Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Manchester City v Manchester United - FA Youth Cup FinalGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Pep Guardiola fica “muito impressionado” com a base do Manchester City após a vitória dos sub-18 sobre o rival Manchester United na final da FA Youth Cup

P. Guardiola
Manchester City
Manchester United
Premier League

Pep Guardiola ficou radiante de orgulho ao ver a nova geração do Manchester City conquistar uma vitória dramática por 2 a 1 sobre o Manchester United, garantindo assim o título da FA Youth Cup. O técnico da equipe principal foi uma figura de destaque nas arquibancadas do Joie Stadium, testemunhando um confronto que destacou a imensa riqueza de talentos que atualmente compõe a City Football Academy.

  • Guardiola elogia a mentalidade de excelência da academia

    Após o apito final, Guardiola não hesitou em elogiar o trabalho realizado nos bastidores do clube. O técnico catalão, que costuma integrar jovens promessas aos treinos da equipe principal, destacou que a vitória era uma prova da visão de longo prazo estabelecida pela diretoria do Chelsea.

    “Quero parabenizar Oliver Reiss, sua equipe técnica, os jogadores e todos que trabalham em nossa academia pela conquista da FA Youth Cup”, disse Guardiola. “O sucesso nesta competição é mais um exemplo de como este clube é bom em criar uma mentalidade vencedora e formar jovens jogadores de ponta. A cada temporada, fico muito impressionado com o talento que formamos aqui na CFA — vejo isso quando os jovens treinam conosco. Espero que todos na academia aproveitem essa conquista, pois é uma recompensa por todo o trabalho árduo e dedicação, não apenas desta temporada, mas de anos de trabalho árduo.”


    • Publicidade
  • Manchester City v Manchester United - FA Youth Cup FinalGetty Images Sport

    Heskey é o herói no drama do clássico

    A partida em si correspondeu às expectativas criadas antes do jogo, com o City precisando de um momento de magia para decidir o confronto nos minutos finais. Depois que Floyd Samba abriu o placar com uma cobrança de falta espetacular, o United empatou com um cabeceio de Godwill Kukonki, deixando a disputa em equilíbrio perfeito à medida que o relógio avançava para a prorrogação.

    Foi Reigan Heskey quem roubou a cena com um brilhante gol individual aos 87 minutos. O gol decisivo do jovem ponta confirmou o quinto título do City na competição, somando-se às conquistas anteriores de 1986, 2008, 2020 e 2024, e provocando comemorações frenéticas entre a torcida da casa.

  • Diretor da academia reflete sobre o momento histórico

    O diretor da academia, Thomas Kruecken, concordou com Guardiola, enfatizando que a FA Youth Cup continua sendo uma meta secundária, mas essencial, para os objetivos de desenvolvimento do clube. Ele destacou a consistência do programa, que já levou o City à final em três temporadas consecutivas.

    “Vencer a FA Youth Cup é sempre uma meta fundamental para nós no início de cada temporada; portanto, ver a equipe levantar o troféu é um momento marcante e uma conquista da qual todos na academia devem se orgulhar imensamente”, disse Kruecken. “Nossos resultados ao longo da competição mostraram o quanto a FA Youth Cup significa para Oliver, sua comissão técnica e os jogadores. Eles têm sido excelentes. Demonstraram a importância de ter um bom desempenho quando é preciso, em uma final.”

  • Manchester City v Manchester United - FA Youth Cup FinalGetty Images Sport

    Em busca de uma histórica dobradinha nacional

    Embora as comemorações no Joie Stadium tenham sido sinceras, o foco rapidamente se volta para a conquista de mais títulos. Tendo já garantido o título da Premier League North Sub-18, o City agora se prepara para uma disputa nacional em Stamford Bridge, no dia 22 de maio, que determinará o campeão indiscutível da categoria.

    Kruecken destacou a importância do esforço coletivo, afirmando: “Este momento também não seria possível sem o trabalho árduo de todos os envolvidos com o clube. Muitas pessoas trabalharam em estreita colaboração com o elenco ao longo de sua trajetória pelas categorias de base, proporcionando o melhor ambiente possível para que nossos jogadores se tornassem não apenas fantásticos jogadores de futebol, mas também pessoas incríveis. Tenho muito orgulho não apenas de liderar a academia, mas também de trabalhar com tantas pessoas talentosas no City.”

Copa da Inglaterra
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO