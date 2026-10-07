Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Pep Guardiola(C)Getty Images
Moataz Elgammal
Traduzido por

Pep Guardiola se prepara para retorno emocionante ao Manchester City durante duelo da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain após veredicto de culpa

P. Guardiola
Manchester City
Premier League
Manchester City x PSG
PSG
Liga dos Campeões

O ex-técnico Pep Guardiola fará sua primeira volta ao Etihad Stadium na próxima semana, quando o Manchester City receber o Paris Saint-Germain na Champions League. O treinador catalão planeja comparecer ao aguardado duelo europeu em uma firme demonstração de solidariedade aos atuais campeões, após o recente veredicto de culpa sobre suas acusações financeiras históricas.

  • Retorno emocionante para Guardiola

    Segundo o Daily Mail, Guardiola está programado para comparecer ao jogo de quarta-feira pela Champions League contra o PSG, marcando seu primeiro retorno ao Etihad Stadium desde sua saída no verão.

    Guardiola estará acompanhado nas tribunas pela diretoria do clube, incluindo o presidente Khaldoon Al Mubarak, enquanto o Manchester City lida com as consequências da decisão da comissão independente. O clube foi considerado culpado de inflar artificialmente as receitas comerciais em £ 830 milhões por meio de contratos fictícios. O Manchester City já apresentou recurso e segue negando qualquer irregularidade no caso.

  • New York City FC v Red Bull New YorkGetty Images Sport

    Guardiola apoia o clube

    Guardiola publicou uma mensagem apaixonada nas redes sociais para defender o Manchester City imediatamente após o anúncio do veredicto. O ex-treinador, que passou 10 anos de muito sucesso no Etihad Stadium, deixou clara a sua posição.

    Guardiola disse: "Quero que cada torcedor do Manchester City no mundo todo saiba que estou aqui, mais do que nunca. Estou, sempre estive e sempre estarei ao lado do meu clube, do meu dono, do meu presidente, de Ferran (Soriano), dos jogadores, da comissão, de Enzo (Maresca) e de vocês, nossos torcedores únicos. Deixe-me ser claro: vamos superar isso juntos. Amo todos vocês."

  • Acusações financeiras e laços fortes

    O diretor-executivo do Manchester City, Ferran Soriano, já havia classificado os processos financeiros como uma teoria da conspiração orquestrada pela Premier League. Com o recurso oficialmente apresentado contra as sanções chocantes, ter Guardiola de volta representa um enorme impulso para a comissão e para o atual técnico, Enzo Maresca.

    Maresca trabalhou como assistente de Guardiola durante a histórica campanha da Tríplice Coroa, e os dois mantêm uma relação próxima. Manel Estiarte, que trabalhou ao lado de Guardiola por anos, também deve comparecer ao próximo confronto contra o Paris Saint-Germain.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que vem a seguir para o Manchester City?

    Olhando para a frente, Maresca precisará manter seu elenco completamente focado em meio à turbulência contínua fora de campo. O Manchester City terá pela frente um confronto de peso pela Premier League contra o Liverpool em Anfield no domingo. O duelo doméstico crucial colocará à prova de forma rigorosa a força mental da equipe antes de ela voltar sua atenção para receber o Paris Saint-Germain e Guardiola na quarta-feira.

Liga dos Campeões
Manchester City crest
Manchester City
MCI
PSG crest
PSG
PSG