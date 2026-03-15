Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Pep Guardiola revela o jogador que deveria ter deixado de fora após ter feito uma “má escolha” no empate do Manchester City contra o West Ham

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, nunca foi do tipo que foge ao escrutínio tático, reconhecendo frequentemente as críticas em torno de suas escolhas de escalação. Após o empate no London Stadium, os holofotes se voltaram para a forma como ele lidou com Rayan Cherki, cujo impacto como reserva contrastou fortemente com o desempenho dos titulares.

  • O impacto de Rayan Cherki

    O City viu suas aspirações ao título sofrerem um duro golpe ao empatar com o West Ham, ficando nove pontos atrás do líder do campeonato. O técnico catalão optou por escalar Antoine Semenyo e Omar Marmoush nas laterais para apoiar Erling Haaland, mas o trio de ataque não apresentou a fluidez necessária para superar a resistente defesa do West Ham. O jogo mudou significativamente no segundo tempo, quando Rayan Cherki entrou em campo. Ao lado de outros substitutos, como Phil Foden e Jeremy Doku, Cherki trouxe a criatividade que faltava na primeira hora. Sua habilidade de driblar em espaços apertados frequentemente abriu brechas na defesa do West Ham, embora o City não tenha conseguido marcar o gol da vitória.

    • Publicidade
  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Guardiola assume a responsabilidade pelo erro tático

    Refletindo sobre o resultado e suas decisões de escalação, Guardiola foi direto ao avaliar seu próprio desempenho à beira do campo. “Escalação ruim”, explicou o técnico do City. “Agora vocês podem me criticar bastante pela escalação; agora eu mereço isso. Às vezes, é uma questão de equilíbrio. Aprendemos no início (desta temporada) que, quando colocamos o Erling para jogar com o Jeremy [Doku] ou o Cherki, ficamos incrivelmente desequilibrados, não temos a estabilidade que as equipes da Premier League precisam ter.”

  • Construindo estabilidade em um ano de transição

    Apesar dos pontos perdidos, o técnico do City continua otimista de que seu time está no caminho certo, mesmo que ainda estejam ajustando sua identidade. Ele defendeu a escalação de Semenyo, embora reconheça que Cherki representa uma ameaça única difícil de ignorar, especialmente quando os jogos ficam mais abertos nas fases finais.

    “É uma equipe que está crescendo; acho que, desde o início, evoluímos muito, mas ainda não está tudo resolvido. Às vezes é assim, mas não vou dizer que não adoro jogar com o Rayan, especialmente quando ele entra vindo do banco; o impacto é sempre incrível. Mas, às vezes, ele não tem a velocidade necessária; a equipe fica sempre estável quando Semenyo e Nico O’Reilly jogam na posição de ponta e cortam para dentro, chegando à área; eles são realmente muito bons. Ainda estou buscando a melhor maneira de ter estabilidade e consistência na equipe”, acrescentou.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    O Real Madrid se aproxima na Liga dos Campeões

    O City agora tem pouco tempo para se preocupar com os reveses no campeonato nacional, já que se prepara para um confronto europeu de alto risco. A equipe precisa voltar sua atenção para o Real Madrid no meio da semana, quando enfrentará a difícil tarefa de reverter uma desvantagem de 3 a 0 na eliminatória da Liga dosCampeões.

Liga dos Campeões
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
West Ham crest
West Ham
WHU
0