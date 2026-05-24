Pep Guardiola dá sua opinião sobre como terminará o processo de 115 acusações contra o Manchester City no âmbito do FFP - com o técnico, seis vezes campeão da Premier League, se preparando para deixar o clube antes que quaisquer sanções sejam aplicadas

A decisão final da comissão independente estaria se aproximando, com o veredicto previsto para depois do término da atual campanha. No entanto, Guardiola voltou a enfatizar sua confiança na diretoria do clube ao falar sobre a investigação.

"Confio neles", admitiu, conforme citado pelo Manchester Evening News. "Conversei com eles e confio na maneira como agem e como agiram. O que aconteceu, aconteceu. Essa será a resolução. Ninguém da comissão técnica estava aqui, foi há muito, muito tempo e confio neles. Eu disse antes o que aconteceu e digo agora."

O técnico do City também comentou sobre a demora do processo quando questionado se reagiria publicamente ao veredicto final, dizendo: “Se você me encontrar.”