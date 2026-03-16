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Pep Guardiola faz uma revelação surpreendente após cancelar o treino do Manchester City antes do confronto decisivo contra o Real Madrid na segunda partida da Liga dos Campeões
O cansaço é um fator determinante na decisão sobre o treino
Apesar das adversidades que pesavam contra o City, Guardiola decidiu que não haveria treino na véspera da partida. Em vez disso, o City treinará no próprio dia do jogo. É a terceira vez que o técnico cancela o treino na véspera de uma partida, tendo feito o mesmo antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund em novembro (que o City venceu por 4 a 1) e antes da viagem a Fulham em dezembro (que venceram por 5 a 4).
A partida de volta contra o Real Madrid será o terceiro jogo do City em sete dias, e Guardiola afirmou que o cansaço da viagem à Espanha e do empate em 1 a 1 contra o West Ham no sábado foi um dos fatores que o levaram a cancelar o treino. Além disso, ele declarou que os treinos não servem para muita coisa de qualquer maneira.
- AFP
Guardiola: Os treinos não melhoram muito
Guardiola disse em uma coletiva de imprensa: “Estávamos em Madri, ficamos até tarde no hotel, voltamos de manhã, sem treino; ontem [depois do jogo contra o West Ham] voltamos às duas ou três da manhã. Hoje em dia, treinar não melhora muito as coisas. Já fiz isso duas ou três vezes nesta temporada. Antes dos jogos contra o Dortmund e o Fulham. Às vezes treinamos ou ficamos em casa. Nós nos conhecemos bem, praticamos muitas coisas.”
Questionado se o fato de não treinar antes desses jogos ajudou sua equipe a se preparar para as partidas contra o Dortmund ou o Fulham, ele respondeu: “Não sei.”
Bernardo: Não treinar pode “libertar nossas mentes”
O capitão do City, Bernardo Silva, insistiu que não ficou surpreso com a decisão de cancelar o treino. “Já fizemos isso muitas vezes no passado, quando perdíamos jogos, quando ganhávamos jogos, quando o treinador achava que era o melhor para a equipe”, explicou ele. “E com todas as viagens que tivemos esta semana, acho que ele simplesmente achou que seria melhor para nós dormirmos melhor, ficarmos em casa mais um dia, liberarmos um pouco nossas mentes e voltarmos amanhã, mais fortes e prontos para o jogo.”
Questionado se o City conseguiria a virada, o português disse: “Este esporte nos ensinou que muitas coisas podem acontecer em uma partida de futebol. E mesmo que o resultado em Madri tenha sido muito ruim, vamos lutar. Com certeza, vamos lutar até o fim, sabendo que vai ser difícil. O adversário é muito bom. O primeiro resultado não foi bom, mas muitas coisas podem acontecer, especialmente aqui em casa, no Etihad.”
- AFP
O City precisa de uma "partida perfeita" para passar de fase
O Real Madrid contará com um reforço para a segunda partida com o retorno de Kylian Mbappé, que ficou de fora da primeira partida devido a uma lesão, assim como Jude Bellingham e Rodrygo. Será o 30º jogo de Guardiola contra o Real Madrid como técnico do City, do Bayern de Munique e do Barcelona, e seu 50º jogo, incluindo as partidas que disputou como jogador pelo Barça.
Como técnico, seu histórico é de 14 vitórias, seis empates e nove derrotas, com suas equipes marcando 59 gols contra 47 do Real Madrid. Com o City, seu histórico é de cinco vitórias, quatro derrotas e três empates, embora tenha vencido duas das cinco partidas eliminatórias contra os 15 vezes campeões europeus.
Guardiola refletiu: “Estou muito satisfeito com o que vivi [contra o Real Madrid]. Tantas partidas dão uma boa perspectiva e os resultados não são ruins. Fizemos muitas coisas incríveis e o que quer que aconteça amanhã não mudará tudo o que vivi como jogador e técnico.”
Questionado se tinha uma mensagem especial preparada para motivar seus jogadores, ele acrescentou: “Há poucas coisas a dizer, é como uma final. Somos todos adultos e sabemos o que temos que fazer. Temos que fazer um jogo perfeito para virar a eliminatória.”
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