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Ryan Tolmich

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Pep Guardiola poderia treinar a seleção masculina de futebol dos EUA? Analisando Mauricio Pochettino, Pellegrino Matarazzo e os candidatos de peso para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

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M. Pochettino
P. Guardiola
B. Schmetzer
P. Matarazzo

O futuro de Mauricio Pochettino continua incerto, o que deixa a Federação Americana de Futebol com várias opções interessantes à medida que começa a planejar o ciclo da Copa do Mundo de 2030.

Nos dias que se seguiram à eliminação da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo, figuras tanto da federação quanto da comissão técnica pediram paciência. Era preciso descansar e refletir. As horas após a derrota por 4 a 1 para a Bélgica não eram o momento certo para decidir o que viria a seguir.

Portanto, mesmo agora, uma semana após a eliminação da Seleção Masculina dos EUA da Copa do Mundo, a equipe pode ou não ter um técnico daqui para frente. Mauricio Pochettino pode ou não voltar, e a Federação de Futebol dos EUA pode ou não estar interessada em renovar a parceria. Mais uma vez, são necessários descanso e reflexão. Depois disso, virá uma decisão.

O fato é que o contrato de Pochettino termina neste verão. Quando ele assinou para comandar esta equipe em 2024, ele se comprometeu com esta Copa do Mundo e nada mais. Portanto, embora ambas as partes tenham discutido uma prorrogação, os EUA estão, na prática, sem técnico no momento, e isso significa que este programa pode seguir qualquer uma das várias direções possíveis.

Então, como isso poderia ser? Quem poderia ser o próximo técnico da Seleção Masculina dos EUA? Seria alguém mais conhecido ou mais uma surpresa? Aqui está uma análise de como poderia ser a busca por um novo técnico para a Seleção Masculina dos EUA, se é que ela realmente acontecerá...

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O atual técnico - Mauricio Pochettino

    Vamos começar pelo técnico atual porque, no momento, não há indícios se ele vai ficar ou sair. A lógica diz que ele provavelmente vai sair, mas, ora, já aconteceram coisas mais estranhas, certo?

    Se Pochettino ficar, será interessante ver como ele vai abordar esse segundo ciclo. O primeiro foi, em linhas gerais, dedicado à construção de uma cultura e à restauração de um senso de orgulho e dever na Seleção Masculina dos EUA. É preciso reconhecer que ele conseguiu isso.

    Sob o comando de Pochettino, a Seleção dos EUA jogou um futebol fantástico na Copa do Mundo e, o que é igualmente crucial, conseguiu fazer com que os torcedores acreditassem na equipe antes daquela derrota devastadora para a Bélgica. Será que tudo correspondeu às expectativas? Provavelmente não, mas, no mínimo, Pochettino levou essa equipe a um patamar melhor do que aquele em que se encontrava antes de sua chegada, neste primeiro ciclo.

    Um segundo ciclo, então, começaria com uma base já estabelecida. A questão é como ele iria desenvolver essa base e, mais importante ainda, como seria sua visão de longo prazo depois de passar seus dois primeiros anos correndo a todo vapor rumo a uma Copa do Mundo em casa.

    Há também a questão do compromisso envolvido. Caso Pochettino assine contrato, seria um compromisso de quatro anos até 2030, o que o manteria longe dos maiores clubes do mundo. E, se a Federação de Futebol dos EUA renovar com Pochettino, seria um ciclo de quatro anos em que o técnico da seleção estaria associado a todas as vagas importantes na Europa sempre que uma surgisse. Ambas as partes estão dispostas a lidar com essa distração?

    Se tudo der certo, tanto Pochettino quanto a Federação de Futebol dos EUA mostraram que podem formar uma equipe muito boa no curto prazo. Um compromisso de longo prazo, porém, é significativamente mais complicado.

    • Publicidade
  • Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images Sport

    O rosto conhecido — BJ Callaghan

    Há um segmento nas redes sociais que ainda se extasia ao relembrar a época em que a Seleção Masculina dos EUA jogou seu melhor futebol nos últimos anos. A época a que se referem? A era de BJ Callaghan.

    Depois de atuar como assistente de Gregg Berhalter, Callaghan assumiu o comando interinamente em maio de 2023. Anthony Hudson, que inicialmente havia substituído Berhalter enquanto a Federação de Futebol dos EUA investigava a conduta do ex-técnico, havia deixado o cargo para assumir outro emprego. Em sua primeira partida, Callaghan levou os EUA à vitória por 3 a 0 sobre o México nas semifinais da Liga das Nações da CONCACAF. Três dias depois, a Seleção Masculina dos EUA derrotou o Canadá e conquistou o troféu. Um time com elenco reduzido não conseguiu o título na Copa Ouro daquele verão, mas Callaghan, mesmo assim, conquistou um apoio significativo dos torcedores da Seleção Masculina dos EUA ao final de seu breve mandato.

    Depois disso, ele assumiu o cargo de técnico em Nashville e tem feito um trabalho fantástico lá também, conquistando a U.S. Open Cup em 2025 e provando ser um dos melhores técnicos da MLS. É por isso que há um grande número de torcedores que veem Callaghan como a melhor opção nacional para assumir o cargo de técnico.

    Em termos de pedigree, sim, Callaghan seria um passo atrás em relação a Pochettino. Mas ele traz consigo uma reputação consolidada e o respeito da Seleção Americana. Portanto, embora possa não ser a escolha mais ambiciosa no papel, é um bom meio-termo, mais acessível para a federação e que agrada a um grupo de torcedores que guarda boas lembranças de sua primeira passagem pelo cargo.

