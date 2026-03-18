AFP
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Pep Guardiola dá notícias sobre a lesão de Erling Haaland após um susto na Liga dos Campeões, antes da final da Carabao Cup
Um impulso oportuno em meio à decepção europeia
Apesar da frustração pela eliminação das competições europeias, o gigante da Premier League recebeu um grande incentivo antes da final da Carabao Cup deste domingo contra o Arsenal. Surgiram preocupações quando Haaland foi substituído aos 60 minutos do confronto com o Real Madrid, especialmente porque ele parecia balançar a cabeça ao sentar-se no banco. No entanto, o técnico do City foi rápido em descartar qualquer sugestão de que seu craque tivesse sofrido uma contusão.
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Pep dá luz verde a Haaland para o confronto em Wembley
"Erling Haaland não está lesionado", disse Guardiola aos repórteres após a partida. "Ele estará à disposição para a final da Copa contra o Arsenal." A notícia será um grande alívio para a torcida do Etihad, já que o clube busca conquistar seu primeiro título nesta temporada que tem sido difícil. Ter o principal artilheiro do time pronto para a partida em Wembley é essencial, já que o time enfrentará o Arsenal, que atualmente lidera a disputa pelo título da Premier League.
Rooney questiona a substituição de Haaland
A decisão de tirar Haaland quando o City ainda estava tentando empatar o jogo causou espanto entre os comentaristas, incluindo o ex-atacante do Manchester United, Wayne Rooney. Embora o norueguês tenha passado por uma fase menos produtiva para seus padrões — marcando apenas quatro gols nas últimas 17 partidas —, ele parecia perigoso contra o Real Madrid, registrando cinco chutes a gol e balançando as redes aos 41 minutos. Rooney achou que o craque deveria ter permanecido em campo para liderar uma possível reação.
"Gostaria de tê-lo visto permanecer em campo por mais tempo e que o City tentasse marcar o segundo gol”, disse o ex-jogador, agora comentarista, durante a transmissão daAmazon Prime Sport. “Pep e Haaland sabiam que a eliminatória estava encerrada, então optaram por poupá-lo.” A mudança acabou resultando na entrada de Omar Marmoush, mas o City não conseguiu marcar os gols necessários, enquanto Vinícius Júnior os destruiu com um gol no final da partida, selando o placar agregado de 5 a 1.
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O City busca salvar a temporada contra o Arsenal
O foco deve agora se voltar rapidamente para as questões internas, enquanto o City tenta superar sua fase ruim. Além da eliminação da Liga dos Campeões, o clube perdeu pontos contra o Nottingham Forest e o West Ham, permitindo que o Arsenal abrisse uma vantagem significativa na liderança da tabela. A final de domingo, em Wembley, representa a oportunidade perfeita para revidar contra a equipe de Mikel Arteta e recuperar o ímpeto tão necessário para a reta final da temporada.
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