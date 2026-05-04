A temporada 2025-26 foi um grande avanço para Mané, que estreou na última rodada da temporada passada. Ele disputou 26 partidas em todas as competições, marcando dois gols na Premier League.

O dinâmico atacante pode não estar na divisão na próxima temporada, já que o Wolves está condenado ao rebaixamento da primeira divisão e ao retorno à Championship. Perguntas inevitáveis estão sendo feitas sobre se Mane poderá permanecer no Molineux.

Ele tem contrato até 2029, então não há pressão na região de West Midlands para se desfazer de um ativo valioso cujo valor de mercado — que já é estimado em 50 milhões de libras (68 milhões de dólares) — deve aumentar nos próximos anos.

Ter tempo de jogo regular na segunda divisão do futebol inglês pode não ser algo ruim, já que isso permite que seu potencial seja ainda mais explorado, sem a necessidade de ele se apressar para dar o salto para a primeira divisão. Oportunidades futuras surgirão se ele conseguir manter seu impressionante nível individual.