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Pep Guardiola é uma ameaça para Thomas Tuchel? O lendário jogador inglês Michael Owen apresenta duas razões pelas quais o ex-técnico do Manchester City não estaria de olho no cargo de técnico da seleção inglesa
Guardiola fica sem emprego enquanto Tuchel comanda a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026
Apesar de ainda ter um ano de contrato restante no Etihad Stadium, Guardiola decidiu deixar o banco de reservas após dez temporadas repletas de títulos na equipe azul de Manchester. Ele, que é um dos treinadores mais apaixonados do mundo do futebol, está ansioso por um período de descanso e relaxamento.
Em contraste, outro homem que conhece bem as pressões de trabalhar na Premier League e na Bundesliga — o ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique, Tuchel — está se preparando para o verão mais agitado de sua carreira.
Tendo recebido a missão de pôr fim a 60 anos de sofrimento da seleção masculina da Inglaterra, o técnico de 52 anos se prepara para assumir o comando sob os holofotes mais intensos da América do Norte. Ele fará isso já tendo recebido uma extensão de contrato até a Euro 2028.
Isso é uma demonstração de confiança da Federação Inglesa de Futebol, mas os resultados determinarão, em última instância, se tais termos serão honrados ou não. Se a Inglaterra ficar muito aquém em sua mais recente busca por títulos importantes que há muito escapam, então inevitavelmente surgirão questionamentos sobre o homem no comando.
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Será que Guardiola poderia ser uma ameaça para Tuchel caso a seleção inglesa fracasse?
O nome de Guardiola certamente entraria nesse debate, já que seu amor pelo futebol inglês não é segredo para ninguém, mas será que a lenda do Barcelona e do City deve ser considerada uma ameaça clara e iminente para Tuchel?
Quando essa pergunta foi feita a Owen, o ex-atacante da Inglaterra — falando em relação às cotações de apostas para a Copa do Mundo de 2026 — disse ao GOAL: “Pessoalmente, acho que isso é um pouco improvável. Primeiro, não estamos procurando um técnico no momento. Acabamos de renovar o contrato do nosso técnico. Não consigo imaginar isso. E, segundo, não sei por quê, mas simplesmente não consigo ver por que Pep aceitaria.
“Ele está no futebol há anos e anos e anos. Sem descanso. Eu diria que ele vai tirar umas férias bem longas antes de começar a pensar em qualquer outra coisa.
“Se a Inglaterra for eliminada e estivermos em um caos total, e a decisão for nos separarmos — o que seria uma grande surpresa, já que acabamos de renovar o contrato do técnico —, seria um pouco constrangedor para a FA se fizessem isso. Mas vamos supor que isso aconteça; então, obviamente, tudo estará em aberto. Seria necessária uma verdadeira cadeia de eventos para que isso ocorresse.”
Será que o ex-técnico do Manchester City, Guardiola, estaria disposto a esperar pela vaga na seleção inglesa?
Guardiola declarou sua intenção de fazer uma pausa, em vez de voltar às pressas para a linha lateral. Enquanto se prepara para voltar a ser um torcedor, acompanhando os jogos à distância, será que ele poderia esperar até que a vaga na seleção da Inglaterra venha a ficar disponível?
Owen acrescentou sobre a possibilidade desse cenário se concretizar: “Acho que seria uma longa espera se ele fosse fazer isso, e eu imaginaria que ele preferiria assumir o cargo na Espanha. Não sei, mas provavelmente há algumas seleções que poderiam interessá-lo.
“Ele acabou de sair do Manchester City. Não acho que ele esteja deixando o Manchester City para assumir outro cargo imediatamente. Não há chance alguma de ele se tornar o técnico da Inglaterra nos próximos dois meses, digamos assim.”
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Tuchel sob pressão para acabar com 60 anos de sofrimento da Inglaterra
Esse cargo será ocupado por Tuchel, com a Copa do Mundo de 2026 se estendendo até 19 de julho. A Inglaterra espera disputar a final desse torneio no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York — quando o título mundial estará mais uma vez em jogo.
Espera-se que os Três Leões estejam lá ou por perto quando os prêmios finais forem entregues, e talvez precisem estar, se o técnico quiser evitar a demissão. Não há indícios de que uma mudança seja considerada, independentemente dos resultados, e resta saber quando e onde Guardiola voltará aos círculos do treinamento, enquanto continua a desfrutar do brilho dos 20 troféus e do sucesso da Tríplice Coroa conquistada no City.