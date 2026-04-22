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Pep Guardiola rejeita as críticas “idiotas” de Wayne Rooney às comemorações do Manchester City após a vitória na “final” contra o Arsenal
Comemorações "exageradas"
Rooney afirmou que a reação dos jogadores e torcedores do City após a vitória por 2 a 1 foi “um pouco exagerada”, enquanto o ex-meio-campista do Liverpool Danny Murphy sugeriu que as cenas “pareceram um pouco exageradas” depois que Gianluigi Donnarumma saltou para a torcida para comemorar com os torcedores locais. Guardiola não deu importância aos comentários, insistindo que sua equipe compreendia a importância do resultado no contexto da disputa pelo título da Premier League. “Quando eles comemoraram, as pessoas podem dizer o que quiserem — coisas estúpidas que queiram dizer —, mas eles comemoraram porque sabem o valor do adversário”, disse Guardiola aos repórteres durante sua última coletiva de imprensa. A vitória sobre o Arsenal significa que o City pode assumir a liderança da tabela com mais uma vitória contra o Burnley na quarta-feira.
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Guardiola destaca a importância do resultado
O técnico do City explicou que a intensidade das comemorações foi um reflexo direto da pressão que o time sentia antes da partida. Ele afirmou que uma derrota teria efetivamente acabado com as esperanças de conquistar um título, fazendo com que os três pontos valessem cada grama de barulho gerado ao final do jogo. Erling Haaland foi até visto cantando para uma câmera de televisão durante a volta de honra após a partida. Guardiola também comentou sobre o envolvimento da torcida do City, que incluiu uma faixa com os dizeres: “Pânico nas ruas de Londres”.
“Eles sabiam que, se não ganhássemos, seria ‘adeus’. Eles venceram e ainda estamos na briga. Como não comemorar? Por mais que você respeite o adversário e os torcedores do adversário, comemore do jeito que quiser”, acrescentou Guardiola.
Rejeitando a ideia de comemorações prematuras
Guardiola não hesitou em rejeitar a ideia de que as equipes deveriam esperar até garantir o troféu para demonstrar emoção. Para o técnico do City, o futebol consiste em viver o momento e reconhecer o trabalho árduo necessário para vencer adversários de alto nível. “Esperar até o final da temporada para comemorar? Ora, vamos lá”, comentou ele. “Eu disse a eles: ‘em cada jogo, vão até nossos torcedores e aproveitem o momento’. Que sentido há em não viver isso? Você só pode comemorar uma vez se vencer? E se não vencer, vai ficar chorando o tempo todo? Ora, vamos lá. Todo mundo sabia que aquele jogo era uma final. Especialmente para nós. Talvez não para eles, mas para nós era uma final e, claro, você tem que comemorar.”
- AFP
A atenção volta-se agora para a viagem a Turf Moor
O foco do City deve agora se voltar imediatamente para o confronto contra o Burnley, no meio da semana. Guardiola espera que sua equipe consiga levar essa mesma energia para a partida em Turf Moor, embora tenha que fazê-lo sem o importante meio-campista Rodri, que ficará de fora devido a uma lesão na virilha sofrida durante a partida contra o Arsenal. A disputa pelo título da Premier League continua acirrada, com Guardiola enfatizando que nem o City nem o Arsenal podem se dar ao luxo de cometer mais deslizes.