  • Schmetzer Sounders 2023Getty

    O veterano de confiança — Brian Schmetzer

    Brian Schmetzer já afirmou anteriormente que estaria aberto a assumir o cargo. Haveria, no entanto, uma parcela da torcida norte-americana que consideraria a contratação de um técnico da MLS sem experiência internacional como uma decisão pouco ambiciosa. Eles podem estar certos, mas também há que se levar em conta o fato de que Schmetzer não é apenas um técnico da MLS.

    Com o Seattle Sounders, Schmetzer manteve, construiu e reconstruiu um império. Ele foi lançado aos holofotes como técnico interino, substituindo o lendário Sigi Schmid, e conquistou o cargo ao vencer a MLS Cup em sua primeira temporada. Ele conquistou outra MLS Cup em 2019 e chegou à final mais duas vezes, totalizando quatro finais de campeonato em um período de cinco anos. Durante todo esse tempo, o Sounders ficou de fora dos playoffs apenas uma vez e disputou duas edições do Mundial de Clubes.

    Ao longo da última década, Schmetzer comandou várias épocas do futebol do Sounders. Todas foram bem-sucedidas. Em termos de experiência, poucos treinadores americanos se equiparam a ele, e é por isso que, sem dúvida, valeria a pena considerá-lo.

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  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    O americano na Europa - Pellegrino Matarazzo

    Matarazzo está construindo o currículo de um futuro técnico da Seleção Masculina dos Estados Unidos. A questão, então, é sobre o prazo.

    O técnico nascido em Nova Jersey construiu sua carreira na Alemanha, mas ganhou destaque de verdade este ano ao assumir o comando da Real Sociedad. Depois de assumir o cargo em dezembro, ele levou o clube à conquista da Copa del Rey, que foi coroada com uma vitória nos pênaltis sobre o Atlético de Madrid na final. Com essa conquista, Matarazzo se tornou o primeiro americano a ganhar um título importante em uma das cinco principais ligas.

    Portanto, a pergunta é óbvia: por que ele sairia? Matarazzo está claramente construindo algo na Europa e, se continuar nessa trajetória, o cargo na Seleção dos EUA estará esperando por ele em algum momento no futuro. Se ele for atraído pelo fascínio da seleção nacional, isso é totalmente compreensível, mas também não se poderia culpá-lo por querer realmente se desafiar na Europa para ver até onde pode chegar.

  • Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images

    O grande nome — Pep Guardiola

    Se a seleção masculina de futebol dos EUA quiser contratar outro grande nome, há algumas opções disponíveis. Afinal, o que pode ser considerado o melhor técnico de todos os tempos está desempregado no momento.

    Pep Guardiola já tem experiência nos EUA. Durante uma licença sabática anterior, ele morou em Nova York, ansioso para aproveitar o anonimato da vida americana. Nesse sentido, ele saberia no que estaria se metendo como possível sucessor de Pochettino: um cargo em que você é tanto o técnico principal quanto o responsável pelo desenvolvimento do futebol americano. Ainda assim, qualquer time do mundo contrataria Guardiola agora mesmo se ele quisesse; então, há algum motivo válido para ele preferir o cargo na Seleção Masculina dos EUA em vez de um em um clube maior ou em outra seleção nacional, que certamente lhe pagaria mais?

    Essa seria uma grande mudança, sim, mas talvez grande demais para ser viável, a menos que a Federação Americana de Futebol consiga alguma ajuda financeira externa, como fez na contratação de Pochettino.

  • New York Red Bulls v New England RevolutionGetty Images Sport

    O futuro - Michael Bradley

    A lenda da Seleção Masculina dos EUA, Michael Bradley, está em ascensão, uma trajetória que pode, algum dia, levá-lo a assumir o comando da seleção nacional. No entanto, ele ainda está no início de sua trajetória, e é por isso que os apelos para que ele assuma o cargo são, quase certamente, prematuros.

    Sim, Bradley está fazendo um bom trabalho no New York Red Bulls, principalmente com os jogadores jovens, e, sim, não há como negar que, quando se trata da Seleção dos EUA, ele “entende do assunto”. Mas ainda é muito, muito cedo em sua carreira para dar esse salto. Ele certamente precisa de mais experiência.

    Por isso, Bradley é alguém a ser observado no futuro, mas não no futuro do tipo 2030.

  • usmnt Getty Images

    As incógnitas

    Esta é a realidade da situação no momento: ninguém sabe ao certo para onde isso tudo vai levar. Mesmo que a Seleção Masculina dos EUA e Pochettino se separem, as consequências podem tomar diversos rumos, que não podem ser totalmente previstos neste momento.

    O problema com o “carrossel de treinadores” é que nunca se sabe quem estará disponível e quando; e, faltando quatro anos para a Copa do Mundo, a Federação de Futebol dos EUA tem tempo para esperar e acertar na escolha. Talvez não deva esperar demais, como aconteceu nos dois ciclos anteriores, mas não há motivo real para pressa. Se a federação identificar alguém, terá tempo para entrar em contato e contratá-lo.

    Por isso, é difícil avaliar o tamanho do leque de candidatos. Em 2024, teria sido difícil imaginar que Pochettino estaria disponível e disposto a treinar a Seleção Masculina dos EUA, e é igualmente difícil prever as coisas agora. Novos candidatos surgirão e alguns podem entrar na disputa mais tarde, mas, se a Seleção dos EUA realmente decidir agir, não faltam caminhos que a busca por um técnico pode seguir antes de chegar ao alvo certo.