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Pep Guardiola proíbe os astros do Manchester City de beberem “nem mesmo uma cerveja” durante as comemorações da final da FA Cup, enquanto todos os olhos se voltam para a disputa pelo título da Premier League
Não dá tempo para festas em Wembley
O City garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea em Wembley no sábado, graças a um ousado passe de calcanhar de Antoine Semenyo. Embora a vitória acrescente mais um troféu à coleção, ao lado da Carabao Cup, Guardiola foi rápido em descartar qualquer possibilidade de comemorações pós-jogo na capital.
Quando questionado se seus jogadores teriam permissão para curtir uma festa em Londres após o apito final, o técnico catalão foi enfático em sua resposta. “Para casa. Nem mesmo uma cerveja. Não, não, não — não temos tempo [para comemorar]”, disse Guardiola aos repórteres. “O Chelsea teve sete dias para se preparar para a final; nós tivemos três dias, e ontem foi um pesadelo. Passamos literalmente seis horas da cidade até aqui. Os trens são um pouco problemáticos neste país. Seis horas!”
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A disputa pelo título tem prioridade
O motivo por trás da postura rígida de Guardiola é a intensidade do calendário da Premier League. O City está atualmente dois pontos atrás do líder Arsenal, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato. A pressão é grande para garantir que a equipe não cometa deslizes na busca por mais um título da primeira divisão, com a visita ao Vitality Stadium se aproximando na noite de terça-feira.
O Arsenal enfrenta o Burnley na segunda-feira, e uma vitória dos Gunners significaria que o City precisaria conquistar os três pontos contra o Bournemouth para garantir que a disputa se estenda até a última rodada. Com tanto em jogo, Guardiola não está correndo riscos com a condição física de seus jogadores, insistindo no retorno imediato a Manchester para a recuperação.
Planos para uma grande comemoração estão suspensos
Embora a comemoração ainda esteja em espera por enquanto, Guardiola confirmou que o clube já agendou celebrações oficiais para o final da temporada. O plano é reunir as conquistas das equipes masculina e feminina em um desfile conjunto pelas ruas de Manchester assim que a temporada terminar.
“Na próxima segunda-feira, depois do jogo contra o Aston Villa, vamos comemorar com a equipe feminina. O clube me disse que haverá um desfile em Manchester, porque precisamos comemorar com as duas equipes”, explicou Guardiola.
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O legado inigualável de Guardiola
O City conquistou tanto a FA Cup quanto a Carabao Cup nesta temporada, acrescentando mais um capítulo à sua era de sucesso contínuo sob o comando de Guardiola.
A conquista reforça ainda mais o notável legado de Guardiola na Inglaterra, com o técnico catalão se tornando o primeiro treinador na história do futebol inglês a conquistar a dobradinha de copas nacionais duas vezes. Tendo alcançado essa façanha anteriormente na temporada 2018-19, ele agora se destaca em uma categoria inigualável por outros grandes nomes do futebol, incluindo Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger, nenhum dos quais conseguiu conquistar os dois troféus nacionais de eliminatórias em mais de uma temporada.