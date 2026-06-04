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"Pep Guardiola é o menino que gritou 'lobo'!" - O técnico do Manchester City tentou se demitir "100 vezes", segundo o presidente, que afirma que o lendário mandato deveria durar apenas quatro anos
O menino que gritou “lobo”
Al Mubarak falou abertamente sobre o desafio psicológico único que é lidar com o maior técnico do mundo. O presidente admitiu que a personalidade intensa de Guardiola muitas vezes levava a momentos emocionais em que o técnico sentia que não poderia mais continuar no Etihad Stadium, antes de finalmente decidir deixar o cargo no final da temporada.
“Inevitavelmente, tivemos muitos altos e alguns baixos, e nos momentos difíceis, ele deve ter pedido demissão umas 100 vezes ao longo desses 10 anos”, revelou Al Mubarak. “Existe aquela história que todos conhecem, ‘O Menino que Gritava Lobo’. No caso do Pep, quando ele diz ‘vou sair’, isso não significa que ele vai sair de verdade. Não se deve levar isso tão a sério — é preciso saber lidar com ele.”
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Uma amizade que vai além do banco de reservas
A relação entre o presidente e o técnico foi a pedra angular do sucesso do City, que conquistou 17 troféus importantes, incluindo seis títulos da Premier League e a tão sonhada Liga dos Campeões. Al Mubarak explicou como o vínculo entre eles se transformou em uma profunda amizade, que lhe permitiu convencer Guardiola a não desistir nos momentos mais difíceis.
“Ele é mais do que apenas o técnico do clube”, disse Al Mubarak. “Para mim, ele é um amigo. Ao longo desses anos, nos tornamos amigos íntimos e não sei se ele vai admitir, mas me considero seu psiquiatra. Ao longo desses anos, sempre lutei por isso e sempre o trouxe de volta, porque sabia que essa era sempre a resposta.”
Saber quando era verdade
Apesar dos falsos alarmes anteriores, o presidente do City sabia que desta vez era diferente quando Guardiola manifestou o desejo de sair faltando um ano para o término do contrato. O técnico de 55 anos já havia assinado várias prorrogações em 2018, 2020, 2022 e 2024, mas a paixão que o mantinha motivado precisava, por fim, de um descanso.
Explicando a decisão final, o presidente acrescentou: “Mas, neste caso específico, acho que ele sabia — e eu sabia que ele sabia — e é por isso que foi a coisa certa para ele e a coisa natural a se fazer. Ele nunca pensou que ficaria mais de quatro anos, depois mais de cinco anos. Então, na cabeça dele, mesmo no quarto e no quinto ano, era sempre: ‘OK, quanto tempo mais? Quanto tempo mais?' E isso sempre teve que ser feito da maneira correta. Sempre haveria um momento em que isso se tornaria realidade.”
- AFP
A busca por um sucessor
O City agora encara um futuro sem seu maior líder de todos os tempos, com o ex-assistente Enzo Maresca atualmente sendo o principal candidato a assumir o cargo. Embora a transição represente uma mudança radical para o gigante inglês, Al Mubarak pediu aos torcedores do City que mantenham a calma enquanto a diretoria finaliza sua decisão.
Sobre a nomeação de um novo técnico, o presidente declarou: “Tenham paciência conosco. Em breve faremos o anúncio e vocês ficarão tranquilos por sabermos que selecionamos e contratamos o melhor técnico possível.”