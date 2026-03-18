Pep Guardiola decidirá o futuro no Manchester City! Ex-técnico do Barça define data para decidir sobre o futuro no Etihad

A campanha europeia do City foi sistematicamente desmantelada pelo Real Madrid na noite de terça-feira, deixando Guardiola diante de intensas questionamentos sobre sua permanência na equipe azul de Manchester. O técnico de 55 anos demonstrou frustração enquanto dois gols de Vinícius Júnior ajudavam o Los Blancos a selar uma vitória por 5 a 1 no placar agregado das oitavas de final.

Refletindo sobre a pressão e os rumores constantes sobre sua saída, Guardiola deu uma resposta direta à imprensa. “Todo mundo quer me demitir”, disse Guardiola. “Um dia eu vou aparecer aqui e dizer ‘adeus, pessoal’.” Após uma década no comando, o técnico de 55 anos permanece sob contrato até 2027, mas a maneira como o time foi eliminado da Europa só aumentou as especulações de que ele poderia se afastar antes do previsto.