Pep Guardiola é uma ameaça para Thomas Tuchel? O lendário jogador inglês Michael Owen apresenta duas razões pelas quais o ex-técnico do Manchester City não estaria de olho no cargo de técnico da seleção inglesa

Apesar de ainda ter um ano de contrato restante no Etihad Stadium, Guardiola decidiu deixar o banco de reservas após dez temporadas repletas de títulos na equipe azul de Manchester. Ele, que é um dos treinadores mais apaixonados do mundo do futebol, está ansioso por um período de descanso e relaxamento.

Em contraste, outro homem que conhece bem as pressões de trabalhar na Premier League e na Bundesliga — o ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique, Tuchel — está se preparando para o verão mais agitado de sua carreira.

Tendo recebido a missão de pôr fim a 60 anos de sofrimento da seleção masculina da Inglaterra, o técnico de 52 anos se prepara para assumir o comando sob os holofotes mais intensos da América do Norte. Ele fará isso já tendo recebido uma extensão de contrato até a Euro 2028.

Isso é uma demonstração de confiança da Federação Inglesa de Futebol, mas os resultados determinarão, em última instância, se tais termos serão honrados ou não. Se a Inglaterra ficar muito aquém em sua mais recente busca por títulos importantes que há muito escapam, então inevitavelmente surgirão questionamentos sobre o homem no comando.