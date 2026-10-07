Pep Guardiola se prepara para retorno emocionante ao Manchester City durante duelo da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain após veredicto de culpa

Segundo o Daily Mail, Guardiola está programado para comparecer ao jogo de quarta-feira pela Champions League contra o PSG, marcando seu primeiro retorno ao Etihad Stadium desde sua saída no verão.

Guardiola estará acompanhado nas tribunas pela diretoria do clube, incluindo o presidente Khaldoon Al Mubarak, enquanto o Manchester City lida com as consequências da decisão da comissão independente. O clube foi considerado culpado de inflar artificialmente as receitas comerciais em £ 830 milhões por meio de contratos fictícios. O Manchester City já apresentou recurso e segue negando qualquer irregularidade no caso.