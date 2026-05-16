Pep Guardiola evita responder a perguntas sobre seu futuro no Manchester City após a vitória na final da FA Cup, em meio a rumores de que ele poderia deixar o gigante da Premier League

Guardiola manteve-se evasivo quando questionado sobre seu futuro no clube após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Chelsea na final da FA Cup. A vitória garantiu o 20º título importante de Guardiola desde que chegou à Inglaterra, mas esse marco foi ofuscado pelos crescentes rumores de que o lendário técnico poderia estar chegando ao fim de sua passagem por Manchester.

Apesar da atmosfera de alta tensão de uma final de copa, Guardiola mostrou-se bem-humorado, mas evasivo, durante as entrevistas coletivas pós-jogo. Quando pressionado a esclarecer se permaneceria no comando após a atual temporada, o ex-técnico do Barcelona preferiu evitar a pergunta em vez de oferecer qualquer garantia definitiva aos torcedores do City.