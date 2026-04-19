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Pep Guardiola presta uma homenagem emocionante ao “especial” Bernardo Silva após a brilhante atuação do ícone do Man City contra o Arsenal
Uma atuação decisiva do capitão
Guardiola elogiou Silva após mais uma atuação brilhante na emocionante vitória por 2 a 1 sobre o Arsenal, no domingo. O capitão protagonizou um momento decisivo no final da partida, realizando um desvio desesperado, mas bem-sucedido, após uma corrida contra Kai Havertz. Após o anúncio na quinta-feira de que o meio-campista português deixará o clube ao final da atual temporada, Guardiola foi questionado sobre seus sentimentos em relação ao jogador. O técnico admitiu que ficou emocionado ao refletir sobre o impacto que o número 20 causou.
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Guardiola luta para conter as lágrimas
Guardiola deu uma resposta profunda e emocionante quando lhe pediram para resumir o legado de Silva. Ele disse: “Gratidão. Se eu falar muito, vou chorar. [Gostaria de dizer] muito obrigado em nome deste clube pelo que você fez. Ele prova que o futebol começa aqui [na mente] e vai até os pés. Esse jogador não é o mais rápido, mas sabe exatamente, a cada momento, o que é necessário. Ele está sempre comprometido e nunca se lesiona. A última temporada o definiu: quando os outros não estavam lá, ele estava sempre presente, sofrendo como o primeiro. Sua mentalidade é importante. Ele sempre vê o lado positivo da vida. Quando se vive com esse espírito, ele merece o maior reconhecimento.”
Uma verdadeira lenda do clube
O técnico continuou sua avaliação elogiosa, insistindo que o status da estrela que está de saída no clube é inigualável. Ele acrescentou: “Quando se fala em lenda, é preciso escrever em letras maiúsculas. Não apenas hoje, mas em cada partida ao longo de nove anos. Não há dúvida de que esses anos juntos não teriam sido tão especiais sem ele. Um jogador especial. Onde quer que ele vá, o time terá muita sorte em tê-lo.”
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A atenção volta-se agora para o Burnley e Wembley
O City buscará agora garantir o primeiro lugar na classificação da Premier League quando enfrentar o Burnley fora de casa na noite de quarta-feira. Uma vitória decisiva permitirá que a equipe de Guardiola ultrapasse o Arsenal na liderança por diferença de gols. Após esse confronto crucial, o foco da equipe se voltará para a tão esperada semifinal da FA Cup contra o Southampton, no sábado.