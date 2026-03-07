Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Pep Guardiola insiste que Phil Foden, que não está em boa fase, “vai voltar”, enquanto o técnico do Manchester City explica por que o meio-campista está novamente com dificuldades

Pep Guardiola saiu em defesa de Phil Foden, insistindo que o craque do Manchester City inevitavelmente recuperará sua forma de nível mundial. O jogador da seleção inglesa voltou ao time titular na partida de meio de semana, que terminou em empate por 2 a 2 contra o Nottingham Forest, no Etihad Stadium, após uma lesão do jovem Nico O'Reilly, mas teve dificuldades para deixar sua marca habitual na partida. Tem sido um período difícil para o Jogador da Temporada da Premier League 2023-24, que parece estar lutando contra uma queda significativa na confiança.

  • A competição por vagas está esquentando

    O jogador de 25 anos já foi o primeiro nome na escalação da equipe, mas uma queda no rendimento desde dezembro fez com que ele fosse frequentemente relegado ao banco de reservas. A chegada de Antoine Semenyo, do Bournemouth, trouxe uma nova dinâmica ao ataque, enquanto contratações do verão, como Rayan Cherki e Tijjani Reijnders, também disputam vagas no time titular. Essa transição deixou Foden lutando por minutos em campo, enquanto o City tenta acompanhar o Arsenal na disputa pelo título.

    • Publicidade
  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Guardiola pede liberdade mental

    Em declarações à imprensa antes do confronto do Manchester City com o Newcastle United pela quinta rodada da FA Cup, no St. James' Park, Guardiola fez uma avaliação detalhada do estado atual de Foden. O técnico catalão enfatizou que o retorno da melhor versão de Foden será um processo gradual, e não algo que acontecerá da noite para o dia. Ele pediu ao jogador formado na base do clube que bloqueasse a pressão externa e se concentrasse na alegria do jogo para ajudá-lo a superar esse período de baixa.

    “Tive a sensação de que ele jogou muito bem [contra o Forest]. Mas ainda estamos acostumados a vê-lo ser incrivelmente decisivo no terço final do campo, e isso acontece quando você não perde muito, quando está livre no terço final”, disse Guardiola em entrevista coletiva.

  • O caminho tático para a redenção

    O técnico do City enfatizou que talentos de alto calibre como Foden devem operar dentro de um sistema estruturado, mas também precisam ter liberdade para quebrar o molde. Guardiola acredita que um único momento de brilhantismo pode ser o catalisador que acabará com a seca e restaurará o status do jogador como principal motor criativo da equipe, atrás apenas de Erling Haaland.

    “Esse tipo de jogador, os grandes, grandes talentos, precisam estar dentro de alguma organização, caso contrário, não é possível. Eles precisam se expressar. E no momento em que ele desbloquear um pouco uma ação, ele estará de volta, porque ele sempre é capaz de ajudar e fazer isso”, acrescentou o técnico.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Questões contratuais e interesse em transferência

    Outro fator que complica ainda mais a situação é a situação contratual de Foden. Embora ele continue sendo um garoto-propaganda do clube, a diretoria, liderada pelo diretor de futebol Hugo Viana, vai esperar que ele volte a ter um desempenho consistente antes de finalizar uma renovação de longo prazo. Foden tem sido associado a alguns gigantes europeus, incluindo relatos de que o Barcelona tem interesse no meia antes do verão.

Copa da Inglaterra
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0