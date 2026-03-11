Pep Guardiola brinca sobre o encontro de Kylian Mbappe com a atriz Ester Exposito em Paris, antes do confronto do Manchester City contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões

Quando questionado sobre sua opinião a respeito da viagem de Mbappé a Paris durante uma fase tão crítica de sua recuperação, Guardiola inicialmente se mostrou indiferente, antes de soltar uma frase que deixou a sala em risos. “É realmente tão importante assim a minha opinião sobre o que eu penso da ida de Mbappé a Paris durante sua recuperação?”, perguntou o técnico do City, questionando momentaneamente por que o itinerário de viagem do jogador do Real Madrid estava sendo discutido em sua coletiva de imprensa.

No entanto, o ex-técnico do Barcelona não resistiu a fazer uma referência maliciosa às fotos de Mbappé e Exposito que viralizaram. “A propósito, segundo relatos, ele não estava sozinho”, disse Guardiola com uma risada.