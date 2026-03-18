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Man City Real Madrid W+Ls GFXGetty/GOAL
Richard Martin e Thomas Hindle

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Pep Guardiola não pode sair assim?! Vencedores e perdedores enquanto o técnico do Manchester City, duramente criticado, avalia as consequências da mão de Bernardo Silva em mais uma derrota na Liga dos Campeões para o velho rival Real Madrid

Pep Guardiola insistiu, com os dentes cerrados, que a derrota e a eliminação do Manchester City às mãos do Real Madrid não representavam sua última participação na Liga dos Campeões. E ainda bem, pois essa não era a maneira adequada de se despedir de uma competição que ele elevou a um nível totalmente novo com o Barcelona e que conquistou três vezes no total, ficando atrás apenas de Carlo Ancelotti.

A esperada saída de Guardiola do City no final desta temporada tem sido o elefante na sala ao longo de toda a temporada, mas o técnico sempre minimizou o assunto. E ele não estava com disposição para dar atenção aos rumores após a derrota de sua equipe por 2 a 1 na terça-feira, que selou uma contundente derrota por 5 a 1 no placar agregado e a terceira eliminação consecutiva para o Real Madrid.

“Ah, todo mundo quer me demitir, né? Meu Deus, pessoal! Um dia eu vou chegar aqui e dizer: ‘Tchau, pessoal!’ E ainda estou aqui, com mais um ano de contrato”, foi como ele respondeu a uma pergunta sobre seu futuro, ao mesmo tempo em que declarou: “Na próxima temporada, vamos voltar”.

Sua resposta concisa foi um lembrete de que Guardiola partirá nos seus próprios termos, mas a questão que permanece sem resposta é se ele conseguirá suportar a ideia de partir tendo conquistado apenas uma vez o maior troféu da Europa com o City.

A saída de Bernardo Silva no verão parece, na verdade, mais inevitável do que a de Guardiola, e o capitão foi o principal vilão da noite, com sua expulsão acabando com a partida logo aos 20 minutos. Guardiola lamentou o cartão vermelho e o pênalti que o acompanhou, mas o Real Madrid simplesmente seguiu em frente, sobretudo Vinícius Júnior e Thibaut Courtois.

As coisas parecem sempre correr a favor do Real Madrid nesta competição. Como Guardiola adoraria ter essa sorte na Liga dos Campeões, que, de alguma forma, ainda parece encontrar novas maneiras de assombrá-lo.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Etihad Stadium...

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    VENCEDOR: Vinicius Jr.

    Há mais de um ano que Vinicius precisava dar uma resposta. Seja por causa do mau desempenho ou dos insultos que continua tendo de suportar tanto da torcida quanto dos jogadores adversários, já faz algum tempo que não conseguimos falar positivamente sobre o brasileiro apenas do ponto de vista futebolístico.

    Nesta partida, Vinicius foi direto e objetivo. O City jogou com uma linha defensiva alta quase suicida, o que permitiu ao camisa 7 do Real Madrid invadir os espaços repetidas vezes. Ele “conquistou” o pênalti e depois o converteu, e embora provavelmente devesse ter completado um hat-trick nos 10 minutos seguintes ao seu primeiro gol, e tivesse outro gol anulado por impedimento no final da partida, ele ainda estava disposto a garantir a vitória naquela noite com uma finalização precisa nos acréscimos.

    Apenas Lionel Messi marcou mais gols em partidas eliminatórias da Liga dos Campeões entre jogadores não europeus, e Vinícius falou após a partida que a “melhor parte da temporada” está chegando. Felizmente para o Real Madrid, seu especialista na Liga dos Campeões parece estar com vontade de marcar mais. 

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    PERDEDOR: Bernardo Silva

    Bernardo havia dito na coletiva de imprensa pré-jogo que “esse esporte nos ensinou que muitas coisas podem acontecer em uma partida de futebol”, e embora tenha prometido que ele e seus companheiros de equipe “lutariam até o fim”, ele também alertou que “se levarmos um gol, a eliminatória acaba”. De todas as coisas que ele poderia ter imaginado que aconteceriam na partida, provavelmente não contemplou a possibilidade de ser expulso pela primeira vez na carreira e, ainda por cima, cometer um pênalti decisivo.

    Quando Bernardo relembrar todas as suas batalhas contra o Real Madrid daqui a alguns anos, haverá emoções contrastantes. O português marcou os dois primeiros gols na goleada por 4 a 0 sobre o Los Blancos nas semifinais de 2023, mas, um ano depois, perdeu o pênalti na disputa de pênaltis que viu o Real Madrid vingar aquela derrota e passar pelo City nas quartas de final.

    É difícil imaginar uma derrota mais dolorosa do que o colapso no último suspiro no Bernabéu em 2022, mas esta deve ser uma segunda opção bem próxima para Bernardo, agravada pelo fato de que quase certamente será sua última participação na competição com o City, à medida que ele encerra sua carreira excepcional no clube.

  • Thibaut COurtoisGetty Images

    VENCEDOR: Thibaut Courtois

    É claro que Courtois esteve à altura numa noite decisiva para o Real Madrid — é exatamente isso que ele faz. Quando o que está em jogo é o máximo, o grande goleiro belga sempre aparece. As estatísticas mostram que ele fez apenas quatro defesas, mas realmente pareciam mais, tamanha a importância delas.

