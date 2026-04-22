Pep Guardiola rejeita as críticas “idiotas” de Wayne Rooney às comemorações do Manchester City após a vitória na “final” contra o Arsenal

O técnico do City explicou que a intensidade das comemorações foi um reflexo direto da pressão que o time sentia antes da partida. Ele afirmou que uma derrota teria efetivamente acabado com as esperanças de conquistar um título, fazendo com que os três pontos valessem cada grama de barulho gerado ao final do jogo. Erling Haaland foi até visto cantando para uma câmera de televisão durante a volta de honra após a partida. Guardiola também comentou sobre o envolvimento da torcida do City, que incluiu uma faixa com os dizeres: “Pânico nas ruas de Londres”.

“Eles sabiam que, se não ganhássemos, seria ‘adeus’. Eles venceram e ainda estamos na briga. Como não comemorar? Por mais que você respeite o adversário e os torcedores do adversário, comemore do jeito que quiser”, acrescentou Guardiola.