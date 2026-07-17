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Thomas Tuchel Pep GuardiolaGetty/GOAL
Chris Burton

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Pep Guardiola ainda não está entediado! A Inglaterra é alertada para não pedir a demissão precipitada de Thomas Tuchel em meio a questionamentos táticos sobre o técnico dos Três Leões após a derrota na semifinal da Copa do Mundo

T. Tuchel
P. Guardiola
Inglaterra
Copa do Mundo
Manchester City

Pep Guardiola ainda não deve ter se cansado da vida fora do mundo do futebol, após sua saída do Manchester City, e Joleon Lescott explicou ao GOAL por que é preciso evitar decisões precipitadas sobre o futuro de Thomas Tuchel como técnico da Inglaterra. O técnico alemão está enfrentando algumas perguntas incômodas após a derrota dos Três Leões para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo.

  • Tática de Tuchel é questionada após derrota na semifinal

    Considera-se que Tuchel, ex-técnico do Chelsea, do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique, adotou uma estratégia totalmente equivocada contra Lionel Messi e companhia. Em uma partida histórica em Atlanta, Anthony Gordon abriu o placar, mas a Inglaterra se fechou em si mesma depois disso.

    Foram feitas substituições defensivas, em vez de mudanças ofensivas ousadas, e os Três Leões foram facilmente neutralizados enquanto Messi deu duas contribuições decisivas — com duas assistências — e prolongou a espera de 60 anos da Inglaterra por um título internacional importante.

    Em vez de partir para o ataque depois de abrir o placar, Tuchel optou por tentar manter o que tinha. A pressão foi convidada, o que inevitavelmente levou o maior jogador de todos os tempos da Argentina a encontrar as brechas mais difíceis. As críticas têm sido direcionadas ao técnico da Inglaterra, com alguns sugerindo que o contrato, que deve abranger a Eurocopa em casa em 2028, deveria ser rescindido.

    O nome de Eddie Howe tem sido mencionado como um possível sucessor, após conquistar o tão esperado título para o Newcastle, enquanto é impossível ignorar o fato de que Guardiola está disponível após encerrar um reinado brilhante de 10 anos no Etihad Stadium.

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  • Thomas Tuchel Pep Guardiola GFXGOAL

    Guardiola fica sem emprego após deixar o Manchester City

    Questionado sobre se valeria a pena fazer uma ligação maliciosa perguntando se um dos treinadores mais condecorados do mundo do futebol já está ficando inquieto, o ex-zagueiro da seleção inglesa Lescott — falando em parceria com o UniBet Online Casino — disse ao GOAL: “Não acho que o Pep esteja entediado e, sabendo como as pessoas podem virar as costas para você rapidamente, não creio que ele queira o cargo!

    “Então, no que diz respeito a Thomas Tuchel, acho que devemos ficar frustrados por termos sido eliminados, mas não acho que devamos atribuir a culpa a ninguém em particular logo de cara. Acho que não existe um direito divino de ganhar a Copa do Mundo, especialmente quando você chega às semifinais contra os campeões mundiais e, possivelmente, o maior jogador que já pisou em um campo de futebol.

    “Portanto, o fato de termos chegado até lá... Acho que não foi uma conquista acima das expectativas; esperava-se que chegássemos até lá, estávamos entre os quatro primeiros cabeças-de-chave, assim como as outras seleções, e agora tudo depende do que acontecer naquela noite. Infelizmente para nós, as coisas não correram a nosso favor.”

  • É preciso tirar lições de outro incidente que quase resultou em acidente

    A Inglaterra conhece bem o que é o fracasso glorioso, tendo sofrido decepções em grandes torneios com frequência ao longo das últimas seis décadas. De Diego Maradona a Cristiano Ronaldo, passando por disputas de pênaltis, cartões vermelhos e duas derrotas consecutivas em finais do Euro, os Três Leões não conseguiram dar o passo final.

    Questionado sobre qual seria a maior lição a ser tirada de mais uma derrota por pouco, para evitar que a história se repita, o ex-jogador do Everton e do Manchester City Lescott — que disputou 26 partidas pela seleção durante sua carreira — acrescentou: “A principal lição? Mais uma vez, é fácil dizer isso agora que tudo acabou, mas dá para argumentar que ‘devemos continuar fazendo o que estamos fazendo, pois está dando certo’.

    “Não sei quantas defesas Jordan Pickford fez até marcarmos, mas depois que marcamos, ele teve que fazer algumas — muitas mais —, e a bola bateu na trave; acho que é assim que qualquer jogo se desenrola.

    “Quando não há nada a perder para você como time — e não havia nada a perder para a Argentina —, eles podem fazer as substituições mais ousadas e jogar de forma mais ofensiva, porque, se perderem por 2 a 0, não faz diferença: estão eliminados. Então, o jogo estava a nosso favor até aquele momento e, de repente, eles não tinham mais nada a perder, e agora fomos forçados a recuar.

    “Acho que, mesmo depois que eles marcaram o primeiro gol, ficamos em vantagem por alguns minutos; acho que tivemos um período em que dominamos e eles ficaram encurralados na área. Será que não reconhecemos que isso simplesmente acontece no futebol? Mas, infelizmente para nós, isso durou tempo demais, e não conseguimos impedir que eles marcassem.”

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  • England Argentina ratings GFXGetty/GOAL

    Jogos da Inglaterra: Repescagem da Copa do Mundo e Liga das Nações

    A Inglaterra ainda tem pela frente a disputa pelo terceiro lugar contra a França no sábado, enquanto busca levar algo de positivo para casa após uma temporada fisicamente e emocionalmente desgastante na América do Norte.

    As competições serão retomadas no outono, com o início de mais uma edição da Liga das Nações da UEFA em setembro — sendo possível que, em sua primeira partida na competição, a seleção enfrente a Espanha, atual campeã da Copa do Mundo. Ainda não se sabe se Tuchel continuará no comando da equipe nessa altura.

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