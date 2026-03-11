Goal.com
Pep Guardiola fala sobre a aposentadoria enquanto o técnico do Manchester City admite que sentirá falta dos jogos importantes contra Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, voltou a alimentar especulações sobre seu futuro no Etihad Stadium, dando uma nova dica de que sua ilustre carreira como treinador pode estar chegando ao fim. O técnico de 55 anos, que transformou o panorama do futebol inglês desde 2016, tem contrato até 2027, mas os rumores sobre uma saída antecipada continuam ganhando força.

  • Uma possível transição nos bastidores

    Os dirigentes do City têm trabalhado ativamente no planejamento da sucessão desde dezembro, com relatos ligando o ex-assistente Enzo Maresca ao cargo ou sugerindo que Guardiola poderia passar a exercer uma função nos bastidores. Após ter alcançado um enorme sucesso com o City, o Bayern e o Barcelona, as contínuas insinuações ao longo desta campanha sugerem que ele poderá deixar o cargo neste verão, ecoando sua admissão aberta em julho de que outra pausa está nos planos. “Sei que depois desta etapa com o City vou parar, isso é certo, está decidido, mais do que decidido”, disse ele no ano passado. “Não sei por quanto tempo vou parar... mas vou parar depois desta etapa com o City porque preciso me concentrar em mim mesmo.”

    Sentindo falta das grandes noites na Europa

    Essa mudança de tom ocorre antes de um confronto crucial da Liga dos Campeões com o Real Madrid, que acontecerá nesta quarta-feira à noite, na primeira partida das oitavas de final, com o gênio catalão admitindo que o alto custo emocional da gestão de elite agora influencia seus pensamentos sobre a saída.

    Em entrevista à TNT Sports, Guardiola foi sincero sobre os aspectos do trabalho que ele sentirá falta: “É claro que sentirei falta desses jogos, tenho um amor incrível por este lugar, gosto de vir aqui. As pessoas em Madri não esperam isso, mas tenho muito respeito por esta instituição.” Ele acrescentou: “Vou sentir falta de não ir ao Camp Nou, vou sentir falta do Bayern de Munique, espero que possamos passar e ir lá, vou sentir falta dessas noites porque são muito especiais.”

  • O encanto da Premier League

    Guardiola também sentirá falta da atmosfera única dos estádios ingleses. “Também sentirei falta do Selhurst Park, adoro esse estádio. A Premier League, esses estádios... Goodison Park — esses estádios são uma das razões pelas quais adoro a Inglaterra... A FA Cup! Contra times da League One... Gosto muito! Mas um dia isso vai acabar, certo?”

    A busca final pela taça

    Se esta temporada for a última de Guardiola, ele está determinado a encerrar sua extraordinária passagem pelo City em grande estilo, conquistando mais títulos. Atualmente em segundo lugar na Premier League, sete pontos atrás do líder Arsenal, ele continua na briga pelo título que já conquistou seis vezes. Além disso, ele espera levar o City a mais uma conquista da Liga dos Campeões, depois de ter levado o clube ao seu primeiro título europeu histórico na temporada 2022-23.

