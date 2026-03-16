Pep Guardiola faz uma revelação surpreendente após cancelar o treino do Manchester City antes do confronto decisivo contra o Real Madrid na segunda partida da Liga dos Campeões

O Real Madrid contará com um reforço para a segunda partida com o retorno de Kylian Mbappé, que ficou de fora da primeira partida devido a uma lesão, assim como Jude Bellingham e Rodrygo. Será o 30º jogo de Guardiola contra o Real Madrid como técnico do City, do Bayern de Munique e do Barcelona, e seu 50º jogo, incluindo as partidas que disputou como jogador pelo Barça.

Como técnico, seu histórico é de 14 vitórias, seis empates e nove derrotas, com suas equipes marcando 59 gols contra 47 do Real Madrid. Com o City, seu histórico é de cinco vitórias, quatro derrotas e três empates, embora tenha vencido duas das cinco partidas eliminatórias contra os 15 vezes campeões europeus.

Guardiola refletiu: “Estou muito satisfeito com o que vivi [contra o Real Madrid]. Tantas partidas dão uma boa perspectiva e os resultados não são ruins. Fizemos muitas coisas incríveis e o que quer que aconteça amanhã não mudará tudo o que vivi como jogador e técnico.”

Questionado se tinha uma mensagem especial preparada para motivar seus jogadores, ele acrescentou: “Há poucas coisas a dizer, é como uma final. Somos todos adultos e sabemos o que temos que fazer. Temos que fazer um jogo perfeito para virar a eliminatória.”