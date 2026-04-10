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Pep Guardiola revela "a melhor decisão que tomei" enquanto o Manchester City entra em uma fase decisiva na disputa pelo título da Premier League contra o Arsenal
Guardiola satisfeito com a escolha de Bernardo como capitão
À medida que o City se aproxima da reta final da temporada, há um sentimento generalizado de que Bernardo Silva disputará suas últimas partidas pelo clube antes de partir, quando seu contrato expirar em junho. O assistente de Guardiola, Pep Lijnders, deixou escapar na semana passada que Bernardo estava de saída, embora o técnico tenha afirmado na sexta-feira que o jogador ainda não lhe havia comunicado essa decisão.
Ele disse em uma coletiva de imprensa: “Estou muito irritado com o Bernardo porque, há um mês, eu disse: ‘Se você tomar uma decisão, tem que ser o primeiro a me contar’, e ele ainda não me disse nada. Acho que quem deve anunciar a decisão é o próprio Bernardo. Eu disse, brincando, que ele deveria me dizer que eu mereço, mas ele não me disse, então não sei o que está acontecendo.”
No entanto, Guardiola concordou que Silva, que é o jogador mais antigo em toda a sua carreira como técnico, tem sido um jogador incrível para o clube e disse que se sentiu justificado por nomear o português capitão do time no início da temporada.
Ele disse em uma coletiva de imprensa: “Sim, foi a melhor decisão que tomei nesta temporada. As anteriores também foram boas. Todos são importantes, mas o capitão é simples. Se você pensa que a equipe vem em primeiro lugar, às vezes o político diz algo assim – o país vem em primeiro lugar, mas depois disso nunca vem em primeiro –, mas com o Bernardo é o que é. A maioria dos capitães que tive, sempre é preciso pensar no que a equipe precisa e nem todos conseguem fazer isso. Normalmente, nos momentos bons, a equipe vem em primeiro lugar, mas é nos momentos ruins que você tem que estar presente, quando as coisas vão contra você pessoalmente e você coloca a equipe, o clube e a organização em primeiro lugar, e nem todos foram capazes de fazer isso.”
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"Ele tem uma chama interior"
Guardiola disse que Silva foi quem mais se destacou durante a temporada de pesadelo do ano passado, quando se manteve em forma enquanto o resto do elenco era assolado por lesões e se manteve firme quando a equipe conseguiu uma sequência de vitórias no final da temporada, garantindo o terceiro lugar na tabela da Premier League.
O técnico explicou: “A última temporada foi o maior exemplo. A última temporada foi a mais difícil – não preciso explicar o motivo, todos sabem disso – e ele sempre esteve presente, liderando pelo exemplo, jogando e treinando bem. Ele não é o mais alto, nem o mais musculoso, nem marca 50 gols ou dá 50 assistências por temporada. Esse é o tipo de jogador que ganha destaque e sobre o qual todos falam. Há nove anos, eu o conheço muito bem e sei o que um técnico exige.
"Todos os treinadores diriam o quanto o adoram porque ele é incrivelmente competitivo, tem sempre um fogo interior. Nos momentos mais difíceis e nos palcos mais importantes, ele está sempre presente. Já disse muitas vezes que, nos grandes jogos, não se trata de jogar bem ou mal, mas sim de ser você mesmo e não ter medo. O Bernie tem todas essas qualidades desde o primeiro dia em que chegou do Mónaco."
O treinador recebeu tantas perguntas sobre Silva durante a coletiva de imprensa que brincou: “Não tinha percebido que esta era a coletiva de despedida dele.”
"A decisão dele"
Silva disse durante a pausa internacional que a única coisa que o impedia de ficar no City por mais tempo era ter que morar em Manchester, em vez de no sul da Europa. “Sempre brinco e digo que, se o Man City ficasse no sul da Europa, eu ficaria aqui até que me expulsassem”, afirmou. “O outro lado da minha vida é diferente, não que eu não goste, mas culturalmente não é 100% o que eu idealmente gostaria na minha vida.”
Guardiola disse que, idealmente, gostaria que Silva permanecesse no City além do verão, mas deixou claro que respeitará a decisão do jogador caso ele saia. O técnico acrescentou: “Ele tem sido uma contratação incrível para nós, incrível. Eu amo este clube de forma incrível e adoraria que ele pudesse ficar e encerrar sua carreira aqui, mas não sei. Ele decidirá o que for decidir e anunciará ao clube, à mídia e aos torcedores. A decisão é dele. Ele tem sido uma contratação incrível pelos números, pelos minutos, pelos títulos e, especialmente, nos momentos difíceis. Eu avalio os jogadores quando tudo está difícil e ele sempre se destaca e diz que está aqui para ajudar.”
- AFP
Guardiola estabelece meta de pontos para conquistar o título
O City visita o Chelsea no domingo, data em que poderá estar 12 pontos atrás do Arsenal na disputa pelo título, embora tenha dois jogos a menos e a possibilidade de reduzir ainda mais a diferença quando receber os Gunners na semana seguinte. O City costuma entrar em ritmo em abril, com uma média de 2,5 pontos por jogo nesse mês sob o comando de Guardiola.
Mas, com uma diferença tão grande para o Arsenal, o técnico acredita que o City terá que vencer todos os jogos restantes para ter alguma chance de conquistar o título. Ele disse: “Espero que possamos somar muitos pontos. Pela situação em que nos encontramos na Premier League, precisamos vencer todos os jogos; caso contrário, não teremos chance de lutar até o fim. Não fomos consistentes o suficiente, perdemos pontos e sabemos que deveríamos tê-los conquistado. É por isso que estamos numa posição em que agora não podemos fazer diferente.”