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Pep Guardiola evita responder a perguntas sobre seu futuro no Manchester City após a vitória na final da FA Cup, em meio a rumores de que ele poderia deixar o gigante da Premier League
Guardiola evita falar sobre sua saída em Wembley
Guardiola manteve-se evasivo quando questionado sobre seu futuro no clube após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Chelsea na final da FA Cup. A vitória garantiu o 20º título importante de Guardiola desde que chegou à Inglaterra, mas esse marco foi ofuscado pelos crescentes rumores de que o lendário técnico poderia estar chegando ao fim de sua passagem por Manchester.
Apesar da atmosfera de alta tensão de uma final de copa, Guardiola mostrou-se bem-humorado, mas evasivo, durante as entrevistas coletivas pós-jogo. Quando pressionado a esclarecer se permaneceria no comando após a atual temporada, o ex-técnico do Barcelona preferiu evitar a pergunta em vez de oferecer qualquer garantia definitiva aos torcedores do City.
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Uma piada e uma saída rápida
O momento ocorreu durante uma entrevista ao vivo para a TNT Sports, na qual a apresentadora Laura Woods questionou se esta temporada marcaria seu último mandato no comando do gigante da Premier League. Guardiola, que já está há uma década no Etihad Stadium, riu da sugestão sem dar uma resposta direta às câmeras.
“Que rumores?”, respondeu ele com um sorriso. “Tenham uma ótima noite.” A breve troca de palavras deixou torcedores e comentaristas se perguntando se o técnico de 55 anos está se preparando para deixar o cargo no final da temporada.
Dupla alegria para o City
Em campo, o City conquistou a FA Cup graças a um gol de Antoine Semenyo aos 72 minutos. O atacante finalizou com precisão após um passe de Erling Haaland, abrindo o placar em uma partida tensa contra o Chelsea. A vitória marca o segundo troféu do City nesta temporada, após a conquista da Carabao Cup contra o Arsenal no início deste ano.
A vitória mantém vivos os sonhos do City de conquistar a tríplice coroa nacional, embora o time continue dependendo de um tropeço do Arsenal nas etapas finais da temporada da Premier League. Com dois troféus já garantidos, o foco agora se volta inteiramente para a conclusão de uma campanha exaustiva no campeonato e a possibilidade de conquistar ainda mais títulos.
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A disputa pelo título da Premier League
Atualmente, o City está dois pontos atrás do Arsenal de Mikel Arteta, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato. Os jogadores de Guardiola precisam viajar para Bournemouth na terça-feira, antes de receberem o Aston Villa na última rodada da temporada. Eles sabem que mesmo seis pontos podem não ser suficientes se os Gunners mantiverem sua invencibilidade nas últimas partidas contra Burnley e Crystal Palace.
Enquanto a disputa pelo título vai até o último minuto, a incerteza sobre o futuro de Guardiola continua pairando sobre o clube. Após 10 anos de sucesso sem precedentes, a perspectiva de um City sem Pep está se tornando um assunto cada vez mais comentado.