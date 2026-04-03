Pep Guardiola elogia Mohamed Salah, a quem considera uma “verdadeira lenda”, antes do confronto decisivo do astro do Liverpool contra o Man City

À medida que a cortina começa a cair sobre uma das carreiras individuais mais icônicas da Premier League, Guardiola fez uma pausa para prestar sua homenagem. Em declarações à imprensa antes da partida das quartas de final da FA Cup, no sábado, no Etihad Stadium, o técnico do Manchester City não poupou elogios ao atacante que tantas vezes foi um verdadeiro pesadelo para sua equipe.

“Um dos grandes. Que jogador! Acho que ele é um ser humano incrível”, disse Guardiola aos repórteres. “Gols e assistências, uma lenda absoluta para o Liverpool e para toda a Premier League pelo que ele fez. Acho que é um bom momento para nos despedirmos dele neste país amanhã; ele merece o incrível reconhecimento que deu ao futebol mundial, especialmente neste país.”