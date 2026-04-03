GOAL
Traduzido por
Pep Guardiola elogia Mohamed Salah, a quem considera uma “verdadeira lenda”, antes do confronto decisivo do astro do Liverpool contra o Man City
Guardiola elogia um dos grandes nomes
À medida que a cortina começa a cair sobre uma das carreiras individuais mais icônicas da Premier League, Guardiola fez uma pausa para prestar sua homenagem. Em declarações à imprensa antes da partida das quartas de final da FA Cup, no sábado, no Etihad Stadium, o técnico do Manchester City não poupou elogios ao atacante que tantas vezes foi um verdadeiro pesadelo para sua equipe.
“Um dos grandes. Que jogador! Acho que ele é um ser humano incrível”, disse Guardiola aos repórteres. “Gols e assistências, uma lenda absoluta para o Liverpool e para toda a Premier League pelo que ele fez. Acho que é um bom momento para nos despedirmos dele neste país amanhã; ele merece o incrível reconhecimento que deu ao futebol mundial, especialmente neste país.”
- Getty Images Sport
O último confronto de Salah contra o City
O próximo confronto da copa no Etihad marca a última vez que Salah enfrentará o Manchester City vestindo a camisa do Liverpool. Desde que chegou da Roma em 2017, o jogador de 33 anos se consolidou como uma presença decisiva neste clássico, marcando um total de 255 gols pelo clube em todas as competições.
Apesar das dificuldades do Liverpool nesta temporada, que o mantêm na quinta posição da tabela da Premier League, Salah continua sendo uma das principais ameaças para a equipe de Arne Slot. Guardiola está bem ciente do histórico do egípcio, já que o atacante marcou 13 gols em 25 partidas contra o Citizens ao longo dos anos, embora não tenha conseguido balançar as redes nos dois confrontos anteriores desta temporada.
O zagueiro central é a estrela na busca pelo título
Enquanto Guardiola está concentrado em pará-lo, o técnico do Liverpool, Arne Slot, espera que Salah possa dar um toque final de magia ao seu legado em Anfield. Slot confirmou que o atacante está em forma e disponível para a viagem a Manchester, insistindo que o egípcio continua totalmente comprometido com a causa, apesar de sua saída iminente.
“O que aconteceu desde que ele anunciou é o que ele merece totalmente”, disse Slot. “Uma carreira incrível neste clube, a cada três dias, conquistando troféus. Vi uma foto linda dele em frente a todos os troféus que ganhou, então espero que ele consiga somar mais dois antes do fim da temporada. Se tivermos um Mo na forma em que ele tem estado há tantos anos, isso será uma grande ajuda para nós.”
- AFP
Guardiola está atento à ameaça do Liverpool
Além do brilhantismo individual de Salah, Guardiola também comentou sobre a situação do elenco do Liverpool. Apesar de uma sequência de três jogos sem vitória no campeonato ter colocado em risco as esperanças de ficar entre os quatro primeiros, o técnico do City acredita que os Reds têm bases sólidas para se manterem competitivos a longo prazo, independentemente da saída de Salah.
“A equipe fez um investimento incrível na última temporada para se manter lá por muitos anos, eles estão na Liga dos Campeões”, acrescentou Guardiola, referindo-se ao próximo confronto das quartas de final do Liverpool contra o Paris Saint-Germain. “É um dos principais candidatos, com jogadores de primeira linha.”