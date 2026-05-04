Pep Guardiola dá uma forte indicação de que permanecerá como técnico do Manchester City na temporada 2026-27

Guardiola falou sobre seu entusiasmo contínuo pelo trabalho e pelo ambiente criado no Etihad Stadium. O técnico do City também elogiou a estabilidade dentro do clube.

“Eu não estaria aqui há 10 anos, mesmo com bons títulos, se não tivesse um ambiente incrível”, admitiu Guardiola, segundo o The Guardian. “Agora me sinto mais, não sei, feliz, não feliz, mas não sei, ainda tenho uma energia incrível, ainda estou tão bem, vindo aqui trabalhar no meu dia de folga.”

Ele acrescentou: “Adoro quando o Gundo [Ilkay Gundogan] voltou do Barcelona e disse: ‘O Man City é o topo, o topo’. Sabe, quando isso acontece, estamos no caminho certo. É por isso que estamos consistentemente na Liga dos Campeões há 12, 13, 14 anos. É por isso que estamos sempre lutando pelos títulos, porque há consistência nas táticas, nos sistemas, nos jogadores, nos treinadores. É como uma bolha que faz as pessoas se sentirem bem.”