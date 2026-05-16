Pep Guardiola entra para a história do futebol inglês ao conquistar a dobradinha com o Manchester City, após a vitória na final da FA Cup contra o Chelsea
Guardiola ocupa um lugar à parte nos livros de história
Guardiola consolidou seu status como talvez o maior técnico que já passou pelo futebol inglês após a mais recente conquista do City. Ao somar a FA Cup à Carabao Cup já conquistada nesta temporada, o técnico catalão tornou-se o primeiro treinador na história do futebol inglês a conquistar a dobradinha de copas nacionais por duas vezes.
A conquista o coloca em uma categoria à parte, já que ele havia alcançado essa façanha anteriormente durante a histórica temporada 2018-19. Embora outras figuras lendárias, como Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger, tenham desfrutado de décadas de sucesso, nenhum deles conseguiu conquistar ambas as competições nacionais de mata-mata em duas temporadas distintas, o que destaca o nível de consistência sem precedentes que Guardiola tem mantido desde que chegou a Manchester.
A grande final de Wembley foi decidida por uma diferença mínima
A partida sob o arco de Wembley estava longe de ser um resultado certo, já que o Chelsea impôs um duro desafio aos gigantes da Premier League. Em um confronto tenso, marcado pela disciplina tática e pelo esforço físico, foi preciso um único momento de qualidade para decidir o resultado e evitar que a final fosse para a prorrogação.
A vitória apertada por 1 a 0 sobre o Chelsea em Wembley no sábado, garantida por um gol de Antoine Semenyo, foi suficiente para selar o resultado. O resultado garantiu que o City levantasse seu oitavo troféu da FA Cup, somando-se à Copa da Liga conquistada no início da temporada para completar a varredura total das principais competições de copa do país.
O City junta-se ao seleto grupo de vencedores da dobradinha
Embora Guardiola seja o único técnico a conquistar duas vezes a dobradinha de copas nacionais, o City também passou a integrar um seleto grupo de clubes que alcançaram essa façanha. Apenas quatro equipes já conquistaram tanto a Copa da Liga quanto a FA Cup na mesma temporada, e o City agora se junta ao Liverpool como os únicos clubes a terem conseguido isso duas vezes.
Os livros de história mostram que o Arsenal alcançou esse marco pela primeira vez em 1992-93, seguido pelo Chelsea em 2006-07, enquanto o Liverpool conquistou a dobradinha em 2000-01 e novamente em 2021-22. O mais recente triunfo do City reforça ainda mais seu domínio na era moderna, especialmente considerando que o time também é o primeiro da história a chegar a oito semifinais consecutivas da FA Cup.
Os números impressionantes por trás do reinado de Pep
As estatísticas da gestão de Guardiola continuam a ser impressionantes, com o técnico elevando seu total de títulos para 20 desde que chegou ao City em 2016. Entre essas conquistas estão cinco Copas Carabao e três Copas da Inglaterra, o que ressalta a consistência implacável do clube nas competições nacionais, independentemente de sua busca simultânea pelo sucesso na Premier League e na Europa.
O domínio de Guardiola no futebol de eliminatórias é inigualável na era moderna. Durante sua passagem pela Inglaterra, nenhum time venceu mais partidas da FA Cup (46) do que o City, ilustrando uma eficiência implacável que deixou os rivais para trás. Juntamente com seis títulos da Premier League, os números reforçam ainda mais o legado extraordinário que o catalão construiu no Etihad.