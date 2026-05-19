Pep Guardiola está “furioso” com o vazamento sobre sua saída do Manchester City e convoca os jogadores para uma teleconferência em grupo à noite

A revelação repentina deixou o elenco principal em estado de choque total, já que lhes haviam dito, dias antes, que o técnico ficaria. Descrevendo as repercussões internas no clube, uma fonte disse ao SunSport: “Pep está furioso com o momento escolhido, logo antes de um jogo. Ele convocou os jogadores para uma teleconferência em grupo tarde da noite e confirmou que estava saindo. Ele pediu desculpas pela forma como a notícia veio a público. Isso o pegou de surpresa. Os jogadores foram informados ainda no sábado que ele não iria embora, então todos estão em estado de choque.”