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Pep Guardiola atribui a si mesmo o mérito pela evolução de Jeremy Doku, já que o técnico do Manchester City afirma que o ponta é mais do que apenas gols e assistências
Guardiola destaca a crescente influência de Doku
Doku se destacou como um dos jogadores de maior destaque do City nesta temporada, trazendo velocidade e objetividade pelas laterais, com um total de sete gols e 14 assistências em 42 partidas em todas as competições. O ponta belga tem incomodado repetidamente os laterais adversários e se mostrado uma opção perigosa no ataque. Questionado sobre o segredo por trás da rápida adaptação do jogador de 23 anos à vida na Premier League, Guardiola respondeu com bom humor.
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Guardiola brinca dizendo que é responsável pelo bom desempenho de Doku
O técnico do City sugeriu, em tom de brincadeira, que o sucesso de um jogador se deve sempre ao treinador quando as coisas correm bem. No entanto, para além desse comentário bem-humorado, Guardiola destacou que as contribuições de Doku vão além das estatísticas ofensivas. O esforço defensivo do ponta e sua disposição para apoiar a equipe também impressionaram o técnico do City.
“O técnico, sempre. Quando o jogador joga bem, é graças ao técnico. Quando jogam mal, a culpa é deles”, disse Guardiola aos repórteres. “Estou muito feliz. Estou muito feliz que ele tenha dado esse passo e causado impacto, um a um. Mas não apenas pelos gols e assistências, ele continuou se empenhando defensivamente. Jeremy tem sido incrível nesta temporada.”
"Espero que possamos pressionar o Arsenal"
O técnico do City também falou sobre o desafio que o Brentford representa, já que o time busca conquistar o título da Premier League nesta temporada.
“Muito bom”, acrescentou ele. “Não é fácil substituir Thomas Frank, então está sendo uma temporada incrível. É claro o que eles fazem e é difícil enfrentá-los, mas, ao mesmo tempo, faltam três jogos e vamos em frente.”
Falando sobre a disputa pelo título, Guardiola disse: “Já faz muito tempo desde o jogo contra o Arsenal. Adoro jogar em casa; espero que possamos pressionar o Arsenal. Ganhar nossos jogos e fazer o que temos que fazer.”
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A reta final decisiva continua para o City
O City volta agora sua atenção para um confronto difícil contra o Brentford. Com apenas quatro jogos restantes na disputa pelo título, cada resultado é crucial. O City precisa manter seu alto nível de desempenho se quiser ameaçar o Arsenal, que está cinco pontos à frente na liderança da tabela.