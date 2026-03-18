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Pep Guardiola decidirá o futuro no Manchester City! Ex-técnico do Barça define data para decidir sobre o futuro no Etihad
A eliminação da Liga dos Campeões gera especulações sobre o futuro
A campanha europeia do City foi sistematicamente desmantelada pelo Real Madrid na noite de terça-feira, deixando Guardiola diante de intensas questionamentos sobre sua permanência na equipe azul de Manchester. O técnico de 55 anos demonstrou frustração enquanto dois gols de Vinícius Júnior ajudavam o Los Blancos a selar uma vitória por 5 a 1 no placar agregado das oitavas de final.
Refletindo sobre a pressão e os rumores constantes sobre sua saída, Guardiola deu uma resposta direta à imprensa. “Todo mundo quer me demitir”, disse Guardiola. “Um dia eu vou aparecer aqui e dizer ‘adeus, pessoal’.” Após uma década no comando, o técnico de 55 anos permanece sob contrato até 2027, mas a maneira como o time foi eliminado da Europa só aumentou as especulações de que ele poderia se afastar antes do previsto.
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Quando é que Guardiola vai decidir o seu futuro? – revelação
Apesar de todo o alvoroço, surgiu um cronograma claro sobre quando o ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique se sentará para avaliar suas opções. Uma reportagem do Daily Mailsugere que Guardiola fará uma pausa e tomará uma decisão sobre seu futuro após a final da Carabao Cup deste domingo contra o Arsenal. A próxima janela de jogos internacionais oferece o raro respiro necessário para tomar uma decisão tão significativa sobre sua carreira.
O momento é crítico, já que o City busca salvar uma temporada que ameaça ser decepcionante para seus próprios padrões altíssimos. Enquanto o título da Premier League parece cada vez mais provável que vá para o norte de Londres, uma vitória em Wembley proporcionaria um troféu muito necessário e um momento de clareza para o técnico antes de ele entrar no último ano no Etihad.
Batendo recordes em meio às ruínas
Embora o resultado contra o Real Madrid tenha sido para esquecer, o confronto permitiu que Guardiola gravasse seu nome ainda mais profundamente nos livros de história do futebol europeu. Ao comandar a partida de volta, Guardiola ultrapassou oficialmente Sir Alex Ferguson e conquistou o segundo lugar entre os treinadores com mais jogos disputados na história da Liga dos Campeões, com 191 partidas. Ele ainda está atrás do recorde de Carlo Ancelotti, que disputou 218 jogos na competição.
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O foco passa a ser os títulos nacionais
Com a glória europeia fora de alcance, o foco volta-se imediatamente para a busca pelo título nacional. Além da final da Carabao Cup, o City enfrenta uma partida decisiva pelas quartas de final da FA Cup contra o Liverpool em abril. No entanto, a equipe terá que enfrentar esse confronto sem seu técnico à beira do campo, já que Guardiola cumprirá o segundo de dois jogos de suspensão. As próximas semanas definirão não apenas a temporada do City, mas também se o maior técnico da história do clube sente que ainda tem fôlego suficiente para uma última investida em 2027.
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