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Pep Guardiola está “interessado” em se tornar técnico da Inglaterra algum dia, e o ícone do Manchester City, que está de saída, continua sendo um alvo “dos sonhos” para a FA
Chega ao fim uma gestão lendária
Guardiola finalmente encerrou sua passagem histórica pelo Manchester City, deixando um legado que inclui 20 troféus importantes e seis títulos da Premier League. Após sua emocionante despedida no domingo, espera-se que o gênio tático tire um período de afastamento dos bancos de reservas, assim como fez após deixar o Barcelona.
Enquanto Enzo Maresca se prepara para preencher o enorme vazio deixado pelo espanhol, a atenção rapidamente se voltou para o que o futuro reserva para Guardiola. Embora um retorno ao futebol de clubes sempre seja uma opção para um homem de seu calibre, parece que a gestão de seleções está se tornando cada vez mais seu próximo destino preferido.
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O candidato “ideal” da Inglaterra
Apesar de Thomas Tuchel ter recentemente garantido seu futuro com os Três Leões ao renovar seu contrato até a Euro 2028, Guardiola continua sendo o nome no topo da lista de desejos da FA. Fontes próximas à talkSPORT indicam que o técnico do City, que está de saída, está interessado na possibilidade de comandar uma seleção nacional e estaria “disposto” a assumir o cargo de técnico da Inglaterra em algum momento.
O especialista em transferências Ben Jacobs comentou a situação na talkSPORT: “O cargo na Inglaterra, ele sempre foi o candidato dos sonhos. Sabemos que Thomas Tuchel renovou, mas a longo prazo... Minha impressão é que Pep um dia vai entrar para o mundo do futebol internacional. Ele não tem nada mais alinhado. É improvável que ele aceite outro cargo na Premier League, mas fiquem de olho no Pep fazendo exatamente o que Jurgen Klopp fez, assumindo funções estratégicas. Ele vai ser embaixador do City Football Group e, então, em um futuro de médio a longo prazo, será que uma vaga na seleção vai chamar sua atenção?”
Interesse da Arábia Saudita
A Inglaterra não é a única nação que espera atrair Guardiola para a arena internacional. A Arábia Saudita surgiu como uma forte candidata a contratá-lo, com o país do Golfo de olho na organização da Copa do Mundo de 2034. Embora Georgios Donis esteja atualmente no comando, a ambição da Federação Saudita pode levá-la a fazer uma grande investida pelo técnico de 55 anos.
Jacobs explicou o interesse regional, afirmando: “A Arábia Saudita é a opção viável. Embora, naturalmente, os Emirados Árabes Unidos, devido às ligações com o Manchester City, também possam ser outra possibilidade. Acho que a Arábia Saudita fará uma investida em Pep Guardiola com uma visão mais voltada para o futuro a longo prazo. Eles não entrarão em pânico se não o conseguirem agora. Estarão pensando mais: será ele o técnico certo para a Copa do Mundo de 2034?”
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As perspectivas a longo prazo
Por enquanto, a Inglaterra continua estável sob o comando de Tuchel, que sucedeu Gareth Southgate no início de 2025. No entanto, a FA está ciente de que a oportunidade de contratar Guardiola pode surgir apenas uma vez. A porta permanece aberta para uma futura abordagem, caso as circunstâncias se alinhem após os próximos grandes torneios.
Como Jacobs concluiu durante sua participação no talkSPORT: “A Federação Saudita de Futebol adoraria trazer Pep Guardiola como técnico um dia, mas ele ainda continua sendo uma espécie de alvo dos sonhos para a Inglaterra. É claro que Thomas Tuchel é a escolha deles. Ele assinou um novo contrato e é o técnico em exercício no momento para a Eurocopa em casa. Se as coisas não derem certo e a situação terminar de forma mais abrupta — e não há sinais disso neste momento —, não se surpreendam se a Inglaterra também vier atrás de Pep Guardiola.”