint-Germain.
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O que vem a seguir para o Manchester City?
Olhando para a frente, Maresca precisará manter seu elenco completamente focado em meio à turbulência contínua fora de campo. O Manchester City terá pela frente um confronto de peso pela Premier League contra o Liverpool em Anfield no domingo. O duelo doméstico crucial colocará à prova de forma rigorosa a força mental da equipe antes de ela voltar sua atenção para receber o Paris Saint-Germain e Guardiola na quarta-feira.
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