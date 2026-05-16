Pep Guardiola proíbe os astros do Manchester City de beberem “nem mesmo uma cerveja” durante as comemorações da final da FA Cup, enquanto todos os olhos se voltam para a disputa pelo título da Premier League

O City garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea em Wembley no sábado, graças a um ousado passe de calcanhar de Antoine Semenyo. Embora a vitória acrescente mais um troféu à coleção, ao lado da Carabao Cup, Guardiola foi rápido em descartar qualquer possibilidade de comemorações pós-jogo na capital.

Quando questionado se seus jogadores teriam permissão para curtir uma festa em Londres após o apito final, o técnico catalão foi enfático em sua resposta. “Para casa. Nem mesmo uma cerveja. Não, não, não — não temos tempo [para comemorar]”, disse Guardiola aos repórteres. “O Chelsea teve sete dias para se preparar para a final; nós tivemos três dias, e ontem foi um pesadelo. Passamos literalmente seis horas da cidade até aqui. Os trens são um pouco problemáticos neste país. Seis horas!”



