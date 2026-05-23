Pep Guardiola na seleção inglesa?! Noel Gallagher, lenda do Oasis, apoia a candidatura do técnico que está deixando o Manchester City para assumir o comando dos Três Leões e realizar o sonho de conquistar a Copa do Mundo
Um futuro na seleção inglesa para Pep?
Enquanto a torcida azul de Manchester se prepara para uma despedida emocionante, Gallagher, estrela do Oasis, sugeriu que o técnico que está de saída poderia acabar assumindo o comando da seleção inglesa. Após o anúncio oficial de que Guardiola deixará o Manchester City neste verão, após uma década de domínio, muitos se perguntam o que o futuro reserva para o homem que conquistou 20 títulos importantes no Etihad.
Gallagher, amigo íntimo do espanhol, disse à talkSPORT: “Se eu o conheço bem, espero que ele vá atrás da Copa do Mundo com alguém; acho que isso o motivaria. É a única coisa que ele ainda não conquistou; ele já fez de tudo no futebol, mudou o jogo, mudou a forma como as pessoas veem o futebol. Consigo imaginá-lo levantando a Copa do Mundo, consigo imaginá-lo como técnico da Inglaterra. Consigo imaginá-lo como técnico da Holanda, consigo imaginá-lo comandando um dos 'Seis Grandes' — não há como ele sair do futebol.”
A vida após o gênio da Etihad
A transição no City já está em andamento, com Enzo Maresca previsto para preencher o enorme vazio deixado por seu antigo mentor. Enquanto Guardiola assumirá a função de Embaixador Global dentro do City Football Group, Gallagher alertou que a era dos títulos garantidos pode estar chegando ao fim para os Cityzens.
"Olha, esqueça a ideia de substituí-lo, agora acabou", admitiu Gallagher. "Aquela certeza de quase cem por cento de ganhar um troféu a cada temporada com o Pep, isso acabou, esqueça isso. Agora temos que recomeçar, e agora Khaldoon [Al Mubarak] se torna o homem mais importante do clube e temos que partir de novo. Nunca mais veremos alguém como o Guardiola. E não é apenas um dia triste para os torcedores do Man City, é um dia triste para a Premier League, porque ele era um sucesso de bilheteria, ele era uma superestrela.”
A pressão sobre Thomas Tuchel
Os comentários de Gallagher sobre o cargo de técnico da Inglaterra surgem em um momento de grande tensão dentro da seleção. O atual técnico, Thomas Tuchel, já enfrenta um intenso escrutínio antes mesmo do início do torneio na América do Norte. O ex-atacante do Watford, Troy Deeney, alertou que não conquistar a Copa do Mundo deveria ser motivo para a demissão do técnico alemão.
As polêmicas escolhas de Tuchel para o elenco, que deixaram de fora estrelas como Phil Foden e Cole Palmer, abriram espaço para especulações sobre seu futuro a longo prazo. Se os Três Leões não conseguirem se destacar no cenário mundial, a FA pode muito bem se ver na necessidade de procurar um sucessor. Nesse momento, o técnico mais bem-sucedido da história moderna estará disponível e em busca de seu próximo desafio.
Um legado que mudou o futebol inglês
Independentemente do seu próximo passo, o impacto de Guardiola no futebol inglês continua sendo incomparável. Refletindo sobre sua passagem por Manchester, o técnico catalão destacou recentemente a conexão que sentiu com o espírito empreendedor da cidade. “Esta é uma cidade construída com trabalho. Com dedicação”, disse ele. “Isso se vê na cor dos tijolos. Nas pessoas que chegavam cedo e ficavam até tarde. Nas fábricas. Nos Pankhursts. Nos sindicatos. Na música. Simplesmente na Revolução Industrial e em como ela mudou o mundo. E acho que passei a entender isso, e minhas equipes também.”
Gallagher espera que, mesmo que Guardiola passe a atuar no futebol internacional, ele continue sendo uma referência para o City no futuro. “Há rumores de que ele vai permanecer no Manchester City Football Group, o que seria ótimo”, acrescentou. “Acho que seria terrível se perdêssemos o seu conhecimento; espero que ele se torne o nosso Johan Cruyff. Cruyff o descobriu e espero que Pep esteja lá quando os dirigentes precisarem de sua sabedoria.”