Pep Guardiola fica “muito impressionado” com a base do Manchester City após a vitória dos sub-18 sobre o rival Manchester United na final da FA Youth Cup

Após o apito final, Guardiola não hesitou em elogiar o trabalho realizado nos bastidores do clube. O técnico catalão, que costuma integrar jovens promessas aos treinos da equipe principal, destacou que a vitória era uma prova da visão de longo prazo estabelecida pela diretoria do Chelsea.

“Quero parabenizar Oliver Reiss, sua equipe técnica, os jogadores e todos que trabalham em nossa academia pela conquista da FA Youth Cup”, disse Guardiola. “O sucesso nesta competição é mais um exemplo de como este clube é bom em criar uma mentalidade vencedora e formar jovens jogadores de ponta. A cada temporada, fico muito impressionado com o talento que formamos aqui na CFA — vejo isso quando os jovens treinam conosco. Espero que todos na academia aproveitem essa conquista, pois é uma recompensa por todo o trabalho árduo e dedicação, não apenas desta temporada, mas de anos de trabalho árduo.”



