Pep Guardiola comenta o vídeo viral de boxe de Rayan Cherki, que causou espanto, em meio a uma temporada de estreia “nada mal” no Manchester City

Desde que se transferiu para Manchester, o jogador de 22 anos marcou dez gols e deu 13 assistências em 46 partidas em todas as competições pelo City, recebendo elogios generalizados ao longo do caminho. No entanto, Guardiola rejeitou a ideia de que Cherki se encaixe no perfil típico do seu estilo de comando.

“Qual é o meu jogador típico?”, disse Guardiola. “Não tenho jogadores típicos. Não está ruim o que ele está fazendo na primeira temporada. Não acredito nisso. No Barcelona, tínhamos bons jogadores que eram fortes. Claro que ele sabe jogar; todos os jogadores que tenho aqui são do meu tipo.”