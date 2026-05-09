Pep Guardiola atribui a si mesmo o mérito pela evolução de Jeremy Doku, já que o técnico do Manchester City afirma que o ponta é mais do que apenas gols e assistências

O técnico do City sugeriu, em tom de brincadeira, que o sucesso de um jogador se deve sempre ao treinador quando as coisas correm bem. No entanto, para além desse comentário bem-humorado, Guardiola destacou que as contribuições de Doku vão além das estatísticas ofensivas. O esforço defensivo do ponta e sua disposição para apoiar a equipe também impressionaram o técnico do City.

“O técnico, sempre. Quando o jogador joga bem, é graças ao técnico. Quando jogam mal, a culpa é deles”, disse Guardiola aos repórteres. “Estou muito feliz. Estou muito feliz que ele tenha dado esse passo e causado impacto, um a um. Mas não apenas pelos gols e assistências, ele continuou se empenhando defensivamente. Jeremy tem sido incrível nesta temporada.”