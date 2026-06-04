"Pep Guardiola é o menino que gritou 'lobo'!" - O técnico do Manchester City tentou se demitir "100 vezes", segundo o presidente, que afirma que o lendário mandato deveria durar apenas quatro anos

Apesar dos falsos alarmes anteriores, o presidente do City sabia que desta vez era diferente quando Guardiola manifestou o desejo de sair faltando um ano para o término do contrato. O técnico de 55 anos já havia assinado várias prorrogações em 2018, 2020, 2022 e 2024, mas a paixão que o mantinha motivado precisava, por fim, de um descanso.

Explicando a decisão final, o presidente acrescentou: “Mas, neste caso específico, acho que ele sabia — e eu sabia que ele sabia — e é por isso que foi a coisa certa para ele e a coisa natural a se fazer. Ele nunca pensou que ficaria mais de quatro anos, depois mais de cinco anos. Então, na cabeça dele, mesmo no quarto e no quinto ano, era sempre: ‘OK, quanto tempo mais? Quanto tempo mais?' E isso sempre teve que ser feito da maneira correta. Sempre haveria um momento em que isso se tornaria realidade.”