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Pep Guardiola dá sua opinião sobre como terminará o processo de 115 acusações contra o Manchester City no âmbito do FFP - com o técnico, seis vezes campeão da Premier League, se preparando para deixar o clube antes que quaisquer sanções sejam aplicadas
Guardiola mantém a confiança enquanto o City aguarda o veredicto
Enquanto Guardiola se prepara para encerrar uma década repleta de títulos no Etihad Stadium, a investigação da Premier League sobre supostas irregularidades financeiras continua sendo o principal assunto em pauta. O técnico tem atuado consistentemente como o mais ferrenho defensor do clube e, em seus últimos dias, reiterou que sua postura não mudou, apesar da gravidade das acusações. As acusações dizem respeito a supostas violações financeiras entre 2009 e 2018. O City foi formalmente acusado pela Premier League em fevereiro de 2023, e o caso se tornou uma das maiores disputas jurídicas da história do futebol inglês.
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Guardiola reitera seu apoio ao City
A decisão final da comissão independente estaria se aproximando, com o veredicto previsto para depois do término da atual campanha. No entanto, Guardiola voltou a enfatizar sua confiança na diretoria do clube ao falar sobre a investigação.
"Confio neles", admitiu, conforme citado pelo Manchester Evening News. "Conversei com eles e confio na maneira como agem e como agiram. O que aconteceu, aconteceu. Essa será a resolução. Ninguém da comissão técnica estava aqui, foi há muito, muito tempo e confio neles. Eu disse antes o que aconteceu e digo agora."
O técnico do City também comentou sobre a demora do processo quando questionado se reagiria publicamente ao veredicto final, dizendo: “Se você me encontrar.”
Risco de penalidades severas
As 115 acusações pairaram sobre os Cityzens durante um dos períodos de maior sucesso da história do clube. As possíveis punições, caso o City seja considerado culpado, poderiam incluir dedução de pontos, multas pesadas ou até mesmo a expulsão da primeira divisão. Qualquer decisão provavelmente desencadearia também um longo processo de recurso. Enquanto isso, Stefan Borson, ex-consultor financeiro do City, também já se pronunciou sobre o caso.
Em entrevista ao Football Insider, ele disse: “Ouvi algumas informações do meio jurídico que indicariam que o caso está chegando ao fim em termos da elaboração da decisão. As próprias partes esperam que ela seja divulgada logo após o fim da temporada, mas já se enganaram antes.”
“Minha análise, que sempre se baseou nas informações que circularam no mercado, obviamente também esteve errada, pois a decisão não foi divulgada. Mas, claramente, cada dia que passa torna mais provável que ela seja divulgada, simplesmente porque não pode demorar muito mais para redigir algo em uma arbitragem privada, apesar da complexidade.”
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Uma nova era se inicia em meio a uma batalha judicial em andamento
O City enfrenta agora um período de grande transição, tanto dentro quanto fora de campo. A saída de Guardiola encerrará uma das épocas mais bem-sucedidas da história da Premier League, enquanto o clube continua aguardando o desfecho do processo.
O veredicto esperado definirá a próxima fase do futuro do City. Mesmo após a saída de Guardiola do Etihad, as repercussões das 115 acusações provavelmente dominarão a agenda do clube nos próximos anos.