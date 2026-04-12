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Pep Guardiola revela o segredo por trás da arrancada do Manchester City no final da temporada, antes do confronto decisivo contra o Arsenal
O segredo “ensolarado” do sucesso do City
O Manchester City há muito tempo é mestre na reta final da temporada, e a goleada de 3 a 0 sobre o Chelsea sugere que mais uma campanha impecável está em andamento.
Quando questionado sobre por que suas equipes tradicionalmente atingem sua melhor forma na primavera, Guardiola deu uma explicação surpreendente. “O sol. Não estou brincando. O sol. Em Manchester nunca há sol. Sinceramente, o clima é melhor. A mentalidade do grupo”, revelou o técnico.
As estatísticas certamente corroboram a teoria de que o City se destaca à medida que os dias ficam mais longos. Sob o comando de Guardiola desde 2016, os Cityzens venceram impressionantes 29 das 32 partidas da Premier League disputadas no mês de abril.
Além do clima, Pep atribuiu a longevidade da equipe à cultura dentro do Etihad Stadium, afirmando: “A hierarquia me proporcionou a mentalidade de jogadores incríveis. Essa é a chave para o sucesso.”
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O Arsenal foi considerado o "melhor da Inglaterra" atualmente
Apesar do ímpeto ameaçador do City, Guardiola não hesitou em devolver o rótulo de favoritos ao título ao time do Arsenal, comandado por Mikel Arteta.
O Arsenal lidera atualmente a tabela com seis pontos de vantagem, embora o City ainda tenha um jogo a menos, e tenha derrotado os Gunners na final da Carabao Cup. “Fizemos três bons jogos, mas o melhor time da Inglaterra é o Arsenal”, afirmou Guardiola após a vitória em Stamford Bridge. “Os números estão aí. Vamos nos preparar bem esta semana. Vamos nos ajustar em relação à Carabao Cup. O que define as equipes é a forma como jogam. Se não crescermos como equipe na maneira de jogar, não vamos vencer.”
Lidando com a pressão de ser o azarão
Guardiola acredita que a dinâmica psicológica mudou desde a vitória do City sobre o Arsenal na final da copa, em março. Recordando o consenso da equipe antes daquela final, ele observou: “Éramos os azarões, e isso era perfeito. Agora é diferente e temos que estar cientes disso.”
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Uma semana decisiva para a disputa pelo título
A vitória contra o Chelsea foi uma demonstração de intenções, impulsionada pelos gols marcados no segundo tempo por Nico O’Reilly, Marc Guehi e Jeremy Doku. Isso preparou o terreno de forma perfeita para um confronto direto decisivo contra o Arsenal, que pode definir o destino do troféu. O City precisa agora passar por uma semana de intensa preparação para garantir que consiga repetir o sucesso da final da copa no campeonato.
Embora Guardiola continue cauteloso em relação à qualidade do Arsenal, sua equipe parece revigorada e concentrada. O retorno de jogadores importantes após lesões e a excelente fase de jovens como O’Reilly deram ao elenco um impulso oportuno.