Guardiola estaria preparando uma aparição surpresa no Etihad Stadium para demonstrar seu apoio absoluto ao Manchester City. O técnico icônico deixou o cargo de treinador ao fim da última temporada, passando o comando para Enzo Maresca, mas segue profundamente ligado ao gigante do Etihad.

Segundo o The Mirror, Guardiola pretende estar nas arquibancadas quando o City receber o Paris Saint-Germain pela Champions League, em 14 de outubro. A reportagem afirma que o treinador catalão informou altos executivos de que quer "estar com seu povo" durante este período turbulento.

O City ainda sente o impacto da decisão de uma comissão independente, que o considerou culpado de todas as acusações relacionadas a violações das regras financeiras da Premier League entre 2009 e 2018. O notável legado de Guardiola, com 20 títulos em uma década, agora está sob intenso escrutínio, já que seu sucesso sem precedentes aconteceu durante o período investigado.



