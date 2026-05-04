Pep Guardiola dá notícias sobre o futuro de Jack Grealish, agora que o jogador emprestado pelo Manchester City se aproxima do fim de sua passagem pelo Everton

Em declarações antes do confronto do City com o Everton na noite de segunda-feira, Guardiola destacou que as perspectivas de longo prazo de Grealish dependerão em grande parte do próprio jogador.

“Não sei. Quero o melhor para o Jack”, disse Guardiola aos repórteres. “Sei que o impacto [no Everton] foi muito bom, jogando os minutos que ele teve na temporada do triplo. A temporada do triplo foi extraordinária e, depois disso, talvez eu não o tenha ajudado ou talvez não tenhamos conseguido atingir o nível que ele tinha. E ele precisa jogar, jogar, jogar, e no Everton ele teve isso. Infelizmente, houve a lesão, mas espero que ele se recupere e possa continuar jogando na próxima temporada. Depende dele. Depende absolutamente dele. A qualidade não há dúvida, tudo está lá.”