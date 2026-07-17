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Pep Guardiola ainda não está entediado! A Inglaterra é alertada para não pedir a demissão precipitada de Thomas Tuchel em meio a questionamentos táticos sobre o técnico dos Três Leões após a derrota na semifinal da Copa do Mundo
Tática de Tuchel é questionada após derrota na semifinal
Considera-se que Tuchel, ex-técnico do Chelsea, do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique, adotou uma estratégia totalmente equivocada contra Lionel Messi e companhia. Em uma partida histórica em Atlanta, Anthony Gordon abriu o placar, mas a Inglaterra se fechou em si mesma depois disso.
Foram feitas substituições defensivas, em vez de mudanças ofensivas ousadas, e os Três Leões foram facilmente neutralizados enquanto Messi deu duas contribuições decisivas — com duas assistências — e prolongou a espera de 60 anos da Inglaterra por um título internacional importante.
Em vez de partir para o ataque depois de abrir o placar, Tuchel optou por tentar manter o que tinha. A pressão foi convidada, o que inevitavelmente levou o maior jogador de todos os tempos da Argentina a encontrar as brechas mais difíceis. As críticas têm sido direcionadas ao técnico da Inglaterra, com alguns sugerindo que o contrato, que deve abranger a Eurocopa em casa em 2028, deveria ser rescindido.
O nome de Eddie Howe tem sido mencionado como um possível sucessor, após conquistar o tão esperado título para o Newcastle, enquanto é impossível ignorar o fato de que Guardiola está disponível após encerrar um reinado brilhante de 10 anos no Etihad Stadium.
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Guardiola fica sem emprego após deixar o Manchester City
Questionado sobre se valeria a pena fazer uma ligação maliciosa perguntando se um dos treinadores mais condecorados do mundo do futebol já está ficando inquieto, o ex-zagueiro da seleção inglesa Lescott — falando em parceria com o UniBet Online Casino — disse ao GOAL: “Não acho que o Pep esteja entediado e, sabendo como as pessoas podem virar as costas para você rapidamente, não creio que ele queira o cargo!
“Então, no que diz respeito a Thomas Tuchel, acho que devemos ficar frustrados por termos sido eliminados, mas não acho que devamos atribuir a culpa a ninguém em particular logo de cara. Acho que não existe um direito divino de ganhar a Copa do Mundo, especialmente quando você chega às semifinais contra os campeões mundiais e, possivelmente, o maior jogador que já pisou em um campo de futebol.
“Portanto, o fato de termos chegado até lá... Acho que não foi uma conquista acima das expectativas; esperava-se que chegássemos até lá, estávamos entre os quatro primeiros cabeças-de-chave, assim como as outras seleções, e agora tudo depende do que acontecer naquela noite. Infelizmente para nós, as coisas não correram a nosso favor.”
É preciso tirar lições de outro incidente que quase resultou em acidente
A Inglaterra conhece bem o que é o fracasso glorioso, tendo sofrido decepções em grandes torneios com frequência ao longo das últimas seis décadas. De Diego Maradona a Cristiano Ronaldo, passando por disputas de pênaltis, cartões vermelhos e duas derrotas consecutivas em finais do Euro, os Três Leões não conseguiram dar o passo final.
Questionado sobre qual seria a maior lição a ser tirada de mais uma derrota por pouco, para evitar que a história se repita, o ex-jogador do Everton e do Manchester City Lescott — que disputou 26 partidas pela seleção durante sua carreira — acrescentou: “A principal lição? Mais uma vez, é fácil dizer isso agora que tudo acabou, mas dá para argumentar que ‘devemos continuar fazendo o que estamos fazendo, pois está dando certo’.
“Não sei quantas defesas Jordan Pickford fez até marcarmos, mas depois que marcamos, ele teve que fazer algumas — muitas mais —, e a bola bateu na trave; acho que é assim que qualquer jogo se desenrola.
“Quando não há nada a perder para você como time — e não havia nada a perder para a Argentina —, eles podem fazer as substituições mais ousadas e jogar de forma mais ofensiva, porque, se perderem por 2 a 0, não faz diferença: estão eliminados. Então, o jogo estava a nosso favor até aquele momento e, de repente, eles não tinham mais nada a perder, e agora fomos forçados a recuar.
“Acho que, mesmo depois que eles marcaram o primeiro gol, ficamos em vantagem por alguns minutos; acho que tivemos um período em que dominamos e eles ficaram encurralados na área. Será que não reconhecemos que isso simplesmente acontece no futebol? Mas, infelizmente para nós, isso durou tempo demais, e não conseguimos impedir que eles marcassem.”
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Jogos da Inglaterra: Repescagem da Copa do Mundo e Liga das Nações
A Inglaterra ainda tem pela frente a disputa pelo terceiro lugar contra a França no sábado, enquanto busca levar algo de positivo para casa após uma temporada fisicamente e emocionalmente desgastante na América do Norte.
As competições serão retomadas no outono, com o início de mais uma edição da Liga das Nações da UEFA em setembro — sendo possível que, em sua primeira partida na competição, a seleção enfrente a Espanha, atual campeã da Copa do Mundo. Ainda não se sabe se Tuchel continuará no comando da equipe nessa altura.
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