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Sir Alex Ferguson, Pep GuardiolaGetty composite
Muhammad Zaki

Traduzido por

Pep Guardiola revela detalhes do que Sir Alex Ferguson incluiu na mensagem de voz que lhe enviou após saber da saída do técnico do Manchester City

P. Guardiola
S. Ferguson
Manchester City
Manchester United
Premier League

Pep Guardiola revelou o conteúdo de uma mensagem comovente que recebeu da lenda do Manchester United, Sir Alex Ferguson, após a confirmação de sua saída do Manchester City. O técnico catalão está prestes a encerrar uma década repleta de títulos no Etihad ao final da atual temporada.

  • Uma homenagem lendária da metade vermelha de Manchester

    Guardiola confirmou na sexta-feira que deixará o cargo neste verão, encerrando um reinado de dez anos que rendeu mais de 20 troféus importantes aos Cityzens. Enquanto os torcedores do Manchester United foram aconselhados pelo ex-lateral-esquerdo Patrice Evra a “não comemorarem”, o maior sinal de respeito veio do topo do panteão dos Red Devils.

    Em declarações antes de seu último jogo em casa contra o Aston Villa, Guardiola admitiu que receber uma mensagem de Ferguson foi um momento especialmente marcante. “Sei que tive um sucesso incrível como técnico e é bom estar aqui”, disse Guardiola. “Um dos maiores elogios que recebi foi uma mensagem de Sir Alex Ferguson ontem, e isso me deixou muito feliz.”


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    Reconhecimento por uma década de domínio

    O técnico catalão, que ficou famoso por ter derrotado o United de Ferguson em duas finais da Liga dos Campeões quando estava no Barcelona, deu mais detalhes sobre a natureza da correspondência. Ele confirmou que o lendário escocês entrou em contato especificamente para reconhecer os padrões incríveis estabelecidos pelo City sob a liderança de Guardiola.

    “Ele me parabenizou pela trajetória e pelo que conquistamos. Isso significa muito para mim”, explicou Guardiola. O respeito mútuo entre os dois permanece forte, apesar da rivalidade acirrada entre seus respectivos clubes, com Guardiola frequentemente citando Ferguson como referência de longevidade e sucesso na Premier League.


  • Comparou-se a Johan Cruyff

    Guardiola aproveitou a oportunidade para refletir sobre suas influências, traçando um paralelo entre Ferguson e seu mentor, Johan Cruyff. Embora Cruyff já não esteja aqui para ver as alturas que seu ex-aprendiz alcançou, Pep está grato por Ferguson ter podido testemunhar a ascensão do City ao topo do futebol europeu.

    "Não é por ser humilde, mas ele é o maior deste país", continuou Guardiola. "Estou muito feliz. Sinto muita falta de Johan Cruyff, mas fico feliz que Sir Alex, o maior, tenha podido ver. Tenho certeza de que Sir Alex não vai nos chamar de vizinhos barulhentos de novo. Somos os vizinhos, e estou muito feliz que ele estivesse lá para nos assistir."


  • Guardiola Ferguson

    A dificuldade com o sotaque escocês de Ferguson

    Em um momento descontraído durante a coletiva de imprensa, Guardiola revelou que a mensagem, na verdade, chegou por correio de voz. Apesar da amizade entre os dois, o ex-técnico do Barcelona brincou dizendo que parte da mensagem precisou de um pouco de tradução devido à intensidade do famoso sotaque de Ferguson.

    “Bem, com o sotaque escocês dele, eu tenho dificuldade”, brincou Guardiola com um sorriso. “Era uma mensagem de voz. Com certeza vou ligar de volta para ele.” Enquanto Guardiola se prepara para sua despedida no Etihad, o reconhecimento do time vermelho de Manchester serve como uma lembrança comovente de seu impacto transformador no futebol inglês.


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