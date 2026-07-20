Pep Guardiola recebeu uma proposta para assumir o cargo de técnico da seleção italiana em uma reunião presencial com Paolo Maldini e Leonardo

Apesar da natureza ambiciosa da proposta, o principal obstáculo continua sendo o compromisso de Guardiola com seu período longe do banco de reservas. O técnico de 55 anos tem sido franco sobre sua necessidade de uma pausa, afirmando: “Do ponto de vista mental, não sinto falta de absolutamente nada. Comecei a treinar aos 37 anos, e toda a minha vida esteve ligada ao futebol. Agora, quero tentar descobrir a vida, ser feliz fazendo outras coisas que não tenham nada a ver com futebol.”

Ele acrescentou: “Estou tentando imaginar como será minha vida. Decidi parar porque quero cuidar um pouco mais de mim mesmo. Quero passar mais tempo com meus filhos e com meu pai, que tem 95 anos e ainda está conosco. Cheguei aos 56 anos, não sou mais jovem, e a maneira como você vê as coisas também muda. Ainda estou me adaptando a essa nova fase, mas está indo muito bem.”



