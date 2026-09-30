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Pep Guardiola quebra o silêncio após veredicto de culpa do Manchester City por 114 violações das regras da Premier League
Guardiola promete total lealdade ao Manchester City
Na esteira de uma decisão histórica que abalou as estruturas do futebol inglês, o ex-Guardiola quebrou o silêncio para oferecer total apoio ao clube. O veredito da comissão independente, que considerou o City culpado de 114 das 115 acusações, desencadeou uma onda de escrutínio, mas Guardiola deixou clara a sua posição. Em publicação no X, o técnico catalão postou uma mensagem apaixonada acompanhada de imagens suas ao lado da equipe executiva sênior do clube, sinalizando uma frente unida contra as conclusões.
A declaração de Guardiola foi um chamado à mobilização para a metade azul de Manchester em um dos períodos mais desafiadores da história do clube. Ele escreveu: "Quero que cada torcedor do @ManCity saiba que estou aqui; mais do que nunca. Estou, sempre estive e sempre estarei ao lado do meu clube, do meu dono, do meu presidente, de Ferran, dos jogadores, da comissão, de Enzo e de vocês, nossos torcedores únicos. Deixem-me ser claro: vamos superar isso juntos. Amo todos vocês."
- AFP
A dimensão das conclusões da Premier League
A investigação da Premier League, que se estendeu por vários anos, concentrou-se em infrações graves ocorridas entre 2009 e 2018. De acordo com o veredito oficial, concluiu-se que o clube "arranjou contratos ‘falsos’ (que deturpavam o verdadeiro acordo entre as partes) com vários de seus parceiros comerciais, além de se apoiar em acordos ‘falsos’ com outros, para inflar artificialmente as receitas do clube e reduzir seus custos". Essas conclusões sugerem um esforço sustentado para contornar as regras de Lucro e Sustentabilidade da liga por meio de relatórios financeiros enganosos.
Mais detalhes do relatório da comissão destacaram que "o clube apresentou contas incorretas e ocultou de seus auditores e dos reguladores do futebol a verdadeira situação de suas finanças". A liga também observou que o City "cometeu múltiplas violações de seus deveres de cooperação e máxima boa-fé para com a Liga (três das quatro supostas violações foram mantidas)".
Masters classifica violações como sistemáticas
O diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, se pronunciou após o veredicto, sugerindo que a dimensão das violações das regras foi sem precedentes na elite do futebol inglês. Masters afirmou que "o clube violou sistematicamente as Regras da Premier League por quase uma década" e acrescentou que a decisão final "justifica a decisão da Premier League de levar este caso adiante contra o Manchester City". A declaração representa um momento significativo para a liga, que vinha sofrendo pressão para provar que seu arcabouço regulatório pode responsabilizar os clubes mais poderosos do mundo.
A posição da liga continua firme de que a integridade da competição foi comprometida pelas manobras financeiras do clube durante sua ascensão ao domínio doméstico. Embora a única acusação restante não tenha sido confirmada, o volume de violações comprovadas criou uma montanha jurídica para o clube escalar. A investigação abrangeu desde avaliações de patrocínio até pagamentos secretos, traçando o retrato de um clube que, segundo a Premier League, operou fora dos limites financeiros acordados que regem todos os vinte clubes membros.
- AFP
City se prepara para um recurso
Apesar do caráter contundente do relatório da comissão, o Manchester City manteve uma postura de total inocência em relação às acusações. O clube negou de forma consistente qualquer irregularidade ao longo de todo o processo e agora deve apresentar um recurso rigoroso contra o veredicto. Alega que as provas apresentadas não refletem com precisão suas operações comerciais e que as conclusões sobre contratos "simulados" estão incorretas. Essa batalha judicial deve continuar por vários meses, enquanto o clube busca limpar seu nome nas instâncias superiores da arbitragem esportiva.
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