    Todos os tipos de defesa foram exibidos aqui: altas, baixas, saltos, mergulhos. Claro, ele sofreu um gol, mas Courtois não poderia ter feito nada contra o chute rasteiro de Erling Haaland. 

    Há um porém: ele saiu lesionado no intervalo, com o que foi descrito como uma “sobrecarga”. Mas, durante 45 minutos, Courtois garantiu que essa fosse uma noite tranquila para os visitantes.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    PERDEDOR: Pep Guardiola

    Por mais que Guardiola insistisse que ele e seus jogadores acreditavam na virada, ele nem se deu ao trabalho de se vestir adequadamente para a ocasião. A camisa xadrez de lenhador do catalão era mais apropriada para uma ida de ressaca à loja de conveniência do que para uma partida eliminatória na maior competição de clubes contra o maior clube do mundo. Sua escolha de roupa parecia sugerir que ele já havia desistido da disputa, e o mesmo se aplicava à sua equipe.

    Seria injusto criticar Guardiola por aceitar o destino de sua equipe tão cedo, especialmente com a final da Carabao Cup contra o Arsenal marcada para domingo. Mas o técnico deve assumir a responsabilidade pelo fato de o City estar em tão grande desvantagem, em primeiro lugar devido às suas táticas arrogantes na partida de ida.

    Guardiola enfrentou muitas situações difíceis na Liga dos Campeões, apesar de ser tricampeão, e ter que enfrentar o Real Madrid nas últimas cinco edições da competição deve ter parecido mais do que apenas azar. No entanto, parecia que esta era a ocasião perfeita para derrotar o Los Blancos, dada a situação de lesões e a temporada turbulenta do time, mas ele não conseguiu aproveitar a vantagem.

    Mesmo com o azar de enfrentar o Real Madrid com tanta frequência, o retorno de Guardiola de apenas um título da Liga dos Campeões em uma década com o City parece insuficiente. Isso pode até servir de motivação para ele permanecer como técnico na próxima temporada e ter uma última chance de conquistar o título novamente, de preferência sem ter que enfrentar os aristocratas do futebol europeu.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Vencedor: Álvaro Arbeloa

    Será que a mudança na comissão técnica do Real Madrid acabou dando certo? Xabi Alonso parecia a escolha quase perfeita no início, mas quando ficou claro que ele queria levar o Real Madrid a fazer mais do que simplesmente entrar em campo e exibir seu imenso talento da maneira que achassem necessária naquele dia, ele foi rapidamente dispensado. Foi duro, é claro, mas inevitável. 

    Álvaro Arbeloa foi uma escolha intrigante para substituí-lo, até mesmo porque suas credenciais como técnico são tão limitadas. Ainda assim, ele já começou a capturar um pouco da magia europeia do Real Madrid. Os Blancos estão vencendo jogos sem dominar, marcando gols sem jogar bem o tempo todo. 

    Ainda mais impressionante é o fato de que isso foi feito enquanto o Real Madrid era atormentado por lesões. Nem Jude Bellingham nem Rodrygo estavam disponíveis, enquanto Kylian Mbappé só conseguiu jogar meia hora nos dois jogos e Antonio Rüdiger perdeu toda a primeira partida. Os laterais-esquerdos titulares e reservas, Álvaro Carreras e Ferland Mendy, assim como Éder Militão, também estavam ausentes.

    Mas Arbeloa parece ter incutido uma convicção e uma confiança crucial nos jogos mais importantes. Será isso suficiente para garantir o cargo em tempo integral, ou mesmo para avançar ainda mais na Liga dos Campeões? Talvez não, mas isso pelo menos mostrou que ele tem as credenciais necessárias para permanecer no cargo após o fim da temporada.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    PERDEDOR: Erling Haaland

    Haaland pode ter marcado seu quarto gol em oito partidas contra o Real Madrid na terça-feira, mas o norueguês teve mais uma noite angustiante contra o time para o qual quase foi contratado, em vez do City. Ele esteve mais vezes na área adversária do que em algumas de suas partidas anteriores contra os reis da competição, mas faltou-lhe serenidade, desperdiçando chances contra Courtois e o goleiro reserva Andriy Lunin.

    Ainda assim, foi uma surpresa que ele tenha sido substituído por Guardiola com apenas 56 minutos de jogo. O norueguês aceitou bem a decisão e foi abraçar Guardiola ao sair de campo, mas por dentro ele deve ter ficado magoado. Pelo terceiro ano consecutivo, sua Liga dos Campeões terminou muito antes do planejado e sua espera para marcar na final da competição — o que ele não conseguiu fazer quando o City venceu em 2023 — se prolonga.

    Haaland ainda tem a música tema da Liga dos Campeões como toque de celular e ganhar o título uma vez não vai satisfazê-lo. Talvez uma pequena parte dele se arrependa da decisão de recusar o Real Madrid e se transferir para o City?...

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Vencedor: Abdukodir Khusanov

    Houve pelo menos um ponto positivo para o City: ver Abdukodir Khusanov correndo para trás e roubando a bola de qualquer um que ousasse passar pela linha defensiva de sua equipe. O City adotou uma estratégia arriscada com sua linha alta, mas a incrível velocidade de recuperação do zagueiro uzbeque e sua determinação obstinada em voltar para a defesa tornaram isso viável.

    Khusanov parecia tão imbatível quanto Kyle Walker em seu auge e, em uma noite em que seus líderes habituais ficaram aquém do esperado, os torcedores do City tiveram um novo herói para aplaudir.

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