Pep Guardiola revela o segredo por trás da arrancada do Manchester City no final da temporada, antes do confronto decisivo contra o Arsenal

O Manchester City há muito tempo é mestre na reta final da temporada, e a goleada de 3 a 0 sobre o Chelsea sugere que mais uma campanha impecável está em andamento.

Quando questionado sobre por que suas equipes tradicionalmente atingem sua melhor forma na primavera, Guardiola deu uma explicação surpreendente. “O sol. Não estou brincando. O sol. Em Manchester nunca há sol. Sinceramente, o clima é melhor. A mentalidade do grupo”, revelou o técnico.

As estatísticas certamente corroboram a teoria de que o City se destaca à medida que os dias ficam mais longos. Sob o comando de Guardiola desde 2016, os Cityzens venceram impressionantes 29 das 32 partidas da Premier League disputadas no mês de abril.

Além do clima, Pep atribuiu a longevidade da equipe à cultura dentro do Etihad Stadium, afirmando: “A hierarquia me proporcionou a mentalidade de jogadores incríveis. Essa é a chave para o sucesso.”



