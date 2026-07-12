Pep Guardiola poderia treinar a seleção masculina de futebol dos EUA? Analisando Mauricio Pochettino, Pellegrino Matarazzo e os candidatos de peso para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Nos dias que se seguiram à eliminação da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo, figuras tanto da federação quanto da comissão técnica pediram paciência. Era preciso descansar e refletir. As horas após a derrota por 4 a 1 para a Bélgica não eram o momento certo para decidir o que viria a seguir.

Portanto, mesmo agora, uma semana após a eliminação da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo, a equipe pode ou não ter um técnico daqui para frente. Mauricio Pochettino pode ou não voltar, e a Federação de Futebol dos EUA pode ou não estar interessada em renovar a parceria. Mais uma vez, são necessários descanso e reflexão. Depois disso, virá uma decisão.

O fato é que o contrato de Pochettino termina neste verão. Quando ele assinou para comandar esta equipe em 2024, ele se comprometeu com esta Copa do Mundo e nada mais. Portanto, embora ambas as partes tenham discutido uma prorrogação, os EUA estão, na prática, sem técnico no momento, e isso significa que este programa pode seguir qualquer uma das várias direções possíveis.

Então, como isso poderia ser? Quem poderia ser o próximo técnico da Seleção Masculina dos EUA? Seria alguém mais conhecido ou mais uma surpresa? Aqui está uma análise de como poderia ser a busca por um novo técnico para a Seleção Masculina dos EUA, se é que ela realmente acontecerá...