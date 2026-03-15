Pep Guardiola revela o jogador que deveria ter deixado de fora após ter feito uma “má escolha” no empate do Manchester City contra o West Ham

Apesar dos pontos perdidos, o técnico do City continua otimista de que seu time está no caminho certo, mesmo que ainda estejam ajustando sua identidade. Ele defendeu a escalação de Semenyo, embora reconheça que Cherki representa uma ameaça única difícil de ignorar, especialmente quando os jogos ficam mais abertos nas fases finais.

“É uma equipe que está crescendo; acho que, desde o início, evoluímos muito, mas ainda não está tudo resolvido. Às vezes é assim, mas não vou dizer que não adoro jogar com o Rayan, especialmente quando ele entra vindo do banco; o impacto é sempre incrível. Mas, às vezes, ele não tem a velocidade necessária; a equipe fica sempre estável quando Semenyo e Nico O’Reilly jogam na posição de ponta e cortam para dentro, chegando à área; eles são realmente muito bons. Ainda estou buscando a melhor maneira de ter estabilidade e consistência na equipe”, acrescentou.