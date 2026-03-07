Em declarações à imprensa antes do confronto do Manchester City com o Newcastle United pela quinta rodada da FA Cup, no St. James' Park, Guardiola fez uma avaliação detalhada do estado atual de Foden. O técnico catalão enfatizou que o retorno da melhor versão de Foden será um processo gradual, e não algo que acontecerá da noite para o dia. Ele pediu ao jogador formado na base do clube que bloqueasse a pressão externa e se concentrasse na alegria do jogo para ajudá-lo a superar esse período de baixa.

“Tive a sensação de que ele jogou muito bem [contra o Forest]. Mas ainda estamos acostumados a vê-lo ser incrivelmente decisivo no terço final do campo, e isso acontece quando você não perde muito, quando está livre no terço final”, disse Guardiola em entrevista coletiva.