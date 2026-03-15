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Pep Guardiola revela o jogador que deveria ter deixado de fora após ter feito uma “má escolha” no empate do Manchester City contra o West Ham
O impacto de Rayan Cherki
O City viu suas aspirações ao título sofrerem um duro golpe ao empatar com o West Ham, ficando nove pontos atrás do líder do campeonato. O técnico catalão optou por escalar Antoine Semenyo e Omar Marmoush nas laterais para apoiar Erling Haaland, mas o trio de ataque não apresentou a fluidez necessária para superar a resistente defesa do West Ham. O jogo mudou significativamente no segundo tempo, quando Rayan Cherki entrou em campo. Ao lado de outros substitutos, como Phil Foden e Jeremy Doku, Cherki trouxe a criatividade que faltava na primeira hora. Sua habilidade de driblar em espaços apertados frequentemente abriu brechas na defesa do West Ham, embora o City não tenha conseguido marcar o gol da vitória.
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Guardiola assume a responsabilidade pelo erro tático
Refletindo sobre o resultado e suas decisões de escalação, Guardiola foi direto ao avaliar seu próprio desempenho à beira do campo. “Escalação ruim”, explicou o técnico do City. “Agora vocês podem me criticar bastante pela escalação; agora eu mereço isso. Às vezes, é uma questão de equilíbrio. Aprendemos no início (desta temporada) que, quando colocamos o Erling para jogar com o Jeremy [Doku] ou o Cherki, ficamos incrivelmente desequilibrados, não temos a estabilidade que as equipes da Premier League precisam ter.”
Construindo estabilidade em um ano de transição
Apesar dos pontos perdidos, o técnico do City continua otimista de que seu time está no caminho certo, mesmo que ainda estejam ajustando sua identidade. Ele defendeu a escalação de Semenyo, embora reconheça que Cherki representa uma ameaça única difícil de ignorar, especialmente quando os jogos ficam mais abertos nas fases finais.
“É uma equipe que está crescendo; acho que, desde o início, evoluímos muito, mas ainda não está tudo resolvido. Às vezes é assim, mas não vou dizer que não adoro jogar com o Rayan, especialmente quando ele entra vindo do banco; o impacto é sempre incrível. Mas, às vezes, ele não tem a velocidade necessária; a equipe fica sempre estável quando Semenyo e Nico O’Reilly jogam na posição de ponta e cortam para dentro, chegando à área; eles são realmente muito bons. Ainda estou buscando a melhor maneira de ter estabilidade e consistência na equipe”, acrescentou.
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O Real Madrid se aproxima na Liga dos Campeões
O City agora tem pouco tempo para se preocupar com os reveses no campeonato nacional, já que se prepara para um confronto europeu de alto risco. A equipe precisa voltar sua atenção para o Real Madrid no meio da semana, quando enfrentará a difícil tarefa de reverter uma desvantagem de 3 a 0 na eliminatória da Liga dosCampeões.
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