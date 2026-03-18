Pep Guardiola não pode sair assim?! Vencedores e perdedores enquanto o técnico do Manchester City, duramente criticado, avalia as consequências da mão de Bernardo Silva em mais uma derrota na Liga dos Campeões para o velho rival Real Madrid

A esperada saída de Guardiola do City no final desta temporada tem sido o elefante na sala ao longo de toda a temporada, mas o técnico sempre minimizou o assunto. E ele não estava com disposição para dar atenção aos rumores após a derrota de sua equipe por 2 a 1 na terça-feira, que selou uma contundente derrota por 5 a 1 no placar agregado e a terceira eliminação consecutiva para o Real Madrid.

“Ah, todo mundo quer me demitir, né? Meu Deus, pessoal! Um dia eu vou chegar aqui e dizer: ‘Tchau, pessoal!’ E ainda estou aqui, com mais um ano de contrato”, foi como ele respondeu a uma pergunta sobre seu futuro, ao mesmo tempo em que declarou: “Na próxima temporada, vamos voltar”.

Sua resposta concisa foi um lembrete de que Guardiola partirá nos seus próprios termos, mas a questão que permanece sem resposta é se ele conseguirá suportar a ideia de partir tendo conquistado apenas uma vez o maior troféu da Europa com o City.

A saída de Bernardo Silva no verão parece, na verdade, mais inevitável do que a de Guardiola, e o capitão foi o principal vilão da noite, com sua expulsão acabando com a partida logo aos 20 minutos. Guardiola lamentou o cartão vermelho e o pênalti que o acompanhou, mas o Real Madrid simplesmente seguiu em frente, sobretudo Vinícius Júnior e Thibaut Courtois.

As coisas parecem sempre correr a favor do Real Madrid nesta competição. Como Guardiola adoraria ter essa sorte na Liga dos Campeões, que, de alguma forma, ainda parece encontrar novas maneiras de assombrá-lo.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Etihad Stadium...