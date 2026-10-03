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Muhammad Zaki
Traduzido por

Pep Guardiola perto de retorno sensacional ao Manchester City após veredicto de culpa financeira

P. Guardiola
Manchester City
Premier League
PSG
Manchester City x PSG
Liga dos Campeões

Pep Guardiola estaria se preparando para um retorno dramático ao Etihad Stadium para ficar ao lado do Manchester City durante o período mais turbulento da história moderna do clube. O icônico técnico catalão, que saiu ao fim da última temporada, está ansioso para mostrar sua solidariedade inabalável após a recente decisão bombástica contra o Manchester City.

  • Guardiola se prepara para voltar ao Etihad

    Guardiola estaria preparando uma aparição surpresa no Etihad Stadium para demonstrar seu apoio absoluto ao Manchester City. O técnico icônico deixou o cargo de treinador ao fim da última temporada, passando o comando para Enzo Maresca, mas segue profundamente ligado ao gigante do Etihad.

    Segundo o The Mirror, Guardiola pretende estar nas arquibancadas quando o City receber o Paris Saint-Germain pela Champions League, em 14 de outubro. A reportagem afirma que o treinador catalão informou altos executivos de que quer "estar com seu povo" durante este período turbulento.

    O City ainda sente o impacto da decisão de uma comissão independente, que o considerou culpado de todas as acusações relacionadas a violações das regras financeiras da Premier League entre 2009 e 2018. O notável legado de Guardiola, com 20 títulos em uma década, agora está sob intenso escrutínio, já que seu sucesso sem precedentes aconteceu durante o período investigado.


  • Manchester City FC v Aston Villa FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Clube faz defesa desafiadora

    Apesar do veredicto contundente, o clube de Manchester nega veementemente qualquer irregularidade e formalmente entrou com recurso. Em um comunicado firme divulgado na sexta-feira, o City reforçou sua inocência e criticou as conclusões da comissão.

    "A posição firme do clube é que, por múltiplos motivos, a opinião contém erros materiais claros, de direito, de princípio e de fato, e não é segura", dizia o comunicado oficial. "O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso."

    O Manchester City acrescentou que respeitará o devido processo legal, observando que está impedido de comentar mais até que os procedimentos legais sejam totalmente resolvidos.


  • Lealdade inabalável à distância

    Guardiola defendeu de forma consistente a hierarquia do clube durante sua passagem, sustentando que os executivos haviam lhe garantido que nenhuma regra tinha sido violada. Após a decisão bombástica, o ex-técnico de Barcelona e Bayern de Munique usou as redes sociais para reiterar publicamente sua forte lealdade ao Manchester City.

    Em publicação no X no início desta semana, o ex-técnico escreveu: "Quero que cada torcedor do Manchester City ao redor do mundo saiba que estou aqui; mais do que nunca. Estou, sempre estive, sempre estarei ao lado do meu clube, do meu dono, do meu presidente, de Ferran [Soriano], dos jogadores, da comissão, de Enzo e de vocês, nossos torcedores únicos."

    Ele concluiu sua mensagem emocionada declarando: "Deixem-me ser claro: vamos superar isso juntos. Amo todos vocês." Atualmente em um período sabático em Barcelona, Guardiola está ansioso para transformar essas palavras em ação ao retornar a Manchester.


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    Maresca enfrenta teste europeu crucial

    Maresca agora precisa navegar por uma tempestade sem precedentes enquanto prepara seu elenco para um colossal confronto continental contra o PSG. O técnico italiano espera que a visita iminente de Guardiola possa galvanizar uma torcida e um vestiário abalados pelo caos fora de campo.

    A batalha judicial do City contra a Premier League acontecerá em segundo plano, mas seu foco imediato deve permanecer no campo. Garantir uma vitória crucial na Champions League diante de seu ex-talismã pode oferecer exatamente o impulso de que precisa para suportar a turbulência atual.

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