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Pep Guardiola fica “muito impressionado” com a base do Manchester City após a vitória dos sub-18 sobre o rival Manchester United na final da FA Youth Cup
Guardiola elogia a mentalidade de excelência da academia
Após o apito final, Guardiola não hesitou em elogiar o trabalho realizado nos bastidores do clube. O técnico catalão, que costuma integrar jovens promessas aos treinos da equipe principal, destacou que a vitória era uma prova da visão de longo prazo estabelecida pela diretoria do Chelsea.
“Quero parabenizar Oliver Reiss, sua equipe técnica, os jogadores e todos que trabalham em nossa academia pela conquista da FA Youth Cup”, disse Guardiola. “O sucesso nesta competição é mais um exemplo de como este clube é bom em criar uma mentalidade vencedora e formar jovens jogadores de ponta. A cada temporada, fico muito impressionado com o talento que formamos aqui na CFA — vejo isso quando os jovens treinam conosco. Espero que todos na academia aproveitem essa conquista, pois é uma recompensa por todo o trabalho árduo e dedicação, não apenas desta temporada, mas de anos de trabalho árduo.”
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Heskey é o herói no drama do clássico
A partida em si correspondeu às expectativas criadas antes do jogo, com o City precisando de um momento de magia para decidir o confronto nos minutos finais. Depois que Floyd Samba abriu o placar com uma cobrança de falta espetacular, o United empatou com um cabeceio de Godwill Kukonki, deixando a disputa em equilíbrio perfeito à medida que o relógio avançava para a prorrogação.
Foi Reigan Heskey quem roubou a cena com um brilhante gol individual aos 87 minutos. O gol decisivo do jovem ponta confirmou o quinto título do City na competição, somando-se às conquistas anteriores de 1986, 2008, 2020 e 2024, e provocando comemorações frenéticas entre a torcida da casa.
Diretor da academia reflete sobre o momento histórico
O diretor da academia, Thomas Kruecken, concordou com Guardiola, enfatizando que a FA Youth Cup continua sendo uma meta secundária, mas essencial, para os objetivos de desenvolvimento do clube. Ele destacou a consistência do programa, que já levou o City à final em três temporadas consecutivas.
“Vencer a FA Youth Cup é sempre uma meta fundamental para nós no início de cada temporada; portanto, ver a equipe levantar o troféu é um momento marcante e uma conquista da qual todos na academia devem se orgulhar imensamente”, disse Kruecken. “Nossos resultados ao longo da competição mostraram o quanto a FA Youth Cup significa para Oliver, sua comissão técnica e os jogadores. Eles têm sido excelentes. Demonstraram a importância de ter um bom desempenho quando é preciso, em uma final.”
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Em busca de uma histórica dobradinha nacional
Embora as comemorações no Joie Stadium tenham sido sinceras, o foco rapidamente se volta para a conquista de mais títulos. Tendo já garantido o título da Premier League North Sub-18, o City agora se prepara para uma disputa nacional em Stamford Bridge, no dia 22 de maio, que determinará o campeão indiscutível da categoria.
Kruecken destacou a importância do esforço coletivo, afirmando: “Este momento também não seria possível sem o trabalho árduo de todos os envolvidos com o clube. Muitas pessoas trabalharam em estreita colaboração com o elenco ao longo de sua trajetória pelas categorias de base, proporcionando o melhor ambiente possível para que nossos jogadores se tornassem não apenas fantásticos jogadores de futebol, mas também pessoas incríveis. Tenho muito orgulho não apenas de liderar a academia, mas também de trabalhar com tantas pessoas talentosas no City.”