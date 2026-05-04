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Pep Guardiola levantou questões! Será que Mateus Mane, a jovem promessa do Wolves, deve ficar no clube diante do crescente interesse por sua transferência? E ele escolherá a Inglaterra ou Portugal para a seleção?
Ascensão meteórica: Mané já chega a valer 50 milhões de libras
A temporada 2025-26 foi um grande avanço para Mané, que estreou na última rodada da temporada passada. Ele disputou 26 partidas em todas as competições, marcando dois gols na Premier League.
O dinâmico atacante pode não estar na divisão na próxima temporada, já que o Wolves está condenado ao rebaixamento da primeira divisão e ao retorno à Championship. Perguntas inevitáveis estão sendo feitas sobre se Mane poderá permanecer no Molineux.
Ele tem contrato até 2029, então não há pressão na região de West Midlands para se desfazer de um ativo valioso cujo valor de mercado — que já é estimado em 50 milhões de libras (68 milhões de dólares) — deve aumentar nos próximos anos.
Ter tempo de jogo regular na segunda divisão do futebol inglês pode não ser algo ruim, já que isso permite que seu potencial seja ainda mais explorado, sem a necessidade de ele se apressar para dar o salto para a primeira divisão. Oportunidades futuras surgirão se ele conseguir manter seu impressionante nível individual.
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Mane deveria ficar no Wolves depois de ter impressionado o Man City?
O Wolves não deu qualquer indício de que vá aceitar propostas, mas está plenamente ciente dos olhares de admiração que continuam sendo lançados em direção a esse jovem promissor. Questionado sobre se Mané deveria permanecer no clube e sobre o grau de dificuldade que isso representaria, Gray — em parceria com a Kiwislots — disse ao GOAL durante uma entrevista exclusiva: “Acho que sim. Eu o vi várias vezes nesta temporada, cobri o Wolves em algumas ocasiões, e ele é um talento excepcional, sem dúvida, mas ainda está em fase de amadurecimento no momento.
“Se pensarmos de onde ele veio, sua trajetória, passando por diferentes clubes quando era mais jovem, e depois voltando ao Wolves e sendo jogado na água fria, mas ele é meio que o cara certo se olharmos a forma como o Wolves jogou nos últimos 10 a 15 jogos no final da temporada.
“Na verdade, eu estava no túnel depois que o Wolves jogou contra o Manchester City e Pep Guardiola estava conversando com Rob Edwards sobre ele, então acho que isso realmente diz tudo. Ele viu um talento, fez uma pergunta sobre ele, e acho que só dá para vê-lo melhorando, porque ele tem todos os atributos para ser um jogador brilhante da Premier League se mantiver os pés no chão.
“Mas se eu fosse ele — e isso é muito difícil, porque os agentes ficam influenciando os jogadores —, acho que mais um ano jogando na Championship faria muito bem para ele.”
Inglaterra ou Portugal: por qual seleção Mane vai jogar?
Mane nasceu em Barreiro, em Portugal, mas mudou-se para a Inglaterra aos oito anos. Ele já representou os Young Lions na categoria sub-18, mas depois passou a defender a seleção de seu país natal na categoria sub-21.
Questionado sobre se Mane poderia se tornar outro Jamal Musiala ou Michael Olise para a Inglaterra, já que sua lealdade na seleção principal está comprometida com outro país, o ex-lateral do Wolverhampton e dos Three Lions, Gray, disse: “Ele tem sua oportunidade, não é mesmo, jogando por diferentes países.
“Não há necessidade de ele começar a pressionar para tentar jogar futebol internacional. Mesmo na próxima temporada, ele vai ter essa oportunidade em algum momento. Vai estar ao seu alcance, e acho que vai depender de quem estiver no comando da Inglaterra na época.
“Se ele conseguir seguir um caminho que talvez lhe dê a chance de jogar uma partida da Liga das Nações ou algo do tipo, não sei. Mas se for Portugal, então sim, temos tantos jogadores talentosos na posição de camisa 10.
“É preciso tomar uma grande decisão em uma certa idade, e ele talvez tenha que tomar essa grande decisão de qual país ele realmente quer representar.”
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Será que Mané seguirá os passos de Ronaldo no Manchester United?
A oportunidade de trabalhar com Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, é obviamente atraente para qualquer pessoa que tenha vínculos com a seleção portuguesa. Ele pode ter 41 anos, mas não há sinais de que o eterno “GOAT” esteja perdendo o ritmo.
Mane pode ter a chance de jogar ao lado de CR7 em algum momento, enquanto há especulações suficientes sobre sua carreira profissional para sugerir que ele também poderia seguir os passos de um compatriota icônico quando se trata de disputar títulos da Premier League — possivelmente com o Manchester United — em um futuro não muito distante.