Pep Guardiola brinca sobre o encontro de Kylian Mbappe com a atriz Ester Exposito em Paris, antes do confronto do Manchester City contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões
Pep ganha destaque antes do confronto com o Real Madrid
O atacante do Real Madrid teria viajado a Paris para buscar uma segunda opinião médica sobre uma lesão persistente. No entanto, não foram apenas os consultores médicos que deram o que falar, já que Mbappé foi visto na capital francesa ao lado da famosa atriz espanhola Exposito. As imagens provocaram uma onda de especulações nas redes sociais e, apesar da baixa qualidade das imagens, reforçaram significativamente as especulações em curso sobre o status do relacionamento entre os dois. Guardiola estava claramente a par das últimas fofocas que circulavam antes da grande noite europeia.
Uma resposta atrevida do chefe da cidade
Quando questionado sobre sua opinião a respeito da viagem de Mbappé a Paris durante uma fase tão crítica de sua recuperação, Guardiola inicialmente se mostrou indiferente, antes de soltar uma frase que deixou a sala em risos. “É realmente tão importante assim a minha opinião sobre o que eu penso da ida de Mbappé a Paris durante sua recuperação?”, perguntou o técnico do City, questionando momentaneamente por que o itinerário de viagem do jogador do Real Madrid estava sendo discutido em sua coletiva de imprensa.
No entanto, o ex-técnico do Barcelona não resistiu a fazer uma referência maliciosa às fotos de Mbappé e Exposito que viralizaram. “A propósito, segundo relatos, ele não estava sozinho”, disse Guardiola com uma risada.
Sem querer desrespeitar o francês
Apesar das piadas, Guardiola foi rápido em defender o direito do jogador ao seu tempo pessoal, observando que tais situações são comuns no mundo do futebol. Ele rejeitou qualquer sugestão de que Mbappé estivesse sendo pouco profissional por viajar ou ser visto em público enquanto se recuperava de uma lesão.
“Minha opinião é realmente tão importante assim? Isso acontece em nosso clube também, acontece em todos os clubes. E não acho que seja desrespeitoso”, concluiu o técnico do City.
O foco volta para o campo
A rivalidade entre o City e o Madrid tornou-se um dos jogos mais marcantes do futebol europeu moderno. Desde reviravoltas dramáticas nos acréscimos até masterclasses em futebol de posse de bola, os encontros nunca deixam de proporcionar emoção. A história de Guardiola com o Real Madrid, que remonta à sua lendária passagem pelo Barcelona, acrescenta mais uma camada de intriga a uma narrativa já bastante picante. À medida que a primeira partida se aproxima, a saúde de Mbappé continua sendo um ponto central para ambas as equipes, com o técnico Álvaro Arbeloa ainda sem confirmar se o francês estará apto para jogar. O Real Madrid estará desesperado para ter seu principal jogador liderando o ataque, enquanto o City se preparará para todos os cenários possíveis.
