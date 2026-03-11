Pep Guardiola fala sobre a aposentadoria enquanto o técnico do Manchester City admite que sentirá falta dos jogos importantes contra Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique

Essa mudança de tom ocorre antes de um confronto crucial da Liga dos Campeões com o Real Madrid, que acontecerá nesta quarta-feira à noite, na primeira partida das oitavas de final, com o gênio catalão admitindo que o alto custo emocional da gestão de elite agora influencia seus pensamentos sobre a saída.

Em entrevista à TNT Sports, Guardiola foi sincero sobre os aspectos do trabalho que ele sentirá falta: “É claro que sentirei falta desses jogos, tenho um amor incrível por este lugar, gosto de vir aqui. As pessoas em Madri não esperam isso, mas tenho muito respeito por esta instituição.” Ele acrescentou: “Vou sentir falta de não ir ao Camp Nou, vou sentir falta do Bayern de Munique, espero que possamos passar e ir lá, vou sentir falta dessas noites porque são muito especiais.”