Pep Guardiola revela "a melhor decisão que tomei" enquanto o Manchester City entra em uma fase decisiva na disputa pelo título da Premier League contra o Arsenal

À medida que o City se aproxima da reta final da temporada, há um sentimento generalizado de que Bernardo Silva disputará suas últimas partidas pelo clube antes de partir, quando seu contrato expirar em junho. O assistente de Guardiola, Pep Lijnders, deixou escapar na semana passada que Bernardo estava de saída, embora o técnico tenha afirmado na sexta-feira que o jogador ainda não lhe havia comunicado essa decisão.

Ele disse em uma coletiva de imprensa: “Estou muito irritado com o Bernardo porque, há um mês, eu disse: ‘Se você tomar uma decisão, tem que ser o primeiro a me contar’, e ele ainda não me disse nada. Acho que quem deve anunciar a decisão é o próprio Bernardo. Eu disse, brincando, que ele deveria me dizer que eu mereço, mas ele não me disse, então não sei o que está acontecendo.”

No entanto, Guardiola concordou que Silva, que é o jogador mais antigo em toda a sua carreira como técnico, tem sido um jogador incrível para o clube e disse que se sentiu justificado por nomear o português capitão do time no início da temporada.

Ele disse em uma coletiva de imprensa: “Sim, foi a melhor decisão que tomei nesta temporada. As anteriores também foram boas. Todos são importantes, mas o capitão é simples. Se você pensa que a equipe vem em primeiro lugar, às vezes o político diz algo assim – o país vem em primeiro lugar, mas depois disso nunca vem em primeiro –, mas com o Bernardo é o que é. A maioria dos capitães que tive, sempre é preciso pensar no que a equipe precisa e nem todos conseguem fazer isso. Normalmente, nos momentos bons, a equipe vem em primeiro lugar, mas é nos momentos ruins que você tem que estar presente, quando as coisas vão contra você pessoalmente e você coloca a equipe, o clube e a organização em primeiro lugar, e nem todos foram capazes de fazer isso.”