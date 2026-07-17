Pep Guardiola ainda não está entediado! A Inglaterra é alertada para não pedir a demissão precipitada de Thomas Tuchel em meio a questionamentos táticos sobre o técnico dos Três Leões após a derrota na semifinal da Copa do Mundo

A Inglaterra conhece bem o que é o fracasso glorioso, tendo sofrido decepções em grandes torneios com frequência ao longo das últimas seis décadas. De Diego Maradona a Cristiano Ronaldo, passando por disputas de pênaltis, cartões vermelhos e duas derrotas consecutivas em finais do Euro, os Três Leões não conseguiram dar o passo final.

Questionado sobre qual seria a maior lição a ser tirada de mais uma derrota por pouco, para evitar que a história se repita, o ex-jogador do Everton e do Manchester City Lescott — que disputou 26 partidas pela seleção durante sua carreira — acrescentou: “A principal lição? Mais uma vez, é fácil dizer isso agora que tudo acabou, mas dá para argumentar que ‘devemos continuar fazendo o que estamos fazendo, pois está dando certo’.

“Não sei quantas defesas Jordan Pickford fez até marcarmos, mas depois que marcamos, ele teve que fazer algumas — muitas mais —, e a bola bateu na trave; acho que é assim que qualquer jogo se desenrola.

“Quando não há nada a perder para você como time — e não havia nada a perder para a Argentina —, eles podem fazer as substituições mais ousadas e jogar de forma mais ofensiva, porque, se perderem por 2 a 0, não faz diferença: estão eliminados. Então, o jogo estava a nosso favor até aquele momento e, de repente, eles não tinham mais nada a perder, e agora fomos forçados a recuar.

“Acho que, mesmo depois que eles marcaram o primeiro gol, ficamos em vantagem por alguns minutos; acho que tivemos um período em que dominamos e eles ficaram encurralados na área. Será que não reconhecemos que isso simplesmente acontece no futebol? Mas, infelizmente para nós, isso durou tempo demais, e não conseguimos impedir que eles marcassem.”