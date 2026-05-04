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Guardiola-CherkiGetty/GOAL/X/Instagram
Yosua Arya

Traduzido por

Pep Guardiola comenta o vídeo viral de boxe de Rayan Cherki, que causou espanto, em meio a uma temporada de estreia “nada mal” no Manchester City

R. Cherki
P. Guardiola
Manchester City
Premier League

Pep Guardiola comentou sobre um vídeo que viralizou na internet, mostrando Rayan Cherki treinando em um ringue de boxe. O técnico do Manchester City brincou sobre as habilidades “assustadoras” do ponta, ao mesmo tempo em que elogiou o impacto do francês durante sua primeira temporada no clube.

  • Guardiola brinca sobre o vídeo viral de Cherki praticando boxe

    O técnico espanhol reagiu com bom humor depois que um vídeo circulou na internet mostrando Cherki exibindo um trabalho de pés ágil durante um treino de boxe. O craque do City mostrou-se ágil e em forma no ringue, e o vídeo rapidamente ganhou popularidade nas redes sociais.


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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Ele dá medo!"

    Em declarações antes do confronto do City contra o Everton pela Premier League, Guardiola comentou sobre o vídeo e brincou sobre a intensidade do francês. O técnico do City sugeriu que o preparo físico de Cherki fora dos gramados reflete a energia que ele traz para o campo. “No Instagram, neste momento, [Cherki] está praticando boxe. Ele dá medo!”, disse Guardiola aos repórteres.

  • "Não tenho jogadores típicos"

    Desde que se transferiu para Manchester, o jogador de 22 anos marcou dez gols e deu 13 assistências em 46 partidas em todas as competições pelo City, recebendo elogios generalizados ao longo do caminho. No entanto, Guardiola rejeitou a ideia de que Cherki se encaixe no perfil típico do seu estilo de comando.

    “Qual é o meu jogador típico?”, disse Guardiola. “Não tenho jogadores típicos. Não está ruim o que ele está fazendo na primeira temporada. Não acredito nisso. No Barcelona, tínhamos bons jogadores que eram fortes. Claro que ele sabe jogar; todos os jogadores que tenho aqui são do meu tipo.”

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-WOLVESAFP

    O City se prepara para um final decisivo de temporada

    O Cityzens enfrenta agora uma fase crucial da sua campanha, na busca por conquistar vários troféus. Com a Carabao Cup já conquistada, a equipe de Guardiola também está na disputa por mais dois títulos nacionais. O time está agora seis pontos atrás do líder da Premier League, o Arsenal, com dois jogos a menos, e enfrentará o Chelsea na final da FA Cup.

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