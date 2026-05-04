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Pep Guardiola dá notícias sobre o futuro de Jack Grealish, agora que o jogador emprestado pelo Manchester City se aproxima do fim de sua passagem pelo Everton
Guardiola fala sobre o futuro de Grealish após o empréstimo ao Everton
Guardiola deu uma atualização sobre a situação de Grealish no City, agora que o ponta se aproxima do fim de seu período de empréstimo ao Everton. O jogador de 30 anos foi para o Hill Dickinson Stadium em agosto passado em busca de mais tempo de jogo, depois que seu papel no Etihad diminuiu, apesar de ter sido um jogador fundamental na histórica campanha do City que resultou na conquista do triplo em 2023. Grealish mostrou um desempenho animador sob o comando de David Moyes, marcando dois gols e dando seis assistências em suas primeiras 20 partidas pela Premier League pelo Everton. No entanto, sua temporada foi interrompida por uma fratura por estresse no pé.
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Guardiola insiste que o futuro de Grealish está em suas próprias mãos
Em declarações antes do confronto do City com o Everton na noite de segunda-feira, Guardiola destacou que as perspectivas de longo prazo de Grealish dependerão em grande parte do próprio jogador.
“Não sei. Quero o melhor para o Jack”, disse Guardiola aos repórteres. “Sei que o impacto [no Everton] foi muito bom, jogando os minutos que ele teve na temporada do triplo. A temporada do triplo foi extraordinária e, depois disso, talvez eu não o tenha ajudado ou talvez não tenhamos conseguido atingir o nível que ele tinha. E ele precisa jogar, jogar, jogar, e no Everton ele teve isso. Infelizmente, houve a lesão, mas espero que ele se recupere e possa continuar jogando na próxima temporada. Depende dele. Depende absolutamente dele. A qualidade não há dúvida, tudo está lá.”
Oportunidade em potencial em meio às mudanças no elenco
Com jogadores como Bernardo Silva e John Stones prestes a deixar o clube neste verão, podem surgir vagas nas rotações do ataque e do meio-campo. Essas saídas podem criar uma oportunidade para Grealish se reafirmar nos planos de Guardiola. O ponta já demonstrou seu valor no sistema com sua criatividade e habilidade de condução de bola. No entanto, o desejo do jogador de ter regularidade no time titular pode ser decisivo, especialmente se ele enfrentar a perspectiva de um papel limitado no Etihad.
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E agora?
Por enquanto, o foco de Grealish é se recuperar e voltar à plena forma física antes da pré-temporada, quando provavelmente ficará mais claro o que acontecerá com seu papel no City. Enquanto isso, Guardiola comandará o City contra o Everton, numa tentativa de ameaçar a liderança do Arsenal na tabela da Premier League.