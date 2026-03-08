AFP
Pep Guardiola brinca que poderia sair de férias após receber suspensão de dois jogos pelo Manchester City, mas ainda assim estará no banco de reservas na final da Carabao Cup
Guardiola é punido com suspensão da linha lateral
Apesar da vitória, na qual Omar Marmoush marcou dois gols para garantir a vaga do City nas quartas de final, as conversas pós-jogo foram dominadas pela iminente ausência de Guardiola no banco de reservas. De acordo com as regras introduzidas nesta temporada, três cartões amarelos resultam em uma suspensão de um jogo para os treinadores da Premier League, enquanto seis advertências resultam em uma suspensão de dois jogos. Guardiola recebeu a notícia com seu sarcasmo característico, brincando sobre seu tempo forçado longe da linha lateral.
Época de “férias” enquanto Pep se irrita com as inconsistências da arbitragem
O incidente ocorreu quando Kieran Trippier pareceu puxar Doku, deixando o técnico do City indignado quando o árbitro Samuel Barrott não marcou falta. “Ouça, não se trata de pênalti ou não pênalti. Há ações [da arbitragem] que são difíceis para mim entender. Quando Jeremy é puxado por trás, em qualquer lugar isso é falta, exceto aqui. É o que é. Haverá uma suspensão de dois jogos. Vou tirar férias nos próximos dois jogos e a equipe continuará”, disse Guardiola à TNT Sports após o apito final.
Expandindo sua frustração, ele acrescentou: “Vou lhe dizer uma coisa: temos todos os recordes neste país, todos eles, apesar de tudo. Temos o recorde do técnico com mais cartões amarelos. Eu quero todos os recordes e agora eu tenho, suspensão de dois jogos e vou tirar férias nos próximos dois jogos. Há coisas que, depois de 10 anos, eu não consigo entender. Revejam a ação. É claro que vou defender Doku e todas as minhas equipes.”
“Melhor desempenho” no St James' Park
A aula magistral de tática no St James' Park levou o City às quartas de final da FA Cup pela nona vez em dez anos durante o reinado de Guardiola. Eles superaram o gol inicial de Harvey Barnes e dominaram o Magpies, com Savinho e Marmoush se mostrando muito precisos para o time de Eddie Howe. Refletindo sobre a vitória por 3 a 1, Guardiola não poupou elogios. “Foi muito bom. Quando tentamos fazer uma sequência de passes, especialmente Savinho e Jeremy Doku, eles foram decisivos. Foi a melhor atuação que vi de nós neste estádio durante nosso tempo juntos aqui. Muito, muito bom”, continuou.
Alívio em Wembley para Pep
Felizmente para os Cityzens, a suspensão aplica-se apenas aos jogos da Premier League e da FA Cup. Isso significa que Guardiola estará à beira do campo na final da Carabao Cup contra o Arsenal, em 22 de março. No entanto, ele será obrigado a assistir das arquibancadas ao próximo confronto da liga com o West Ham e às quartas de final da FA Cup, que ainda não foram sorteadas. Fora dos jogos nacionais, o City enfrentará o Real Madrid na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira à noite.
