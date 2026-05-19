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Pep Guardiola está “furioso” com o vazamento sobre sua saída do Manchester City e convoca os jogadores para uma teleconferência em grupo à noite
Planos de saída revelados prematuramente
Guardiola comunicou aos seus jogadores, que ficaram surpresos, que deixará o clube após a última partida da Premier League, no domingo, contra o Aston Villa. De acordo com uma reportagem do The Sun, o técnico de 55 anos está furioso com o fato de essa importante notícia administrativa ter vazado logo antes de um jogo decisivo fora de casa contra o Bournemouth. O lendário técnico havia passado os últimos dias mantendo total silêncio sobre seu futuro, insistindo repetidamente que pretendia cumprir os 12 meses restantes de seu contrato em vigor com o Etihad.
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São revelados detalhes sobre uma ligação feita tarde da noite
A revelação repentina deixou o elenco principal em estado de choque total, já que lhes haviam dito, dias antes, que o técnico ficaria. Descrevendo as repercussões internas no clube, uma fonte disse ao SunSport: “Pep está furioso com o momento escolhido, logo antes de um jogo. Ele convocou os jogadores para uma teleconferência em grupo tarde da noite e confirmou que estava saindo. Ele pediu desculpas pela forma como a notícia veio a público. Isso o pegou de surpresa. Os jogadores foram informados ainda no sábado que ele não iria embora, então todos estão em estado de choque.”
Maresca é cotado enquanto uma era chega ao fim
A saída iminente de Guardiola vem após uma década incrível de domínio desde que chegou do Bayern de Munique em 2016, um período em que conquistou 17 títulos importantes. Isso inclui seis títulos da Premier League, o primeiro troféu da Liga dos Campeões em 2023 e a conquista da dobradinha nacional nesta temporada, após derrotar o Chelsea por 1 a 0 na final da FA Cup. Já se fala em uma transição, com reportagens do The Athletic sugerindo que seu ex-assistente, Enzo Maresca, poderia substituí-lo após sua saída de Stamford Bridge em janeiro.
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Uma emocionante final da Etihad nos espera
As esperanças do City de levar a disputa pelo título até a última rodada dependem inteiramente de uma vitória contra o Bournemouth. Caso consigam, o decisivo confronto de domingo contra o Aston Villa será então o 593º e, ao que tudo indica, o último jogo de Guardiola no comando. A partida que se aproxima também marca o fim definitivo de uma era para os veteranos Bernardo Silva e John Stones, cuja saída do clube neste verão já está confirmada.