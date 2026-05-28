Pep Guardiola está “interessado” em se tornar técnico da Inglaterra algum dia, e o ícone do Manchester City, que está de saída, continua sendo um alvo “dos sonhos” para a FA

Apesar de Thomas Tuchel ter recentemente garantido seu futuro com os Três Leões ao renovar seu contrato até a Euro 2028, Guardiola continua sendo o nome no topo da lista de desejos da FA. Fontes próximas à talkSPORT indicam que o técnico do City, que está de saída, está interessado na possibilidade de comandar uma seleção nacional e estaria “disposto” a assumir o cargo de técnico da Inglaterra em algum momento.

O especialista em transferências Ben Jacobs comentou a situação na talkSPORT: “O cargo na Inglaterra, ele sempre foi o candidato dos sonhos. Sabemos que Thomas Tuchel renovou, mas a longo prazo... Minha impressão é que Pep um dia vai entrar para o mundo do futebol internacional. Ele não tem nada mais alinhado. É improvável que ele aceite outro cargo na Premier League, mas fiquem de olho no Pep fazendo exatamente o que Jurgen Klopp fez, assumindo funções estratégicas. Ele vai ser embaixador do City Football Group e, então, em um futuro de médio a longo prazo, será que uma vaga na seleção vai chamar sua atenção?”