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Pep Guardiola comenta o vídeo viral de boxe de Rayan Cherki, que causou espanto, em meio a uma temporada de estreia “nada mal” no Manchester City
Guardiola brinca sobre o vídeo viral de Cherki praticando boxe
O técnico espanhol reagiu com bom humor depois que um vídeo circulou na internet mostrando Cherki exibindo um trabalho de pés ágil durante um treino de boxe. O craque do City mostrou-se ágil e em forma no ringue, e o vídeo rapidamente ganhou popularidade nas redes sociais.
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"Ele dá medo!"
Em declarações antes do confronto do City contra o Everton pela Premier League, Guardiola comentou sobre o vídeo e brincou sobre a intensidade do francês. O técnico do City sugeriu que o preparo físico de Cherki fora dos gramados reflete a energia que ele traz para o campo. “No Instagram, neste momento, [Cherki] está praticando boxe. Ele dá medo!”, disse Guardiola aos repórteres.
"Não tenho jogadores típicos"
Desde que se transferiu para Manchester, o jogador de 22 anos marcou dez gols e deu 13 assistências em 46 partidas em todas as competições pelo City, recebendo elogios generalizados ao longo do caminho. No entanto, Guardiola rejeitou a ideia de que Cherki se encaixe no perfil típico do seu estilo de comando.
“Qual é o meu jogador típico?”, disse Guardiola. “Não tenho jogadores típicos. Não está ruim o que ele está fazendo na primeira temporada. Não acredito nisso. No Barcelona, tínhamos bons jogadores que eram fortes. Claro que ele sabe jogar; todos os jogadores que tenho aqui são do meu tipo.”
- AFP
O City se prepara para um final decisivo de temporada
O Cityzens enfrenta agora uma fase crucial da sua campanha, na busca por conquistar vários troféus. Com a Carabao Cup já conquistada, a equipe de Guardiola também está na disputa por mais dois títulos nacionais. O time está agora seis pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, com dois jogos a menos, e enfrentará o Chelsea na final da FA Cup.