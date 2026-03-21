Pep Guardiola confirma que Gianluigi Donnarumma NÃO será titular do Manchester City na final da Carabao Cup contra o Arsenal

Trafford admitiu recentemente que não esperava ficar atrás de Donnarumma na hierarquia nesta temporada. Quando questionado sobre esses comentários, Guardiola manteve-se firme em sua política de escalação, embora reconhecendo a possível insatisfação do jogador.

“Os jogadores podem estar felizes, infelizes. É o que é”, disse Guardiola. “Eles têm que estar aqui para dar o melhor de si e, depois, veremos o que acontece no final da temporada. O importante é que estejam prontos.”