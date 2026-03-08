Pep Guardiola brinca que poderia sair de férias após receber suspensão de dois jogos pelo Manchester City, mas ainda assim estará no banco de reservas na final da Carabao Cup

O incidente ocorreu quando Kieran Trippier pareceu puxar Doku, deixando o técnico do City indignado quando o árbitro Samuel Barrott não marcou falta. “Ouça, não se trata de pênalti ou não pênalti. Há ações [da arbitragem] que são difíceis para mim entender. Quando Jeremy é puxado por trás, em qualquer lugar isso é falta, exceto aqui. É o que é. Haverá uma suspensão de dois jogos. Vou tirar férias nos próximos dois jogos e a equipe continuará”, disse Guardiola à TNT Sports após o apito final.

Expandindo sua frustração, ele acrescentou: “Vou lhe dizer uma coisa: temos todos os recordes neste país, todos eles, apesar de tudo. Temos o recorde do técnico com mais cartões amarelos. Eu quero todos os recordes e agora eu tenho, suspensão de dois jogos e vou tirar férias nos próximos dois jogos. Há coisas que, depois de 10 anos, eu não consigo entender. Revejam a ação. É claro que vou defender Doku e todas as minhas equipes.”