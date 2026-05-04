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Pep Guardiola dá uma forte indicação de que permanecerá como técnico do Manchester City na temporada 2026-27
Maresca assina com o City
O técnico do City está prestes a completar uma década no comando do Etihad, um período que trouxe um sucesso sem precedentes. Suas declarações reacenderam a esperança entre os torcedores de que o ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique permanecerá em Manchester para a temporada 2026-27. Apesar das notícias que associam o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, ao cargo de treinador principal do City, Guardiola insistiu que ainda tem a vontade de trazer sucesso ao clube.
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Guardiola explica por que ainda se sente motivado
Guardiola falou sobre seu entusiasmo contínuo pelo trabalho e pelo ambiente criado no Etihad Stadium. O técnico do City também elogiou a estabilidade dentro do clube.
“Eu não estaria aqui há 10 anos, mesmo com bons títulos, se não tivesse um ambiente incrível”, admitiu Guardiola, segundo o The Guardian. “Agora me sinto mais, não sei, feliz, não feliz, mas não sei, ainda tenho uma energia incrível, ainda estou tão bem, vindo aqui trabalhar no meu dia de folga.”
Ele acrescentou: “Adoro quando o Gundo [Ilkay Gundogan] voltou do Barcelona e disse: ‘O Man City é o topo, o topo’. Sabe, quando isso acontece, estamos no caminho certo. É por isso que estamos consistentemente na Liga dos Campeões há 12, 13, 14 anos. É por isso que estamos sempre lutando pelos títulos, porque há consistência nas táticas, nos sistemas, nos jogadores, nos treinadores. É como uma bolha que faz as pessoas se sentirem bem.”
O City mantém a estabilidade em meio à disputa pelo título
O City continua firme na briga por mais um título da Premier League, perseguindo o líder Arsenal. O time já conquistou a Carabao Cup nesta temporada e também se prepara para a final da FA Cup contra o Chelsea.
“Nas horas que antecedem o jogo, sinto [a pressão], mas no intervalo entre as partidas fico mais calmo. Na temporada passada, passei 24 horas pensando ‘o que acontecerá no clube se não nos classificarmos para a Liga dos Campeões?’. Senti isso intensamente”, disse ele. “Nesta temporada, conquistamos a Carabao Cup, [chegamos à] final da FA Cup novamente e ainda estamos na briga contra o Arsenal, então o que posso dizer? É realmente ótimo. Eu adoraria ter passado na Liga dos Campeões, mas o nível é mais alto e será um bom aprendizado para mim para a próxima temporada.”
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Partidas decisivas aguardam na disputa pelo título
O Cityzens volta agora sua atenção para um confronto decisivo da Premier League contra o Everton. A equipe de Guardiola precisa garantir a vitória para manter a pressão sobre o Arsenal na disputa pelo título. O City tem dois jogos a menos que os Gunners, que estão seis pontos à frente na liderança. Com vários troféus ainda ao seu alcance e o técnico parecendo revigorado, as próximas semanas podem ser decisivas tanto para a temporada do City quanto para o futuro de Guardiola no Etihad.