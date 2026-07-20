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Pep Guardiola recebeu uma proposta para assumir o cargo de técnico da seleção italiana em uma reunião presencial com Paolo Maldini e Leonardo
A Itália faz de Guardiola seu principal alvo
Maldini e Leonardo se encontraram com Guardiola em Barcelona para discutir o cargo vago de técnico da seleção italiana. De acordo com a Sky Sports Italia, as conversas foram além de um breve encontro e podem ter se estendido ao longo do fim de semana.
O encontro veio à tona depois que fotos de Maldini e Leonardo na Espanha circularam nas redes sociais, gerando especulações de que os dois teriam viajado para apresentar a Guardiola a oportunidade de comandar a Azzurra. A Itália parece considerar Guardiola seu candidato preferido na busca por um novo técnico.
- AFP
A licença sabática complica os planos da FIGC
Apesar da natureza ambiciosa da proposta, o principal obstáculo continua sendo o compromisso de Guardiola com seu período longe do banco de reservas. O técnico de 55 anos tem sido franco sobre sua necessidade de uma pausa, afirmando: “Do ponto de vista mental, não sinto falta de absolutamente nada. Comecei a treinar aos 37 anos, e toda a minha vida esteve ligada ao futebol. Agora, quero tentar descobrir a vida, ser feliz fazendo outras coisas que não tenham nada a ver com futebol.”
Ele acrescentou: “Estou tentando imaginar como será minha vida. Decidi parar porque quero cuidar um pouco mais de mim mesmo. Quero passar mais tempo com meus filhos e com meu pai, que tem 95 anos e ainda está conosco. Cheguei aos 56 anos, não sou mais jovem, e a maneira como você vê as coisas também muda. Ainda estou me adaptando a essa nova fase, mas está indo muito bem.”
A Itália mantém alternativas em mente
Embora Guardiola continue sendo a contratação dos sonhos da Itália, a federação tem explorado ativamente outras opções. O ex-técnico da Azzurra, Roberto Mancini, e a lenda da Juventus, Andrea Pirlo, foram citados para a vaga, mas notícias recentes sugerem que Antonio Conte já tenha fechado acordo para se tornar o novo técnico.
O interesse em Guardiola não se limita à Itália, já que outras grandes seleções continuam de olho em sua situação. Após o recente fracasso da Inglaterra na Copa do Mundo, comentaristas e ex-jogadores sugeriram que Guardiola substituísse Thomas Tuchel como técnico dos Três Leões.
- (C)Getty Images
A Azzurri aguarda a decisão de Guardiola
A Itália está em busca de um técnico para revitalizar a seleção nacional após a saída de Gennaro Gattuso, motivada pelo fracasso do país em se classificar para a terceira Copa do Mundo consecutiva. Ainda não se sabe se Guardiola está disposto a encerrar seu período sabático, o que leva a federação a avaliar candidatos alternativos enquanto aguarda mais clareza sobre a situação.
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