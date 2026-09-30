Na esteira de uma decisão histórica que abalou as estruturas do futebol inglês, o ex-Guardiola quebrou o silêncio para oferecer total apoio ao clube. O veredito da comissão independente, que considerou o City culpado de 114 das 115 acusações, desencadeou uma onda de escrutínio, mas Guardiola deixou clara a sua posição. Em publicação no X, o técnico catalão postou uma mensagem apaixonada acompanhada de imagens suas ao lado da equipe executiva sênior do clube, sinalizando uma frente unida contra as conclusões.

A declaração de Guardiola foi um chamado à mobilização para a metade azul de Manchester em um dos períodos mais desafiadores da história do clube. Ele escreveu: "Quero que cada torcedor do @ManCity saiba que estou aqui; mais do que nunca. Estou, sempre estive e sempre estarei ao lado do meu clube, do meu dono, do meu presidente, de Ferran, dos jogadores, da comissão, de Enzo e de vocês, nossos torcedores únicos. Deixem-me ser claro: vamos superar isso juntos. Amo todos vocês."