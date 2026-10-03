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Pep Guardiola perto de retorno sensacional ao Manchester City após veredicto de culpa financeira
Guardiola se prepara para voltar ao Etihad
Guardiola estaria preparando uma aparição surpresa no Etihad Stadium para demonstrar seu apoio absoluto ao Manchester City. O técnico icônico deixou o cargo de treinador ao fim da última temporada, passando o comando para Enzo Maresca, mas segue profundamente ligado ao gigante do Etihad.
Segundo o The Mirror, Guardiola pretende estar nas arquibancadas quando o City receber o Paris Saint-Germain pela Champions League, em 14 de outubro. A reportagem afirma que o treinador catalão informou altos executivos de que quer "estar com seu povo" durante este período turbulento.
O City ainda sente o impacto da decisão de uma comissão independente, que o considerou culpado de todas as acusações relacionadas a violações das regras financeiras da Premier League entre 2009 e 2018. O notável legado de Guardiola, com 20 títulos em uma década, agora está sob intenso escrutínio, já que seu sucesso sem precedentes aconteceu durante o período investigado.
- Getty Images Sport
Clube faz defesa desafiadora
Apesar do veredicto contundente, o clube de Manchester nega veementemente qualquer irregularidade e formalmente entrou com recurso. Em um comunicado firme divulgado na sexta-feira, o City reforçou sua inocência e criticou as conclusões da comissão.
"A posição firme do clube é que, por múltiplos motivos, a opinião contém erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato, e não é segura", dizia o comunicado oficial. "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso."
O Manchester City acrescentou que respeitará o devido processo legal, observando que está impedido de comentar mais até que os procedimentos legais sejam totalmente resolvidos.
Lealdade inabalável à distância
Guardiola defendeu de forma consistente a hierarquia do clube durante sua passagem, sustentando que os executivos haviam lhe garantido que nenhuma regra tinha sido violada. Após a decisão bombástica, o ex-técnico de Barcelona e Bayern de Munique usou as redes sociais para reiterar publicamente sua forte lealdade ao Manchester City.
Em publicação no X no início desta semana, o ex-técnico escreveu: "Quero que cada torcedor do Manchester City ao redor do mundo saiba que estou aqui; mais do que nunca. Estou, sempre estive, sempre estarei ao lado do meu clube, do meu dono, do meu presidente, de Ferran [Soriano], dos jogadores, da comissão, de Enzo e de vocês, nossos torcedores únicos."
Ele concluiu sua mensagem emocionada declarando: "Deixem-me ser claro: vamos superar isso juntos. Amo todos vocês." Atualmente em um período sabático em Barcelona, Guardiola está ansioso para transformar essas palavras em ação ao retornar a Manchester.
- AFP
Maresca enfrenta teste europeu crucial
Maresca agora precisa navegar por uma tempestade sem precedentes enquanto prepara seu elenco para um colossal confronto continental contra o PSG. O técnico italiano espera que a visita iminente de Guardiola possa galvanizar uma torcida e um vestiário abalados pelo caos fora de campo.
A batalha judicial do City contra a Premier League acontecerá em segundo plano, mas seu foco imediato deve permanecer no campo. Garantir uma vitória crucial na Champions League diante de seu ex-talismã pode oferecer exatamente o impulso de que precisa para suportar a turbulência atual.
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