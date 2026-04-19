Pep Guardiola presta uma homenagem emocionante ao “especial” Bernardo Silva após a brilhante atuação do ícone do Man City contra o Arsenal

Guardiola deu uma resposta profunda e emocionante quando lhe pediram para resumir o legado de Silva. Ele disse: “Gratidão. Se eu falar muito, vou chorar. [Gostaria de dizer] muito obrigado em nome deste clube pelo que você fez. Ele prova que o futebol começa aqui [na mente] e vai até os pés. Esse jogador não é o mais rápido, mas sabe exatamente, a cada momento, o que é necessário. Ele está sempre comprometido e nunca se lesiona. A última temporada o definiu: quando os outros não estavam lá, ele estava sempre presente, sofrendo como o primeiro. Sua mentalidade é importante. Ele sempre vê o lado positivo da vida. Quando se vive com esse espírito, ele merece o maior reconhecimento.”