Pep Guardiola dá notícias sobre a lesão de Erling Haaland após um susto na Liga dos Campeões, antes da final da Carabao Cup

A decisão de tirar Haaland quando o City ainda estava tentando empatar o jogo causou espanto entre os comentaristas, incluindo o ex-atacante do Manchester United, Wayne Rooney. Embora o norueguês tenha passado por uma fase menos produtiva para seus padrões — marcando apenas quatro gols nas últimas 17 partidas —, ele parecia perigoso contra o Real Madrid, registrando cinco chutes a gol e balançando as redes aos 41 minutos. Rooney achou que o craque deveria ter permanecido em campo para liderar uma possível reação.

"Gostaria de tê-lo visto permanecer em campo por mais tempo e que o City tentasse marcar o segundo gol”, disse o ex-jogador, agora comentarista, durante a transmissão daAmazon Prime Sport. “Pep e Haaland sabiam que a eliminatória estava encerrada, então optaram por poupá-lo.” A mudança acabou resultando na entrada de Omar Marmoush, mas o City não conseguiu marcar os gols necessários, enquanto Vinícius Júnior os destruiu com um gol no final da partida, selando o placar agregado de 5 a 1.