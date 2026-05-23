Guardiola confirmou na sexta-feira que deixará o cargo neste verão, encerrando um reinado de dez anos que rendeu mais de 20 troféus importantes aos Cityzens. Enquanto os torcedores do Manchester United foram aconselhados pelo ex-lateral-esquerdo Patrice Evra a “não comemorarem”, o maior sinal de respeito veio do topo do panteão dos Red Devils.

Em declarações antes de seu último jogo em casa contra o Aston Villa, Guardiola admitiu que receber uma mensagem de Ferguson foi um momento especialmente marcante. “Sei que tive um sucesso incrível como técnico e é bom estar aqui”, disse Guardiola. “Um dos maiores elogios que recebi foi uma mensagem de Sir Alex Ferguson ontem, e isso me deixou muito feliz.”



