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Pep Guardiola confirma que Gianluigi Donnarumma NÃO será titular do Manchester City na final da Carabao Cup contra o Arsenal
Trafford escalado para a partida em Wembley
Trafford deve ser o titular no gol do Manchester City na final da Carabao Cup, no domingo, contra o Arsenal. Apesar de ter voltado do Burnley para se ver na posição de reserva do internacional italiano Donnarumma, o jogador de 23 anos foi escalado para a viagem a Wembley. A decisão surge em meio a especulações crescentes sobre o futuro do inglês. Guardiola manteve-se evasivo sobre se Trafford permanecerá no clube após o verão, sugerindo que o foco do goleiro deve permanecer exclusivamente na tarefa em questão.
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Guardiola aborda a frustração dos goleiros
Trafford admitiu recentemente que não esperava ficar atrás de Donnarumma na hierarquia nesta temporada. Quando questionado sobre esses comentários, Guardiola manteve-se firme em sua política de escalação, embora reconhecendo a possível insatisfação do jogador.
“Os jogadores podem estar felizes, infelizes. É o que é”, disse Guardiola. “Eles têm que estar aqui para dar o melhor de si e, depois, veremos o que acontece no final da temporada. O importante é que estejam prontos.”
Qual será o impacto na disputa pelo título da Premier League?
Este jogo pode ter um impacto psicológico na equipe na disputa pelo título da Premier League, mas Guardiola disse não ter certeza se a vitória de domingo ajudaria o City a voltar à briga pelo título. “Não sei”, disse o técnico do City. “Como já disse antes, é claro que vencer ajuda, simplesmente pelo fato de que vencer ajuda. Podemos vencer no domingo e depois ter um desempenho ruim no campeonato. Aprendi que, em muitas competições e muitos jogos com pouco tempo de recuperação, é preciso ter a capacidade de esquecer e seguir em frente.”
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A busca do City por títulos
Após a final em Wembley, o City se preparará para enfrentar o Liverpool nas quartas de final da FA Cup, após a pausa para os jogos internacionais. Depois disso, os jogadores de Guardiola voltarão a se concentrar na Premier League, onde ocupam a segunda posição com 61 pontos em 30 partidas, nove pontos atrás do líder Arsenal. Os Cityzens buscarão garantir o único título que ainda podem conquistar, após terem sido recentemente eliminados nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.
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